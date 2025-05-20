https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/5-yilin-ilk-buyuk-saglik-tehdidi-guney-korede-virusu-alarmi-verildi-nipah-nedir-nasil-bulasir-1096371370.html

5 yılın ilk büyük sağlık tehdidi: Güney Kore'de virüsü alarmı verildi, Nipah nedir? Nasıl bulaşır?

5 yılın ilk büyük sağlık tehdidi: Güney Kore'de virüsü alarmı verildi, Nipah nedir? Nasıl bulaşır?

Sputnik Türkiye

Güney Kore, Kovid-19 pandemisinin ardından ilk kez büyük bir sağlık tehdidiyle karşı karşıya. Ölüm oranı yüzde 75’e kadar çıkabilen Nipah virüsü, ülkede "Sınıf... 20.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-20T18:01+0300

2025-05-20T18:01+0300

2025-05-20T18:01+0300

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nipah virüsü

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Nipah virüsü, ilk kez 1998 yılında Malezya'nın Nipah bölgesinde tespit edildi. O günden bu yana çoğunluğu Hindistan ve çevre ülkelerde olmak üzere 220'den fazla ölüme neden oldu. Virüsün kuluçka süresi 4 ila 14 gün arasında değişirken, ateş ve kas ağrısı gibi belirtilere neden olan virüs, ciddi vakalarda ensefalit, nöbet ve komaya yol açabiliyor.🌍 Seyahat Uyarısı: Güneydoğu Asya'ya DikkatGüney Koreli yetkililer, özellikle virüsün yayıldığı bölgelere seyahat edenlerin dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Güneydoğu Asya'ya seyahat edenlere, özellikle virüsün yayıldığı bölgelere dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapılıyor.🧪 Nipah Virüsünün Bulaşma YollarıNipah virüsü, hem insanları hem de hayvanları enfekte edebilen zoonotik bir hastalıktır. Enfeksiyonun, meyve yarasalarının tercih ettiği hurmaların suyunu insanların tüketmesiyle bulaştığı düşünülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Hindistan ve Bangladeş’teki enfeksiyonların büyük ihtimalle bu içecekten kaynaklandığını analiz etmiştir.🛡️ Alınması Gereken Önlemler

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dünya sağlık örgütü (who), bangladeş, asya, asya & pasifik, güneydoğu asya, virüs, güney kore, güney kore, nipah virüsü, nipah