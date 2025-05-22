https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/tbmmde-bazi-kanun-teklifleri-kabul-edildi-memur-yas-siniri-35-oldu-trtye-duzenleme-geldi-1096410156.html
TBMM'de bazı kanun teklifleri kabul edildi: Memur yaş sınırı 35 oldu, TRT'ye düzenleme geldi
TBMM'de bazı kanun teklifleri kabul edildi: Memur yaş sınırı 35 oldu, TRT'ye düzenleme geldi
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TBMM Genel Kurulu'nda bazı kanunlar ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Kabul edilen yasayla kamu... 22.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-22T00:55+0300
2025-05-22T00:55+0300
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yasayla kamuya memur alımında 35 yaş sınırı getirildi.TBMM Genel Kurulu, kamu personel rejiminde köklü değişiklikler öngören kanun teklifini kabul ederek yasalaştırdı. Kabul edilen düzenlemeler arasında en dikkat çeken husus, kamu kurumlarına yapılacak alımlarda 35 yaş sınırı getirilmesi oldu. Kamu kurumlarında mesleğe özel yarışma sınavıyla yapılacak tüm alımlarda 35 yaş üst sınırı uygulanacağı belirtildi.TBMM'de bazı kanun teklifleri kabul edildiTBMM, kamu personel rejiminde önemli değişiklikler içeren kanun teklifini kabul etti. Yeni düzenlemeyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/tbmm-genel-kurulunda-3-rtuk-uyesi-secildi-1096406881.html
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TBMM'de bazı kanun teklifleri kabul edildi: Memur yaş sınırı 35 oldu, TRT'ye düzenleme geldi
TBMM Genel Kurulu'nda bazı kanunlar ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Kabul edilen yasayla kamu kurumlarına girişte 35 yaş sınırı getirildi. Ayrıca TRT’ye şirket kurma ve ihale süreçlerinde özel yetkiler tanındı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yasayla kamuya memur alımında 35 yaş sınırı getirildi.
TBMM Genel Kurulu, kamu personel rejiminde köklü değişiklikler öngören kanun teklifini kabul ederek yasalaştırdı. Kabul edilen düzenlemeler arasında en dikkat çeken husus, kamu kurumlarına yapılacak alımlarda 35 yaş sınırı getirilmesi oldu. Kamu kurumlarında mesleğe özel yarışma sınavıyla yapılacak tüm alımlarda 35 yaş üst sınırı uygulanacağı belirtildi.
TBMM'de bazı kanun teklifleri kabul edildi
TBMM, kamu personel rejiminde önemli değişiklikler içeren kanun teklifini kabul etti. Yeni düzenlemeyle:
Kamu kurumlarında yarışma sınavıyla yapılacak alımlarda 35 yaş sınırı
getirildi.
TRT'ye şirket kurma ve ortaklık yetkisi
verilirken, ihale süreçleri kamu ihale kanunlarından muaf tutuldu.
Uzman ve uzman yardımcısı istihdamına yönelik esnek çalıştırma modelleri
düzenlendi.
Vergi incelemesi yapanlar, görevden ayrıldıktan sonra 3 yıl süreyle
inceledikleri mükelleflerle çalışamayacak.
TRT personeline yılda 4 aya kadar ikramiye
verilebilecek.
Kamu taşınmazları TRT'ye bedelsiz tahsis edilebilecek.