Otel odanızda i̇zleniyor olabilirsiniz: Gizli kamera nasıl tespit edilir? Telefon feneriyle 5 dakikada öğrenin

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Parıltının gerçek yüzü
07:07
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Manşetten Mehmet Şimşek eleştirisi
09:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Zeynep Avcı: 'Kendimi şarkı söylemeye adadım'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sağlıklı beslenmenin görünmeyen tehdidi: Pestisit
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yeşilçamın unutulmaz ismi, Harun Kolçak'ın da babasıydı
15:22
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘ABD bu ateşkesi, İsrail’i kapsamadığı halde kabul etti. Husiler, İsrail’i vurmaya devam ediyor’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
44 dk
SESLİ HABER
Macron’un yediği tokat dünya basınında
18:19
3 dk
HABERLER
Öne çıkan başlıklar
18:30
12 dk
İLHAN ŞEŞEN'E VEDA
Usta sanatçı bir ömürlük şarkılara imza attı
18:45
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:10
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Muharrem Baki: “Mahremiyetinize sahip çıkmak sizin elinizde”
07:12
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/otel-odanizda-izleniyor-olabilirsiniz-gizli-kamera-nasil-tespit-edilir-telefon-feneriyle-5-dakikada-1096544565.html
Otel odanızda i̇zleniyor olabilirsiniz: Gizli kamera nasıl tespit edilir? Telefon feneriyle 5 dakikada öğrenin
Otel odanızda i̇zleniyor olabilirsiniz: Gizli kamera nasıl tespit edilir? Telefon feneriyle 5 dakikada öğrenin
Sputnik Türkiye
Denizli'de apart dairelerinde prize gizli kamera yerleştiren kişi tutuklandı. Gizli kamera tespit yöntemleri ve hukuki süreç hakkında uzman görüşleri.
2025-05-27T11:00+0300
2025-05-27T11:02+0300
teknoloji
yaşam
kamera
kamera kayıtları
kamera görüntüleri
kamera görüntüsü
gizli kamera
kamera sistemi
tespit
telefon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/07/1073268298_0:0:1159:652_1920x0_80_0_0_ffb060f72a8348b35402a3f265c60573.jpg
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yer alan Yunus Emre Mahallesi'nde faaliyet gösteren apart dairelerinde gizli kamera skandalı ortaya çıktı. Üniversite öğrencilerinin yoğun olarak kaldığı bölgedeki apart dairelerinin prizlerine yerleştirilen casus kameralar, bir kiracının dikkatli gözlemi sayesinde tespit edildi.Skandal nasıl ortaya çıktıApart dairesinin bodrum katında konaklayan M.A. isimli kişi, duvara monte edilmiş üçlü prizden yansıyan ışığı fark etti. Yatağı ve banyoyu gören konumdaki prizi sökertip içini açan M.A., prizin içinde gizli kamera bulunduğunu görünce durumu polise bildirdi.Üç apart dairesinde kamera tespit edildiPolis ekiplerinin yaptığı incelemede, apart sahibi Murat Filiz'in (48) işlettiği üç ayrı apart dairesindeki üçlü prizlere gizli kamera yerleştirildiği belirlendi. Kameraların hafıza kartlarında çok sayıda kişinin özel görüntüleri bulundu. Günlük ve saatlik kiralama yapan apart sahibi Filiz tutuklandı.Gizli kamera piyasası büyüyorCasus kameralar genellikle yurt dışı kaynaklı alışveriş sitelerinde 400-3500 TL arasında fiyatlarla satılıyor. Parfüm şişesi görünümündeki kameralar "bebek bakıcı kamerası" adı altında pazarlanıyor ve görüntülerin canlı olarak cep telefonundan izlenebildiği belirtiliyor.Uzmanlardan tespit yöntemleriMilliyet'e konuşan Bilişim Uzmanı Osman Demircan, iğne deliği kameraların 1-2 mm lens çapına sahip olduğunu ve herhangi bir objeye monte edilebileceğini açıkladı. Etik Hacker Tamer Şahin ise tespit yöntemlerini şöyle anlattı: Mor ışık testi etkili yöntemAdli Bilişim Uzmanı Mustafa Sansar, gece görüş özellikli kameraların kızılötesi ışık yaydığını belirterek: "Odanın ışıkları kapatılıp telefon kamerasıyla tarama yapıldığında, bu ışıklar mor renkte görünür. Fener yardımıyla ayna, saat, priz gibi yüzeylerde parlayan lens yansımaları aranabilir" dedi.Bulunca yapılması gerekenlerUzmanlar, gizli kamera bulunduğunda delil niteliğini kaybetmemek için parmak izi bırakmadan nazikçe çıkarılması ve işlemin video kaydının kolluk kuvvetleriyle paylaşılması gerektiğini vurguluyor.Hukuki süreç ve cezalarBilişim Hukukçusu Sefa Karcıoğlu, özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun 1-3 yıl hapis cezası gerektirdiğini, görüntü kaydı halinde cezanın bir kat artırıldığını belirtti. Avukat Merve Uçanok ise mağdurların maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabileceğini açıkladı.Konaklama yerlerinde dikkat edilmesi gerekenlerUzmanlar, otel ve apart dairelerinde konaklama öncesi özellikle priz, duman sensörü, şarj cihazı, lamba ve saat gibi nesnelerin kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor. Odadaki olağandışı objeler ve duvardaki küçük delikler mutlaka incelenmeli.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/denizlide-gunluk-kiralik-evdeki-prizin-icinden-gizli-kamera-cikti-1096515913.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/07/1073268298_93:0:962:652_1920x0_80_0_0_854a9481bfd246a245b5533941a2291c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gizli kamera tespit, apart dairesi güvenlik, casus kamera nasıl bulunur, prize gizli kamera, otel güvenlik, konaklama güvenliği, denizli apart skandalı, gizli kamera var mı, mor ışık testi, telefon kamerası ile tespit, kızılötesi kamera, özel hayat ihlali, gizli kamera cezası, apart dairesi kamera, otel odası güvenlik, gizli kamera delili
gizli kamera tespit, apart dairesi güvenlik, casus kamera nasıl bulunur, prize gizli kamera, otel güvenlik, konaklama güvenliği, denizli apart skandalı, gizli kamera var mı, mor ışık testi, telefon kamerası ile tespit, kızılötesi kamera, özel hayat ihlali, gizli kamera cezası, apart dairesi kamera, otel odası güvenlik, gizli kamera delili

Otel odanızda i̇zleniyor olabilirsiniz: Gizli kamera nasıl tespit edilir? Telefon feneriyle 5 dakikada öğrenin

11:00 27.05.2025 (güncellendi: 11:02 27.05.2025)
© AAKamera
Kamera - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2025
© AA
Abone ol
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde apart dairelerinin prizlerine gizli kamera yerleştiren işletmeci tutuklandı. Sakarya'daki bungalov olayından sonra ortaya çıkan bu skandal, konaklama yerlerindeki gizli kamera tehdidini gündeme getirdi. Uzmanlar tespit yöntemlerini ve hukuki süreci açıkladı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yer alan Yunus Emre Mahallesi'nde faaliyet gösteren apart dairelerinde gizli kamera skandalı ortaya çıktı. Üniversite öğrencilerinin yoğun olarak kaldığı bölgedeki apart dairelerinin prizlerine yerleştirilen casus kameralar, bir kiracının dikkatli gözlemi sayesinde tespit edildi.

Skandal nasıl ortaya çıktı

Apart dairesinin bodrum katında konaklayan M.A. isimli kişi, duvara monte edilmiş üçlü prizden yansıyan ışığı fark etti. Yatağı ve banyoyu gören konumdaki prizi sökertip içini açan M.A., prizin içinde gizli kamera bulunduğunu görünce durumu polise bildirdi.

Üç apart dairesinde kamera tespit edildi

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, apart sahibi Murat Filiz'in (48) işlettiği üç ayrı apart dairesindeki üçlü prizlere gizli kamera yerleştirildiği belirlendi. Kameraların hafıza kartlarında çok sayıda kişinin özel görüntüleri bulundu. Günlük ve saatlik kiralama yapan apart sahibi Filiz tutuklandı.

Gizli kamera piyasası büyüyor

Casus kameralar genellikle yurt dışı kaynaklı alışveriş sitelerinde 400-3500 TL arasında fiyatlarla satılıyor. Parfüm şişesi görünümündeki kameralar "bebek bakıcı kamerası" adı altında pazarlanıyor ve görüntülerin canlı olarak cep telefonundan izlenebildiği belirtiliyor.

Uzmanlardan tespit yöntemleri

Milliyet'e konuşan Bilişim Uzmanı Osman Demircan, iğne deliği kameraların 1-2 mm lens çapına sahip olduğunu ve herhangi bir objeye monte edilebileceğini açıkladı. Etik Hacker Tamer Şahin ise tespit yöntemlerini şöyle anlattı:
"Karanlıkta telefon feneriyle tespit edilebilir. Çoğu kızılötesi ledlerle kayıt yapıyor."

Mor ışık testi etkili yöntem

Adli Bilişim Uzmanı Mustafa Sansar, gece görüş özellikli kameraların kızılötesi ışık yaydığını belirterek: "Odanın ışıkları kapatılıp telefon kamerasıyla tarama yapıldığında, bu ışıklar mor renkte görünür. Fener yardımıyla ayna, saat, priz gibi yüzeylerde parlayan lens yansımaları aranabilir" dedi.

Bulunca yapılması gerekenler

Uzmanlar, gizli kamera bulunduğunda delil niteliğini kaybetmemek için parmak izi bırakmadan nazikçe çıkarılması ve işlemin video kaydının kolluk kuvvetleriyle paylaşılması gerektiğini vurguluyor.

Hukuki süreç ve cezalar

Bilişim Hukukçusu Sefa Karcıoğlu, özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun 1-3 yıl hapis cezası gerektirdiğini, görüntü kaydı halinde cezanın bir kat artırıldığını belirtti. Avukat Merve Uçanok ise mağdurların maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabileceğini açıkladı.

Konaklama yerlerinde dikkat edilmesi gerekenler

Uzmanlar, otel ve apart dairelerinde konaklama öncesi özellikle priz, duman sensörü, şarj cihazı, lamba ve saat gibi nesnelerin kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor. Odadaki olağandışı objeler ve duvardaki küçük delikler mutlaka incelenmeli.
Priz gizli kamera - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
TÜRKİYE
Denizli’de günlük kiralık evdeki prizin içinden gizli kamera çıktı
Dün, 11:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала