https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/bes-gundur-kayipti-aranan-demans-hastasindan-kotu-haber-1095887041.html

Beş gündür kayıptı: Aranan demans hastası İshak Öztürk'ten kötü haber

Beş gündür kayıptı: Aranan demans hastası İshak Öztürk'ten kötü haber

Sputnik Türkiye

İstanbul'da beş gün önce kaybolan demans hastası İshak Öztürk'ün cansız bedeni bulundu. 03.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-03T12:40+0300

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yaşam

i̇stanbul

afad

i̇shak öztürk

demans

kayıp

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İstanbul Bağcılar'dan yürüyerek Sultangazi'ye gelen ve en son Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda telefonundan sinyal alınan demans hastası İshak Öztürk'ten kötü haber geldi. Öztürk'ün cansız bedenine ulaşıldı.Beş gündür aranıyorduGeçen pazartesi gününden beri kayıp olarak aranan İshak Öztürk için AFAD ekipleri telefon sinyallerini takip eden ekipler en son sinyalin geldiği Mimar Sinan Kent Ormani'nda aramalarını yoğunlaştırmıştı. Bugün ise bölgeden kötü haber geldi. Öztürk'ün cansız bedeni polis ekiplerinin eğitim yaptığı bölgede bulundu. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Öztürk'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/bilim-insanlari-ortaya-koydu-demans-riskini-yuzde-15-azaltiyor-1095580397.html

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