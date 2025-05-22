Rus bilim insanları kronik Covid sendromu ve ağrılarla mücadelede tıbbi gazlar kullanıyor
© Sputnik / Vladimir TrefilovRusya Tıp Bilimleri Akademisi üyesi PhD Aleksandr Çuçalin
© Sputnik / Vladimir Trefilov
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Rus bilim insanlarının eşsiz teknolojiler sayesinde ‘uzun Covid’ olarak da bilinen kronik Covid sendromu ve fantom olanlar dahil ağrılarla mücadelede tıbbi gazlar kullandığı belirtildi.
Rusya Tıp Bilimleri Akademisi üyesi PhD Aleksandr Çuçalin, Sputnik’e açıklamasında, öncelikle nitröz oksit ve hidrojen gibi tıbbi gazların etkilerinin yanı sıra bunların kombinasyonlarını ve çeşitli uygulama yöntemlerini araştırdıklarını söyledi.
Çuçalin, kronik Covid sendromunun yanı sıra, fantom olanlar dahil çeşitli ağrılarla başa çıkma konusundaki örnekleri göstererek şunu anlattı:
Kronik Covid sendromlu hastalarda en zayıf halka küçük damarlar. Tıbbi gazların yardımıyla, yeni hücrelerin oluşumu ve küçük damar fonksiyonunun onarımı başlayana kadar vücuttaki eksik elementleri yenileyebiliyoruz. Mikrosirkülasyonu özellikle etkileyen madde nitrik oksittir.
Bir tek Rusya’da var
Kronik Covid sendromunun merkezi sinir sistemini etkilediğini ve hafıza zayıflığı ve depresyon gibi sonuçları olduğunu anlatan uzman, “Nefes darlığı gibi akciğer belirtilerinin yanı sıra, kalp, böbrek, karaciğer ve cilt sorunları da yaygın. Salgını geçirdikten sonra kronik Covid sendromu yaşayan kişilerin oranı oldukça yüksek, yüzde 10 kadar” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
ABD ve Çin de dahil olmak üzere yüksek teknoloji dünyası henüz havadan nasıl azot oksit üretileceğini öğrenmiş değil. Böyle bir teknolojinin yaratılmasındaki başarı Rus fizikçilere ait. Bunu yapanlar, kolayca satabilecek olmalarına rağmen teknolojiyi satmayan kapalı bir bilim insanı grubu. Bugün, dünyada henüz benzeri olmayan eşsiz bir metodolojinin tek sahibiyiz.
Yara ve ağrı tedavisinde de kullanılıyor
Bu teknolojiyi yaralıları tedavi etmek için de uyarladıklarını söyleyen Çuçalin, “Yara enfeksiyonu, yara sepsisi ve fantom ağrısı da dahil olmak üzere ağrı sendromuyla ilgili sorunlarla karşılaştım. Yaralı askeri personelde panik atak ve diğer ağrı belirtileri de yaygın. Tıbbi gazları kullanarak, yara enfeksiyonları da dahil olmak üzere bir dizi sorunu çözmeyi başardık” diye anlattı.
Ağrıların kişinin yaşam kalitesini bozarak depresyon ve kişilik değişiklikleri dahil çeşitli sorunlara yol açabildiğini anımsatan Rus bilim insanı, yakınlarda hidrojen banyoları gibi bir teknolojinin geliştirildiğine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Bunlar, elektroliz yoluyla hidrojen üreten ek bir jeneratöre sahip sıradan su banyoları. Hidrojen suda çözünmez, ancak yüzeye çıkan kabarcıklar oluşturur. Bu, ciltteki kılcal damarların aktif olarak açılmasına neden olur, bu da cildin metabolizmasını uyarır ve kan dolaşımını iyileştirir. Hastalarımdan biri, bir askerdi, bacağı kesilmişti ve fantom ağrılar çekiyordu. Bu ağrılar çok dayanılmazdı. Uzuv gitmişti ama o rahatsızlık hissetmeye devam ediyordu. Acıdan dolayı içine kapanmıştı, onunla konuşmak bile zordu. Hidrojen terapisinin ikinci veya üçüncü seansından sonra kelimenin tam anlamıyla canlandı, hoş ve konuşkan bir insana dönüştü.