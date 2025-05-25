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Galatasaray'ın Sane'ye teklif ettiği maaş ortaya çıktı
Galatasaray'ın Sane'ye teklif ettiği maaş ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Bayern Münih’in yıldız futbolcusu Leroy Sane için resmi teklifini sundu. Alman basınına göre sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki oyuncuya yıllık 10... 25.05.2025, Sputnik Türkiye
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Galatasaray, sözleşmesi sona erecek olan Bayern Münih’in yıldızı Leroy Sane için yıllık 10 milyon euronun üzerinde maaş içeren resmi bir teklif sundu.Alman basınına göre sarı kırmızılı takımın teklifi yıllık 10 milyon euronun üzerinde net maaş içerirken Sane’nin Bayern'le olan sözleşmesinin bu yaz sona ereceği hatırlatıldı. Şu ana kadar kulübün yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Sane'yle İngiltere ve İtalya kulüplerinin de ilgilendiği belirtildi. Bayern cephesi ise Sane’nin kalmasını umut ederken görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. Bayern Sportif Direktörü Max Eberl, Sane’nin menajer değişikliği sonrası kulübün teklifine sıcak bakmadığını ancak tamamen kapıların kapanmadığını belirtti.
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leroy sane, maaş, brüt maaş, net maaş, eşit maaş, maaş krizi, yüksek maaş, maaş zammı, maaş farkı, galatasaray, galatasaray spor kulübü, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı
leroy sane, maaş, brüt maaş, net maaş, eşit maaş, maaş krizi, yüksek maaş, maaş zammı, maaş farkı, galatasaray, galatasaray spor kulübü, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı

Galatasaray'ın Sane'ye teklif ettiği maaş ortaya çıktı

16:01 25.05.2025
© AP PhotoLeroy Sane
Leroy Sane - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2025
© AP Photo
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Galatasaray, Bayern Münih’in yıldız futbolcusu Leroy Sane için resmi teklifini sundu. Alman basınına göre sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki oyuncuya yıllık 10 milyon euronun üzerinde net maaş içeren cazip bir teklif yaptı. Sane’nin Bayern Münih'le olan sözleşmesi bu yaz sona ererken şu ana kadar yeni sözleşme teklifini kabul etmedi.
Galatasaray, sözleşmesi sona erecek olan Bayern Münih’in yıldızı Leroy Sane için yıllık 10 milyon euronun üzerinde maaş içeren resmi bir teklif sundu.
Alman basınına göre sarı kırmızılı takımın teklifi yıllık 10 milyon euronun üzerinde net maaş içerirken Sane’nin Bayern'le olan sözleşmesinin bu yaz sona ereceği hatırlatıldı. Şu ana kadar kulübün yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Sane'yle İngiltere ve İtalya kulüplerinin de ilgilendiği belirtildi.
Bayern cephesi ise Sane’nin kalmasını umut ederken görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. Bayern Sportif Direktörü Max Eberl, Sane’nin menajer değişikliği sonrası kulübün teklifine sıcak bakmadığını ancak tamamen kapıların kapanmadığını belirtti.
Leroy Sane - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2025
SPOR
Galatasaray'ın listesindeki Leroy Sane, Bayern Münih’in teklifini reddetti
16 Mayıs, 22:03
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