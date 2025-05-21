https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/tbmm-genel-kurulunda-3-rtuk-uyesi-secildi-1096406881.html

TBMM Genel Kurulu'nda 3 RTÜK üyesi seçildi

TBMM Genel Kurulu'nda 3 RTÜK üyesi seçildi

Sputnik Türkiye

TBMM Genel Kurulu'nda 3 RTÜK üyeliği için yapılan seçimde Hasan Davulcu, Tuncay Keser ve Ahmet Can Buğday seçildi. 21.05.2025, Sputnik Türkiye

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TBMM Genel Kurulu'nda grup önerilerinin görüşülmesinin ardından RTÜK'te AK Parti, CHP ve İYİ Parti kontenjanına düşen birer üyelik için seçim yapıldı.Seçimde 416 milletvekili oy kullandı. AK Parti kontenjanından aday gösterilen Hasan Davulcu 387 oyla, CHP kontenjanından aday gösterilen Tuncay Keser 339 oyla ve İYİ Parti kontenjanından aday gösterilen Ahmet Can Buğday 307 oyla RTÜK üyesi seçildi.CHP ve İYİ Parti'nin adayları ikinci kez RTÜK üyeliğine seçildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/is-guvenligi-tehlike-sinifi-degisti-kuryelik-ve-makarna-uretimi-tehlikeli-sayildi-1096405802.html

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