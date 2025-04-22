https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/bilim-insanlari-ortaya-koydu-demans-riskini-yuzde-15-azaltiyor-1095580397.html

Bilim insanları ortaya koydu: Demans riskini yüzde 15 azaltıyor

Bilim insanları ortaya koydu: Demans riskini yüzde 15 azaltıyor

Sputnik Türkiye

Çin’de 34 bin kişiyle yapılan yeni araştırma, tansiyonun ilaç ve yaşam tarzı değişiklikleriyle düşürülmesinin demans riskini yüzde 15’e kadar azalttığını... 22.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-22T11:48+0300

2025-04-22T11:48+0300

2025-04-22T11:48+0300

sağlik

dünya sağlık örgütü (dsö)

nature medicine

oxford üniversitesi

demans

alzheimer

tansiyon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/15/1080951969_0:64:1234:758_1920x0_80_0_0_7ff0e05d73ec73ae19463857a12d9550.jpg

Demans tedavisi hâlâ bulunamamışken, yeni bir uluslararası araştırma, hastalığın önlenmesi açısından yüksek tansiyonun kontrol altına alınmasının büyük önem taşıdığını ortaya koydu. Çin’in kırsal bölgelerinde, 34 bin kişilik katılımcı grubuyla yürütülen çalışmaya göre, tansiyon ilacı verilen ve yaşam tarzı değişiklikleri konusunda desteklenen bireylerde demans riski yüzde 15, bilişsel bozukluk riski ise yüzde 16 oranında azaldı. Tansiyon takibi önemli bir rol oynuyorNature Medicine dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında, ortalama yaşı 63 olan katılımcılar iki gruba ayrıldı. Bir gruba uygun fiyatlı tansiyon ilaçları, evde ölçüm eğitimi ve beslenme tavsiyeleri verilirken; diğer grup yalnızca standart önerilerle takip edildi. Dört yıl sonunda, aktif tedavi gören grupta tansiyonun daha iyi kontrol edildiği ve bunun zihinsel sağlık üzerinde olumlu etki yarattığı saptandı. Oxford Üniversitesi’nden nöroloji profesörü Masud Husain, “Bu araştırma kalp sağlığı kadar beyin sağlığımız için de tansiyonun sıkı kontrolünün gerekliliğini gözler önüne seriyor” dedi. Uzmanlar, bu çalışmanın sağlık politikalarında değişiklik yapılmasına yol açabilecek 'dönüm noktası' niteliğinde olduğunu belirtiyor. Her üç saniyede 1 demans tanısı konuluyorDemansın 2050’ye kadar üç katına çıkması beklenirken, uygun maliyetli bu tür müdahalelerin büyük kitlelerde etkili olabileceği ifade ediliyor. Halk arasında 'bunama' olarak da bilinen demanslı hasta sayısı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tahminlerine göre 55 milyonun üzerinde. Demanslı hasta sayısının 2030 yılında 75 milyon, 2050 yılında ise 132 milyona ulaşabileceğini belirten DSÖ, her üç saniyede bir demans tanısı konulduğunu ve bunların yüzde 60-80'inin Alzheimer hastası olduğu belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/demans-hastaligina-iyi-gelen-iki-icecek-kesfedildi-1093481308.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dünya sağlık örgütü (dsö), nature medicine, oxford üniversitesi, demans, alzheimer, tansiyon