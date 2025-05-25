https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/galatasarayin-saneye-teklif-ettigi-maas-ortaya-cikti-1096498063.html

Galatasaray'ın Sane'ye teklif ettiği maaş ortaya çıktı

Galatasaray'ın Sane'ye teklif ettiği maaş ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Galatasaray, Bayern Münih’in yıldız futbolcusu Leroy Sane için resmi teklifini sundu. Alman basınına göre sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki oyuncuya yıllık 10... 25.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-25T16:01+0300

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Galatasaray, sözleşmesi sona erecek olan Bayern Münih’in yıldızı Leroy Sane için yıllık 10 milyon euronun üzerinde maaş içeren resmi bir teklif sundu.Alman basınına göre sarı kırmızılı takımın teklifi yıllık 10 milyon euronun üzerinde net maaş içerirken Sane’nin Bayern'le olan sözleşmesinin bu yaz sona ereceği hatırlatıldı. Şu ana kadar kulübün yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Sane'yle İngiltere ve İtalya kulüplerinin de ilgilendiği belirtildi. Bayern cephesi ise Sane’nin kalmasını umut ederken görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. Bayern Sportif Direktörü Max Eberl, Sane’nin menajer değişikliği sonrası kulübün teklifine sıcak bakmadığını ancak tamamen kapıların kapanmadığını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/galatasarayin-listesindeki-leroy-sane-bayern-munihin-teklifini-reddetti-1096292209.html

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