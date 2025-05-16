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Dünyanın en çok kazanan sporcuları açıklandı: Zirvedeki isim değişmedi
Dünyanın en çok kazanan sporcuları açıklandı: Zirvedeki isim değişmedi
Sputnik Türkiye
Forbes'in 2025 yılı 'En Çok Kazanan Sporcular' listesi açıklandı. Listede Cristiano Ronaldo, 275 milyon dolarlık yıllık geliriyle bir kez daha zirvedeki yerini... 16.05.2025, Sputnik Türkiye
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Forbes dergisi tarafından açıklanan 2025 yılı 'Dünyanın En Çok Kazanan Sporcuları' listesi duyuruldu.Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo, 275 milyon dolarlık yıllık geliriyle birinci sırada yer aldı. Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında forma giyen 38 yaşındaki yıldız, üst üste ikinci kez bu unvanı elde etti.Ronaldo'nun 275 milyon dolarlık gelirinin 225 milyon doları Al-Nassr'la olan sözleşmesinden, geri kalan 50 milyon doları ise CR7 markası, sponsorluk anlaşmaları ve sosyal medya işbirliklerinden geldi.Listedeki diğer isimler şu şekilde:
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para, gelir, gelir vergisi, gelir eşitsizliği, gelir dağılımı, aylık gelir, forbes en zenginler listesi 2025, servet raporu 2025, maaş, brüt maaş, net maaş, maaş krizi, yüksek maaş, maaş zammı
para, gelir, gelir vergisi, gelir eşitsizliği, gelir dağılımı, aylık gelir, forbes en zenginler listesi 2025, servet raporu 2025, maaş, brüt maaş, net maaş, maaş krizi, yüksek maaş, maaş zammı

Dünyanın en çok kazanan sporcuları açıklandı: Zirvedeki isim değişmedi

20:49 16.05.2025
© AP Photo / Amr NabilCristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Amr Nabil
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Forbes'in 2025 yılı 'En Çok Kazanan Sporcular' listesi açıklandı. Listede Cristiano Ronaldo, 275 milyon dolarlık yıllık geliriyle bir kez daha zirvedeki yerini korudu. Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında oynayan Portekizli yıldızın gelirinin büyük kısmını 225 milyon dolarlık maaş ve sponsorluk anlaşmaları oluşturdu.
Forbes dergisi tarafından açıklanan 2025 yılı 'Dünyanın En Çok Kazanan Sporcuları' listesi duyuruldu.
Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo, 275 milyon dolarlık yıllık geliriyle birinci sırada yer aldı. Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında forma giyen 38 yaşındaki yıldız, üst üste ikinci kez bu unvanı elde etti.
Ronaldo'nun 275 milyon dolarlık gelirinin 225 milyon doları Al-Nassr'la olan sözleşmesinden, geri kalan 50 milyon doları ise CR7 markası, sponsorluk anlaşmaları ve sosyal medya işbirliklerinden geldi.

Listedeki diğer isimler şu şekilde:

1.
Stephen Curry (Basketbol, Golden State Warriors) - 156 milyon dolar
2.
Tyson Fury (Boks) - 146 milyon dolar
3.
Dak Prescott (Amerikan Futbolu, Dallas Cowboys) - 137 milyon dolar
4.
Lionel Messi (Futbol, Inter Miami) - 135 milyon dolar
Necip Uysal - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2025
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