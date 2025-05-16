https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/tff-duyurdu-fair-play-ve-sosyal-sorumluluk-odulleri-sahiplerini-buldu-1096289908.html
TFF duyurdu: Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri sahiplerini buldu
TFF duyurdu: Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri sahiplerini buldu
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), mayıs ayı Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nin kazananlarını açıkladı. Galatasaray U-14 Takımı, Trabzonspor... 16.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-16T20:15+0300
2025-05-16T20:15+0300
2025-05-16T20:15+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
beşiktaş
beşiktaş jimnastik kulübü
trabzonspor
necip uysal
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen mayıs ayı Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nin kazananları açıklandı.Galatasaray U-14 Takımı, Bursaspor maçında rakip oyuncu sakat yatarken attığı golü iptal ettirip kaleyi boş bırakarak centilmenlik örneği gösterdi. Trabzonspor, bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin adını bir tribüne vererek 23 Nisan'da çocuklara ücretsiz açtı.Konyaspor, İsrail'in Gazze saldırılarında yaralanan çocuklarla anlamlı bir seramoni düzenlerken, Beşiktaş küme düşen Hatayspor'u tribünlerle el ele selamladı. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Necip Uysal, takım arkadaşlarını abartılı kutlamalar konusunda uyararak fair play ruhunu yaşattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/tff-transfer-donemi-baslangic-ve-bitis-tarihini-duyurdu-1096071212.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, trabzonspor, necip uysal , futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, maç, maç yayını, galatasaray
türkiye futbol federasyonu (tff), beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, trabzonspor, necip uysal , futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, maç, maç yayını, galatasaray
TFF duyurdu: Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri sahiplerini buldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), mayıs ayı Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nin kazananlarını açıkladı. Galatasaray U-14 Takımı, Trabzonspor, Konyaspor, Beşiktaş ve Necip Uysal, centilmenlik örnekleri sergiledikleri için ödüle layık görüldü.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen mayıs ayı Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nin kazananları açıklandı.
Galatasaray U-14 Takımı, Bursaspor maçında rakip oyuncu sakat yatarken attığı golü iptal ettirip kaleyi boş bırakarak centilmenlik örneği gösterdi. Trabzonspor, bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin adını bir tribüne vererek 23 Nisan'da çocuklara ücretsiz açtı.
Konyaspor, İsrail'in Gazze saldırılarında yaralanan çocuklarla anlamlı bir seramoni düzenlerken, Beşiktaş küme düşen Hatayspor'u tribünlerle el ele selamladı. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Necip Uysal, takım arkadaşlarını abartılı kutlamalar konusunda uyararak fair play ruhunu yaşattı.