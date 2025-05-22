https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/tbmmde-bazi-kanun-teklifleri-kabul-edildi-memur-yas-siniri-35-oldu-trtye-duzenleme-geldi-1096410156.html

TBMM'de bazı kanun teklifleri kabul edildi: Memur yaş sınırı 35 oldu, TRT'ye düzenleme geldi

TBMM'de bazı kanun teklifleri kabul edildi: Memur yaş sınırı 35 oldu, TRT'ye düzenleme geldi

Sputnik Türkiye

TBMM Genel Kurulu'nda bazı kanunlar ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Kabul edilen yasayla kamu... 22.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-22T00:55+0300

2025-05-22T00:55+0300

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yasayla kamuya memur alımında 35 yaş sınırı getirildi.TBMM Genel Kurulu, kamu personel rejiminde köklü değişiklikler öngören kanun teklifini kabul ederek yasalaştırdı. Kabul edilen düzenlemeler arasında en dikkat çeken husus, kamu kurumlarına yapılacak alımlarda 35 yaş sınırı getirilmesi oldu. Kamu kurumlarında mesleğe özel yarışma sınavıyla yapılacak tüm alımlarda 35 yaş üst sınırı uygulanacağı belirtildi.TBMM'de bazı kanun teklifleri kabul edildiTBMM, kamu personel rejiminde önemli değişiklikler içeren kanun teklifini kabul etti. Yeni düzenlemeyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/tbmm-genel-kurulunda-3-rtuk-uyesi-secildi-1096406881.html

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