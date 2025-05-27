https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/fatihte-77-yasindaki-adamin-sokaktaki-kadinlari-kamerali-gozlukle-kaydettigi-ortaya-cikti-1096545624.html

Fatih'te 77 yaşındaki adamın sokaktaki kadınları kameralı gözlükle kaydettiği ortaya çıktı

Fatih'te 77 yaşındaki adamın sokaktaki kadınları kameralı gözlükle kaydettiği ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

İstanbul Fatih'te kameralı gözlük takarak sokaktaki kadınları kayda aldığı iddia edilen 77 yaşındaki H.E., polis ekiplerini görünce delilleri yok etmeye... 27.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-27T11:37+0300

2025-05-27T11:37+0300

2025-05-27T11:37+0300

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İstanbul'un Fatih ilçesinde yaşanan olayda, kameralı gözlükle kadınları gizlice kayda aldığı iddia edilen yaşlı bir şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı. 22 Mayıs akşamı saat 19.30'da gerçekleşen olay, özel hayatın gizliliği konusundaki endişeleri artırdı.Şüpheli delilleri yok etmeye çalıştıRüstempaşa Mahallesi'nde sokaktaki kadınları kameralı gözlükle kayda aldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, 77 yaşındaki H.E. isimli şüpheliyi suçüstü yakaladı. Polis ekiplerini gören şüpheli, elindeki kameralı gözlüğü yere atarak üzerine basıp kırmaya çalışarak delilleri yok etme girişiminde bulundu.Özel hayat ihlali suçundan işlemGözaltına alınan H.E.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra "özel hayatın gizliliğinin ihlali" suçlamasıyla dosyası hazırlandı. Şüpheli, adli makamlarca dosyası ikmalen gönderilmek üzere serbest bırakıldı.Benzer vakalar artış gösteriyorBu olay, son dönemde gizli kamera ve kayıt cihazlarıyla ilgili vakaların artışına dikkat çekiyor. Özellikle teknolojik cihazların küçülmesi ve kolay erişilebilir hale gelmesi, kameralı gözlük gibi gizli kayıt cihazlarının kötüye kullanımını artırıyor.Denizli'de de benzer vakaÖte yandan Denizli'nin Pamukkale ilçesinde de benzer bir olay yaşandı. Günlük kiralanan evlerde kalanların görüntülerini gizlice kaydettiği öne sürülen M.F. (48) isimli işletme sahibi tutuklandı.Apart dairesinde gizli kamera düzeneğiYunus Emre Mahallesi'ndeki apartta kalan M.A.'nın ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada, üçlü prize yerleştirilmiş "casus kamera" adı verilen gizli kamera düzeneği ele geçirildi. Aramalarda çok sayıda kişinin uygunsuz görüntülerinin kaydedildiği ortaya çıktı.Hukuki süreç devam ediyorHer iki olayda da şüpheliler özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan yargılanıyor. Uzmanlar, bu tür vakaların artması nedeniyle vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.Teknolojik suçlara karşı önlemlerGüvenlik uzmanları, kameralı gözlük gibi gizli kayıt cihazlarına karşı toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini belirtiyor. Özellikle kamusal alanlarda şüpheli davranışlarda bulunan kişilerin derhal güvenlik güçlerine bildirilmesi önem taşıyor.

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