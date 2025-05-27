https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/fatihte-77-yasindaki-adamin-sokaktaki-kadinlari-kamerali-gozlukle-kaydettigi-ortaya-cikti-1096545624.html
Fatih'te 77 yaşındaki adamın sokaktaki kadınları kameralı gözlükle kaydettiği ortaya çıktı
Fatih'te 77 yaşındaki adamın sokaktaki kadınları kameralı gözlükle kaydettiği ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
İstanbul Fatih'te kameralı gözlük takarak sokaktaki kadınları kayda aldığı iddia edilen 77 yaşındaki H.E., polis ekiplerini görünce delilleri yok etmeye... 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T11:37+0300
2025-05-27T11:37+0300
2025-05-27T11:37+0300
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yaşlı
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İstanbul'un Fatih ilçesinde yaşanan olayda, kameralı gözlükle kadınları gizlice kayda aldığı iddia edilen yaşlı bir şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı. 22 Mayıs akşamı saat 19.30'da gerçekleşen olay, özel hayatın gizliliği konusundaki endişeleri artırdı.Şüpheli delilleri yok etmeye çalıştıRüstempaşa Mahallesi'nde sokaktaki kadınları kameralı gözlükle kayda aldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, 77 yaşındaki H.E. isimli şüpheliyi suçüstü yakaladı. Polis ekiplerini gören şüpheli, elindeki kameralı gözlüğü yere atarak üzerine basıp kırmaya çalışarak delilleri yok etme girişiminde bulundu.Özel hayat ihlali suçundan işlemGözaltına alınan H.E.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra "özel hayatın gizliliğinin ihlali" suçlamasıyla dosyası hazırlandı. Şüpheli, adli makamlarca dosyası ikmalen gönderilmek üzere serbest bırakıldı.Benzer vakalar artış gösteriyorBu olay, son dönemde gizli kamera ve kayıt cihazlarıyla ilgili vakaların artışına dikkat çekiyor. Özellikle teknolojik cihazların küçülmesi ve kolay erişilebilir hale gelmesi, kameralı gözlük gibi gizli kayıt cihazlarının kötüye kullanımını artırıyor.Denizli'de de benzer vakaÖte yandan Denizli'nin Pamukkale ilçesinde de benzer bir olay yaşandı. Günlük kiralanan evlerde kalanların görüntülerini gizlice kaydettiği öne sürülen M.F. (48) isimli işletme sahibi tutuklandı.Apart dairesinde gizli kamera düzeneğiYunus Emre Mahallesi'ndeki apartta kalan M.A.'nın ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada, üçlü prize yerleştirilmiş "casus kamera" adı verilen gizli kamera düzeneği ele geçirildi. Aramalarda çok sayıda kişinin uygunsuz görüntülerinin kaydedildiği ortaya çıktı.Hukuki süreç devam ediyorHer iki olayda da şüpheliler özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan yargılanıyor. Uzmanlar, bu tür vakaların artması nedeniyle vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.Teknolojik suçlara karşı önlemlerGüvenlik uzmanları, kameralı gözlük gibi gizli kayıt cihazlarına karşı toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini belirtiyor. Özellikle kamusal alanlarda şüpheli davranışlarda bulunan kişilerin derhal güvenlik güçlerine bildirilmesi önem taşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/otel-odanizda-izleniyor-olabilirsiniz-gizli-kamera-nasil-tespit-edilir-telefon-feneriyle-5-dakikada-1096544565.html
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i̇ddia, fatih, sapık, kadın, kadın hakları, taciz, kadına yönelik taciz, yaşlı, polis, kamera, kamera kayıtları, kamera görüntüleri, kamera görüntüsü, gizli kamera
i̇ddia, fatih, sapık, kadın, kadın hakları, taciz, kadına yönelik taciz, yaşlı, polis, kamera, kamera kayıtları, kamera görüntüleri, kamera görüntüsü, gizli kamera
Fatih'te 77 yaşındaki adamın sokaktaki kadınları kameralı gözlükle kaydettiği ortaya çıktı
İstanbul Fatih'te kameralı gözlük takarak sokaktaki kadınları kayda aldığı iddia edilen 77 yaşındaki H.E., polis ekiplerini görünce delilleri yok etmeye çalıştı. Rüstempaşa Mahallesi'nde gerçekleşen olayda şüpheli gözaltına alınıp özel hayat ihlali suçundan işlem gördükten sonra serbest bırakıldı.
İstanbul'un Fatih ilçesinde yaşanan olayda, kameralı gözlükle kadınları gizlice kayda aldığı iddia edilen yaşlı bir şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı. 22 Mayıs akşamı saat 19.30'da gerçekleşen olay, özel hayatın gizliliği konusundaki endişeleri artırdı.
Şüpheli delilleri yok etmeye çalıştı
Rüstempaşa Mahallesi'nde sokaktaki kadınları kameralı gözlükle kayda aldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, 77 yaşındaki H.E. isimli şüpheliyi suçüstü yakaladı. Polis ekiplerini gören şüpheli, elindeki kameralı gözlüğü yere atarak üzerine basıp kırmaya çalışarak delilleri yok etme girişiminde bulundu.
Özel hayat ihlali suçundan işlem
Gözaltına alınan H.E.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra "özel hayatın gizliliğinin ihlali" suçlamasıyla dosyası hazırlandı. Şüpheli, adli makamlarca dosyası ikmalen gönderilmek üzere serbest bırakıldı.
Benzer vakalar artış gösteriyor
Bu olay, son dönemde gizli kamera ve kayıt cihazlarıyla ilgili vakaların artışına dikkat çekiyor. Özellikle teknolojik cihazların küçülmesi ve kolay erişilebilir hale gelmesi, kameralı gözlük gibi gizli kayıt cihazlarının kötüye kullanımını artırıyor.
Denizli'de de benzer vaka
Öte yandan Denizli'nin Pamukkale ilçesinde de benzer bir olay yaşandı. Günlük kiralanan evlerde kalanların görüntülerini gizlice kaydettiği öne sürülen M.F. (48) isimli işletme sahibi tutuklandı.
Apart dairesinde gizli kamera düzeneği
Yunus Emre Mahallesi'ndeki apartta kalan M.A.'nın ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada, üçlü prize yerleştirilmiş "casus kamera" adı verilen gizli kamera düzeneği ele geçirildi. Aramalarda çok sayıda kişinin uygunsuz görüntülerinin kaydedildiği ortaya çıktı.
Hukuki süreç devam ediyor
Her iki olayda da şüpheliler özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan yargılanıyor. Uzmanlar, bu tür vakaların artması nedeniyle vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.
Teknolojik suçlara karşı önlemler
Güvenlik uzmanları, kameralı gözlük gibi gizli kayıt cihazlarına karşı toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini belirtiyor. Özellikle kamusal alanlarda şüpheli davranışlarda bulunan kişilerin derhal güvenlik güçlerine bildirilmesi önem taşıyor.