Bilim insanları ortaya koydu: Demans riskini yüzde 15 azaltıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. İsmail Mete İtil: 'Gerekçesiz planlı sezaryen yalnızca Türkiye’de değil, dünya genelinde önerilmiyor'
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Menenjit hastalığı artıyor, belirtileri ve alınması gereken önlemler neler?
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir pop ikonu: Prince
15:31
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
‘Türkiye için en büyük tehlike, ülkeyi ahtapot kolları gibi çevreleyen Alman emperyalizmi’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Türk edebiyatının en üretken roman yazarıydı
17:42
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:08
81 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Yeni düzenleme yolda: Ev Kadınının emekliliğine destek
22:34
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. İsmail Mete İtil: ‘Sezaryen oranlarının düşürülmesi için bir kampanya var’
22:44
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Saniyede 260 bin TL vergi ödüyoruz
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Hayvanlara karşı 6 bin 589 suç kaydı
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Doç. Dr. Mehmet Perinçek: 'Avrupa Ukrayna'da kaybeden'
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/bilim-insanlari-ortaya-koydu-demans-riskini-yuzde-15-azaltiyor-1095580397.html
Bilim insanları ortaya koydu: Demans riskini yüzde 15 azaltıyor
Bilim insanları ortaya koydu: Demans riskini yüzde 15 azaltıyor
Sputnik Türkiye
Çin’de 34 bin kişiyle yapılan yeni araştırma, tansiyonun ilaç ve yaşam tarzı değişiklikleriyle düşürülmesinin demans riskini yüzde 15’e kadar azalttığını... 22.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-22T11:48+0300
2025-04-22T11:48+0300
sağlik
dünya sağlık örgütü (dsö)
nature medicine
oxford üniversitesi
demans
alzheimer
tansiyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/15/1080951969_0:64:1234:758_1920x0_80_0_0_7ff0e05d73ec73ae19463857a12d9550.jpg
Demans tedavisi hâlâ bulunamamışken, yeni bir uluslararası araştırma, hastalığın önlenmesi açısından yüksek tansiyonun kontrol altına alınmasının büyük önem taşıdığını ortaya koydu. Çin’in kırsal bölgelerinde, 34 bin kişilik katılımcı grubuyla yürütülen çalışmaya göre, tansiyon ilacı verilen ve yaşam tarzı değişiklikleri konusunda desteklenen bireylerde demans riski yüzde 15, bilişsel bozukluk riski ise yüzde 16 oranında azaldı. Tansiyon takibi önemli bir rol oynuyorNature Medicine dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında, ortalama yaşı 63 olan katılımcılar iki gruba ayrıldı. Bir gruba uygun fiyatlı tansiyon ilaçları, evde ölçüm eğitimi ve beslenme tavsiyeleri verilirken; diğer grup yalnızca standart önerilerle takip edildi. Dört yıl sonunda, aktif tedavi gören grupta tansiyonun daha iyi kontrol edildiği ve bunun zihinsel sağlık üzerinde olumlu etki yarattığı saptandı. Oxford Üniversitesi’nden nöroloji profesörü Masud Husain, “Bu araştırma kalp sağlığı kadar beyin sağlığımız için de tansiyonun sıkı kontrolünün gerekliliğini gözler önüne seriyor” dedi. Uzmanlar, bu çalışmanın sağlık politikalarında değişiklik yapılmasına yol açabilecek 'dönüm noktası' niteliğinde olduğunu belirtiyor. Her üç saniyede 1 demans tanısı konuluyorDemansın 2050’ye kadar üç katına çıkması beklenirken, uygun maliyetli bu tür müdahalelerin büyük kitlelerde etkili olabileceği ifade ediliyor. Halk arasında 'bunama' olarak da bilinen demanslı hasta sayısı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tahminlerine göre 55 milyonun üzerinde. Demanslı hasta sayısının 2030 yılında 75 milyon, 2050 yılında ise 132 milyona ulaşabileceğini belirten DSÖ, her üç saniyede bir demans tanısı konulduğunu ve bunların yüzde 60-80'inin Alzheimer hastası olduğu belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/demans-hastaligina-iyi-gelen-iki-icecek-kesfedildi-1093481308.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/15/1080951969_68:0:1164:822_1920x0_80_0_0_9d29cc49c903bd6256e312a3749ca8fe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dünya sağlık örgütü (dsö), nature medicine, oxford üniversitesi, demans, alzheimer, tansiyon
dünya sağlık örgütü (dsö), nature medicine, oxford üniversitesi, demans, alzheimer, tansiyon

Bilim insanları ortaya koydu: Demans riskini yüzde 15 azaltıyor

11:48 22.04.2025
© İHA / İHA-AW143734Demans
Demans - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2025
© İHA / İHA-AW143734
Abone ol
Çin’de 34 bin kişiyle yapılan yeni araştırma, tansiyonun ilaç ve yaşam tarzı değişiklikleriyle düşürülmesinin demans riskini yüzde 15’e kadar azalttığını ortaya koydu.
Demans tedavisi hâlâ bulunamamışken, yeni bir uluslararası araştırma, hastalığın önlenmesi açısından yüksek tansiyonun kontrol altına alınmasının büyük önem taşıdığını ortaya koydu.
Çin’in kırsal bölgelerinde, 34 bin kişilik katılımcı grubuyla yürütülen çalışmaya göre, tansiyon ilacı verilen ve yaşam tarzı değişiklikleri konusunda desteklenen bireylerde demans riski yüzde 15, bilişsel bozukluk riski ise yüzde 16 oranında azaldı.

Tansiyon takibi önemli bir rol oynuyor

Nature Medicine dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında, ortalama yaşı 63 olan katılımcılar iki gruba ayrıldı. Bir gruba uygun fiyatlı tansiyon ilaçları, evde ölçüm eğitimi ve beslenme tavsiyeleri verilirken; diğer grup yalnızca standart önerilerle takip edildi. Dört yıl sonunda, aktif tedavi gören grupta tansiyonun daha iyi kontrol edildiği ve bunun zihinsel sağlık üzerinde olumlu etki yarattığı saptandı.
Oxford Üniversitesi’nden nöroloji profesörü Masud Husain, “Bu araştırma kalp sağlığı kadar beyin sağlığımız için de tansiyonun sıkı kontrolünün gerekliliğini gözler önüne seriyor” dedi. Uzmanlar, bu çalışmanın sağlık politikalarında değişiklik yapılmasına yol açabilecek 'dönüm noktası' niteliğinde olduğunu belirtiyor.

Her üç saniyede 1 demans tanısı konuluyor

Demansın 2050’ye kadar üç katına çıkması beklenirken, uygun maliyetli bu tür müdahalelerin büyük kitlelerde etkili olabileceği ifade ediliyor.
Halk arasında 'bunama' olarak da bilinen demanslı hasta sayısı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tahminlerine göre 55 milyonun üzerinde. Demanslı hasta sayısının 2030 yılında 75 milyon, 2050 yılında ise 132 milyona ulaşabileceğini belirten DSÖ, her üç saniyede bir demans tanısı konulduğunu ve bunların yüzde 60-80'inin Alzheimer hastası olduğu belirtiliyor.
Demans hastalığına iyi gelen iki içecek keşfedildi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2025
YAŞAM
Demans hastalığına iyi gelen iki içecek keşfedildi
8 Şubat, 03:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала