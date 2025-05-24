https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/hakan-fidanin-26-27-mayis-tarihlerinde-rusyaya-resmi-ziyaret-gerceklestirmesi-bekleniyor-1096477171.html

Hakan Fidan'ın 26-27 Mayıs tarihlerinde Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor

Hakan Fidan'ın 26-27 Mayıs tarihlerinde Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor

Sputnik Türkiye

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Fidan 26-27 Mayıs tarihlerinde çalışma ziyareti için Rusya'ya gitmeyi, orada Rus lider Putin ve... 24.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-24T13:38+0300

2025-05-24T13:38+0300

2025-05-24T13:38+0300

türkiye dışişleri bakanlığı

hakan fidan

dünya

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ikili görüşme

resmi ziyaret

rusya

türkiye

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Bakanlıktan bir yetkilinin gazetecilere yaptığı açıklamaya göre Bakan Fidan ayrıca Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Medinskiy, Savunma Bakanı Belousov ve diğer üst düzey bürokratlarla görüşmek istiyor.Ziyaretin 26-27 Mayıs tarihlerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

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türkiye dışişleri bakanlığı, hakan fidan, görüşme, ikili görüşme, resmi ziyaret, rusya, türkiye