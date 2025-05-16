https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/dunyanin-en-cok-kazanan-sporculari-aciklandi-zirvedeki-isim-degismedi-1096291298.html

Dünyanın en çok kazanan sporcuları açıklandı: Zirvedeki isim değişmedi

Dünyanın en çok kazanan sporcuları açıklandı: Zirvedeki isim değişmedi

Sputnik Türkiye

Forbes'in 2025 yılı 'En Çok Kazanan Sporcular' listesi açıklandı. Listede Cristiano Ronaldo, 275 milyon dolarlık yıllık geliriyle bir kez daha zirvedeki yerini... 16.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-16T20:49+0300

2025-05-16T20:49+0300

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Forbes dergisi tarafından açıklanan 2025 yılı 'Dünyanın En Çok Kazanan Sporcuları' listesi duyuruldu.Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo, 275 milyon dolarlık yıllık geliriyle birinci sırada yer aldı. Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında forma giyen 38 yaşındaki yıldız, üst üste ikinci kez bu unvanı elde etti.Ronaldo'nun 275 milyon dolarlık gelirinin 225 milyon doları Al-Nassr'la olan sözleşmesinden, geri kalan 50 milyon doları ise CR7 markası, sponsorluk anlaşmaları ve sosyal medya işbirliklerinden geldi.Listedeki diğer isimler şu şekilde:

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