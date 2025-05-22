https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/rus-bilim-insanlari-kronik-covid-sendromu-ve-agrilarla-mucadelede-tibbi-gazlar-kullaniyor-1096428489.html

Rus bilim insanları kronik Covid sendromu ve ağrılarla mücadelede tıbbi gazlar kullanıyor

Rus bilim insanları kronik Covid sendromu ve ağrılarla mücadelede tıbbi gazlar kullanıyor

Sputnik Türkiye

Rus bilim insanlarının eşsiz teknolojiler sayesinde ‘uzun Covid’ olarak da bilinen kronik Covid sendromu ve fantom olanlar dahil ağrılarla mücadelede tıbbi... 22.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-22T14:43+0300

2025-05-22T14:43+0300

2025-05-22T14:41+0300

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Rusya Tıp Bilimleri Akademisi üyesi PhD Aleksandr Çuçalin, Sputnik’e açıklamasında, öncelikle nitröz oksit ve hidrojen gibi tıbbi gazların etkilerinin yanı sıra bunların kombinasyonlarını ve çeşitli uygulama yöntemlerini araştırdıklarını söyledi.Çuçalin, kronik Covid sendromunun yanı sıra, fantom olanlar dahil çeşitli ağrılarla başa çıkma konusundaki örnekleri göstererek şunu anlattı:Bir tek Rusya’da varKronik Covid sendromunun merkezi sinir sistemini etkilediğini ve hafıza zayıflığı ve depresyon gibi sonuçları olduğunu anlatan uzman, “Nefes darlığı gibi akciğer belirtilerinin yanı sıra, kalp, böbrek, karaciğer ve cilt sorunları da yaygın. Salgını geçirdikten sonra kronik Covid sendromu yaşayan kişilerin oranı oldukça yüksek, yüzde 10 kadar” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Yara ve ağrı tedavisinde de kullanılıyorBu teknolojiyi yaralıları tedavi etmek için de uyarladıklarını söyleyen Çuçalin, “Yara enfeksiyonu, yara sepsisi ve fantom ağrısı da dahil olmak üzere ağrı sendromuyla ilgili sorunlarla karşılaştım. Yaralı askeri personelde panik atak ve diğer ağrı belirtileri de yaygın. Tıbbi gazları kullanarak, yara enfeksiyonları da dahil olmak üzere bir dizi sorunu çözmeyi başardık” diye anlattı.Ağrıların kişinin yaşam kalitesini bozarak depresyon ve kişilik değişiklikleri dahil çeşitli sorunlara yol açabildiğini anımsatan Rus bilim insanı, yakınlarda hidrojen banyoları gibi bir teknolojinin geliştirildiğine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

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