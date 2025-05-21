https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/cristiano-ronaldo-al-nassra-veda-etti-unlu-yildiz-gozyaslarina-hakim-olamadi-1096409236.html
Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'a veda etti: Ünlü yıldız gözyaşlarına hakim olamadı
Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'a veda etti: Ünlü yıldız gözyaşlarına hakim olamadı
Sputnik Türkiye
Deneyimli futbolcu Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ın Al Khaleej'i 2-0 yendiği maçta penaltı kaçırmasına rağmen bir gol atarak takımına katkı sağladı. Maç sonunda... 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T23:36+0300
2025-05-21T23:36+0300
2025-05-21T23:36+0300
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40 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ın Al Khaleej'i 2-0 yendiği maçta takımına veda etti.Suudi Pro Lig'inde Al Nassr, Al Khaleej'i 2-0 yendi. Bu sonuçla puanını 67'ye yükselten Al Nassr, ligde 4. sırada yer alırken, Al Khaleej 37 puanla 10. oldu. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ın Al Khaleej'i mağlup ettiği maçta penaltı kaçırmasına rağmen bir gol atarak takımına 3 puanı getirdi.Maç sonunda gözyaşlarını tutamayan yıldız futbolcu, sözleşmesini uzatmayacağı Al Nassr taraftarlarına duygusal bir vedada bulundu. Öte yandan Ronaldo'nun gelecek sezon hangi takımda oynayacağı ise futbol dünyasının gündeminde olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/al-nassr---al-ittihad-macinda-saha-karisti-cristiano-ronaldo-tepki-gosterdi-1096042672.html
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Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'a veda etti: Ünlü yıldız gözyaşlarına hakim olamadı
Deneyimli futbolcu Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ın Al Khaleej'i 2-0 yendiği maçta penaltı kaçırmasına rağmen bir gol atarak takımına katkı sağladı. Maç sonunda gözyaşlarını tutamayan yıldız futbolcu, sözleşmesini uzatmayacağı Al Nassr taraftarlarına duygusal bir veda gerçekleştirdi.
40 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ın Al Khaleej'i 2-0 yendiği maçta takımına veda etti.
Suudi Pro Lig'inde Al Nassr, Al Khaleej'i 2-0 yendi. Bu sonuçla puanını 67'ye yükselten Al Nassr, ligde 4. sırada yer alırken, Al Khaleej 37 puanla 10. oldu. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ın Al Khaleej'i mağlup ettiği maçta penaltı kaçırmasına rağmen bir gol atarak takımına 3 puanı getirdi.
Maç sonunda gözyaşlarını tutamayan yıldız futbolcu, sözleşmesini uzatmayacağı Al Nassr taraftarlarına duygusal bir vedada bulundu. Öte yandan Ronaldo'nun gelecek sezon hangi takımda oynayacağı ise futbol dünyasının gündeminde olduğu belirtildi.