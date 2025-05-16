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Galatasaray'ın listesindeki Leroy Sane, Bayern Münih’in teklifini reddetti
Galatasaray'ın listesindeki Leroy Sane, Bayern Münih’in teklifini reddetti
Sputnik Türkiye
Alman futbolcu Leroy Sane, Bayern Münih’in 2028’e kadar olan sözleşme uzatma teklifini reddetti. Kulübün sunduğu indirimli maaş teklifini kabul etmeyen... 16.05.2025, Sputnik Türkiye
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Bayern Münih'in Alman yıldızı Leroy Sane, kulübün 2028'e kadar uzatma teklifini geri çevirdi. Sportif direktör Max Eberl “Sane ve menajeri ne istediğimizi biliyor, umarız bizi seçerler” ifadelerini kullanırken Galatasaray'ın transfer listesinde olan Alman yıldızın seçimi merak konusu haline geldi.Sane'nin menajerliğini ünlü isim Pini Zahavi üstlendikten sonra, oyuncunun tarafı Bayern’in önerdiği üç yıllık yeni sözleşmeye sıcak bakmadı. Kulübün sunduğu yeni teklife göre Sane'nin yıllık maaşının 15 milyon eurodan 10 milyon euroya düşeceği ve buna ek olarak sezon başına 5 milyon euro bonus öngörüldüğü belirtildi.Alman basınına göre Bayern, Sane’ye bu hafta sonuna kadar karar vermesi için süre verdi. Ancak kulüp, formunu yeniden yakalayan oyuncuyu kadroda tutmak için görüşmelere açık olduğunu da belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/galatasaray-trabzonsporu-3-0-yenerek-turkiye-kupasinin-sahibi-oldu-1096231962.html
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Galatasaray'ın listesindeki Leroy Sane, Bayern Münih’in teklifini reddetti

22:03 16.05.2025 (güncellendi: 22:04 16.05.2025)
© AALeroy Sane
Leroy Sane - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2025
© AA
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Alman futbolcu Leroy Sane, Bayern Münih’in 2028’e kadar olan sözleşme uzatma teklifini reddetti. Kulübün sunduğu indirimli maaş teklifini kabul etmeyen Sane’nin, karar vermesi için hafta sonuna kadar süresi olduğu ifade edildi. Bayern yönetiminin ise oyuncuyla görüşmelere devam etmeye istekli olduğu belirtildi.
Bayern Münih'in Alman yıldızı Leroy Sane, kulübün 2028'e kadar uzatma teklifini geri çevirdi.
Sportif direktör Max Eberl “Sane ve menajeri ne istediğimizi biliyor, umarız bizi seçerler” ifadelerini kullanırken Galatasaray'ın transfer listesinde olan Alman yıldızın seçimi merak konusu haline geldi.
Sane'nin menajerliğini ünlü isim Pini Zahavi üstlendikten sonra, oyuncunun tarafı Bayern’in önerdiği üç yıllık yeni sözleşmeye sıcak bakmadı. Kulübün sunduğu yeni teklife göre Sane'nin yıllık maaşının 15 milyon eurodan 10 milyon euroya düşeceği ve buna ek olarak sezon başına 5 milyon euro bonus öngörüldüğü belirtildi.
Alman basınına göre Bayern, Sane’ye bu hafta sonuna kadar karar vermesi için süre verdi. Ancak kulüp, formunu yeniden yakalayan oyuncuyu kadroda tutmak için görüşmelere açık olduğunu da belirtti.
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