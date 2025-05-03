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Beş gündür kayıptı: Aranan demans hastası İshak Öztürk'ten kötü haber
Beş gündür kayıptı: Aranan demans hastası İshak Öztürk'ten kötü haber
Sputnik Türkiye
İstanbul'da beş gün önce kaybolan demans hastası İshak Öztürk'ün cansız bedeni bulundu. 03.05.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul Bağcılar'dan yürüyerek Sultangazi'ye gelen ve en son Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda telefonundan sinyal alınan demans hastası İshak Öztürk'ten kötü haber geldi. Öztürk'ün cansız bedenine ulaşıldı.Beş gündür aranıyorduGeçen pazartesi gününden beri kayıp olarak aranan İshak Öztürk için AFAD ekipleri telefon sinyallerini takip eden ekipler en son sinyalin geldiği Mimar Sinan Kent Ormani'nda aramalarını yoğunlaştırmıştı. Bugün ise bölgeden kötü haber geldi. Öztürk'ün cansız bedeni polis ekiplerinin eğitim yaptığı bölgede bulundu. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Öztürk'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.
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ishak öztürk, demans hastası, kayıp demans hastası bulundu mu, kayıp demans hastası ishak öztürk bulundu mu, kayıp ishak öztürk
ishak öztürk, demans hastası, kayıp demans hastası bulundu mu, kayıp demans hastası ishak öztürk bulundu mu, kayıp ishak öztürk

Beş gündür kayıptı: Aranan demans hastası İshak Öztürk'ten kötü haber

12:40 03.05.2025 (güncellendi: 12:42 03.05.2025)
© Mehmet Ali Derdiyokİshak Öztürk
İshak Öztürk - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2025
© Mehmet Ali Derdiyok
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İstanbul'da beş gün önce kaybolan demans hastası İshak Öztürk'ün cansız bedeni bulundu.
İstanbul Bağcılar'dan yürüyerek Sultangazi'ye gelen ve en son Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda telefonundan sinyal alınan demans hastası İshak Öztürk'ten kötü haber geldi. Öztürk'ün cansız bedenine ulaşıldı.

Beş gündür aranıyordu

Geçen pazartesi gününden beri kayıp olarak aranan İshak Öztürk için AFAD ekipleri telefon sinyallerini takip eden ekipler en son sinyalin geldiği Mimar Sinan Kent Ormani'nda aramalarını yoğunlaştırmıştı. Bugün ise bölgeden kötü haber geldi. Öztürk'ün cansız bedeni polis ekiplerinin eğitim yaptığı bölgede bulundu.
Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Öztürk'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.
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