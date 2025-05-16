https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/tff-duyurdu-fair-play-ve-sosyal-sorumluluk-odulleri-sahiplerini-buldu-1096289908.html

TFF duyurdu: Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri sahiplerini buldu

TFF duyurdu: Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri sahiplerini buldu

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), mayıs ayı Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nin kazananlarını açıkladı. Galatasaray U-14 Takımı, Trabzonspor... 16.05.2025, Sputnik Türkiye

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spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

beşiktaş

beşiktaş jimnastik kulübü

trabzonspor

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türkiye futbol federasyonu

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen mayıs ayı Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nin kazananları açıklandı.Galatasaray U-14 Takımı, Bursaspor maçında rakip oyuncu sakat yatarken attığı golü iptal ettirip kaleyi boş bırakarak centilmenlik örneği gösterdi. Trabzonspor, bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin adını bir tribüne vererek 23 Nisan'da çocuklara ücretsiz açtı.Konyaspor, İsrail'in Gazze saldırılarında yaralanan çocuklarla anlamlı bir seramoni düzenlerken, Beşiktaş küme düşen Hatayspor'u tribünlerle el ele selamladı. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Necip Uysal, takım arkadaşlarını abartılı kutlamalar konusunda uyararak fair play ruhunu yaşattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/tff-transfer-donemi-baslangic-ve-bitis-tarihini-duyurdu-1096071212.html

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