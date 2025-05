https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/otel-odanizda-izleniyor-olabilirsiniz-gizli-kamera-nasil-tespit-edilir-telefon-feneriyle-5-dakikada-1096544565.html

Otel odanızda i̇zleniyor olabilirsiniz: Gizli kamera nasıl tespit edilir? Telefon feneriyle 5 dakikada öğrenin

Otel odanızda i̇zleniyor olabilirsiniz: Gizli kamera nasıl tespit edilir? Telefon feneriyle 5 dakikada öğrenin

Denizli'de apart dairelerinde prize gizli kamera yerleştiren kişi tutuklandı. Gizli kamera tespit yöntemleri ve hukuki süreç hakkında uzman görüşleri.

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/07/1073268298_0:0:1159:652_1920x0_80_0_0_ffb060f72a8348b35402a3f265c60573.jpg

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yer alan Yunus Emre Mahallesi'nde faaliyet gösteren apart dairelerinde gizli kamera skandalı ortaya çıktı. Üniversite öğrencilerinin yoğun olarak kaldığı bölgedeki apart dairelerinin prizlerine yerleştirilen casus kameralar, bir kiracının dikkatli gözlemi sayesinde tespit edildi.Skandal nasıl ortaya çıktıApart dairesinin bodrum katında konaklayan M.A. isimli kişi, duvara monte edilmiş üçlü prizden yansıyan ışığı fark etti. Yatağı ve banyoyu gören konumdaki prizi sökertip içini açan M.A., prizin içinde gizli kamera bulunduğunu görünce durumu polise bildirdi.Üç apart dairesinde kamera tespit edildiPolis ekiplerinin yaptığı incelemede, apart sahibi Murat Filiz'in (48) işlettiği üç ayrı apart dairesindeki üçlü prizlere gizli kamera yerleştirildiği belirlendi. Kameraların hafıza kartlarında çok sayıda kişinin özel görüntüleri bulundu. Günlük ve saatlik kiralama yapan apart sahibi Filiz tutuklandı.Gizli kamera piyasası büyüyorCasus kameralar genellikle yurt dışı kaynaklı alışveriş sitelerinde 400-3500 TL arasında fiyatlarla satılıyor. Parfüm şişesi görünümündeki kameralar "bebek bakıcı kamerası" adı altında pazarlanıyor ve görüntülerin canlı olarak cep telefonundan izlenebildiği belirtiliyor.Uzmanlardan tespit yöntemleriMilliyet'e konuşan Bilişim Uzmanı Osman Demircan, iğne deliği kameraların 1-2 mm lens çapına sahip olduğunu ve herhangi bir objeye monte edilebileceğini açıkladı. Etik Hacker Tamer Şahin ise tespit yöntemlerini şöyle anlattı: Mor ışık testi etkili yöntemAdli Bilişim Uzmanı Mustafa Sansar, gece görüş özellikli kameraların kızılötesi ışık yaydığını belirterek: "Odanın ışıkları kapatılıp telefon kamerasıyla tarama yapıldığında, bu ışıklar mor renkte görünür. Fener yardımıyla ayna, saat, priz gibi yüzeylerde parlayan lens yansımaları aranabilir" dedi.Bulunca yapılması gerekenlerUzmanlar, gizli kamera bulunduğunda delil niteliğini kaybetmemek için parmak izi bırakmadan nazikçe çıkarılması ve işlemin video kaydının kolluk kuvvetleriyle paylaşılması gerektiğini vurguluyor.Hukuki süreç ve cezalarBilişim Hukukçusu Sefa Karcıoğlu, özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun 1-3 yıl hapis cezası gerektirdiğini, görüntü kaydı halinde cezanın bir kat artırıldığını belirtti. Avukat Merve Uçanok ise mağdurların maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabileceğini açıkladı.Konaklama yerlerinde dikkat edilmesi gerekenlerUzmanlar, otel ve apart dairelerinde konaklama öncesi özellikle priz, duman sensörü, şarj cihazı, lamba ve saat gibi nesnelerin kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor. Odadaki olağandışı objeler ve duvardaki küçük delikler mutlaka incelenmeli.

