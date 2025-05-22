https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/17-yil-sonra-bir-ilk-uefa-avrupa-ligi-kupasini-tottenham-kazandi-1096409833.html
17 yıl sonra bir ilk: UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı Tottenham kazandı
17 yıl sonra bir ilk: UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı Tottenham kazandı
Sputnik Türkiye
Tottenham, Manchester United’ı 1-0 mağlup ederek 17 yıl sonra ilk kupasını kazandı ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu. Postecoglou'nun temkinli oyunu, zorlu... 22.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-22T00:16+0300
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Tottenham, UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United’ı 1-0 mağlup ederek 17 yıl aradan sonra ilk kez bir kupa kazandı. İspanya’nın Bilbao kentinde oynanan finalde maçın tek golü, ilk yarının son dakikalarında Tottenhem forveti Brennan Johnson attı. Manchester United oyuncusu Luke Shaw topa hafifçe dokunurken gole engel olamadı. Premier Lig'de istikrarsız bir sezon geçiren Tottenham, teknik direktör Ange Postecoglou yönetiminde savunma ağırlıklı bir oyun sergileyerek kupaya uzandı. 2008 yılındaki Lig Kupası zaferinden 17 yıl sonra ilk kez bir kupa kaldıran Tottenham, bu galibiyetle gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı da elde etti. Manchester United cephesinde ise sezonun hayal kırıklığı derinleşirken teknik direktör Ruben Amorim’in geleceği ise tartışma konusu haline geldi.
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17 yıl sonra bir ilk: UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı Tottenham kazandı
Tottenham, Manchester United’ı 1-0 mağlup ederek 17 yıl sonra ilk kupasını kazandı ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu. Postecoglou'nun temkinli oyunu, zorlu geçen sezonda başarıyı getirdi. Manchester United ise kötü geçen lig sezonunu kupayla telafi etme şansını da kaybetti.
Tottenham, UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United’ı 1-0 mağlup ederek 17 yıl aradan sonra ilk kez bir kupa kazandı.
İspanya’nın Bilbao kentinde oynanan finalde maçın tek golü, ilk yarının son dakikalarında Tottenhem forveti Brennan Johnson attı. Manchester United oyuncusu Luke Shaw topa hafifçe dokunurken gole engel olamadı. Premier Lig'de istikrarsız bir sezon geçiren Tottenham, teknik direktör Ange Postecoglou yönetiminde savunma ağırlıklı bir oyun sergileyerek kupaya uzandı.
2008 yılındaki Lig Kupası zaferinden 17 yıl sonra ilk kez bir kupa kaldıran Tottenham, bu galibiyetle gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı da elde etti. Manchester United cephesinde ise sezonun hayal kırıklığı derinleşirken teknik direktör Ruben Amorim’in geleceği ise tartışma konusu haline geldi.