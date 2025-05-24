https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/hakan-fidanin-26-27-mayis-tarihlerinde-rusyaya-resmi-ziyaret-gerceklestirmesi-bekleniyor-1096477171.html
Hakan Fidan'ın 26-27 Mayıs tarihlerinde Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor
Hakan Fidan'ın 26-27 Mayıs tarihlerinde Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor
Sputnik Türkiye
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Fidan 26-27 Mayıs tarihlerinde çalışma ziyareti için Rusya'ya gitmeyi, orada Rus lider Putin ve... 24.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-24T13:38+0300
2025-05-24T13:38+0300
2025-05-24T13:38+0300
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hakan fidan
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resmi ziyaret
rusya
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Bakanlıktan bir yetkilinin gazetecilere yaptığı açıklamaya göre Bakan Fidan ayrıca Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Medinskiy, Savunma Bakanı Belousov ve diğer üst düzey bürokratlarla görüşmek istiyor.Ziyaretin 26-27 Mayıs tarihlerinde gerçekleşmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/lavrov-cok-kutuplu-dunyanin-olusumu-onemli-ve-temel-bir-egilim-olmaya-devam-ediyor-1096476671.html
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türkiye dışişleri bakanlığı, hakan fidan, görüşme, ikili görüşme, resmi ziyaret, rusya, türkiye
türkiye dışişleri bakanlığı, hakan fidan, görüşme, ikili görüşme, resmi ziyaret, rusya, türkiye
Hakan Fidan'ın 26-27 Mayıs tarihlerinde Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Fidan 26-27 Mayıs tarihlerinde çalışma ziyareti için Rusya'ya gitmeyi, orada Rus lider Putin ve Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşmeyi umuyor.
Bakanlıktan bir yetkilinin gazetecilere yaptığı açıklamaya göre Bakan Fidan ayrıca Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Medinskiy, Savunma Bakanı Belousov ve diğer üst düzey bürokratlarla görüşmek istiyor.
Ziyaretin 26-27 Mayıs tarihlerinde gerçekleşmesi bekleniyor.