https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/kulupler-birligi-baskani-ali-koc-duyurdu-super-lig-as-kuruluyor-1095787859.html

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç duyurdu: Süper Lig A.Ş. kuruluyor

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç duyurdu: Süper Lig A.Ş. kuruluyor

Sputnik Türkiye

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Başkan Ali Koç, Türk futbolunun köklü bir dönüşüm sürecine girmesi gerektiğini vurguladı... 29.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-29T19:51+0300

2025-04-29T19:51+0300

2025-04-29T19:51+0300

spor

ali koç

fenerbahçe

süper lig

futbol

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maç yayını

kulüpler birliği

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Kulüpler Birliği Vakfı'nın İstanbul'daki toplantısında Ali Koç başkanlığında Türk futbolunda köklü dönüşüm kararları alındı.Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Vakıf Başkanı Ali Koç, VAR hakemlerinden MHK yapısına, yayın ihalesinden gençlik liglerine kadar yaklaşık 20 gündem maddesinin ele alındığını belirtti. Süper Lig A.Ş. hakkında konuşan Başkan Koç ''Danışma Kurulu'nda bizi kimin temsil ettiğini belirledik. Bugünün en önemli kazanımlarından biri, Lig A.Ş. mi dersiniz, onun kurulmasına dair karar çıkartıldı. Geçmişte de kurulmuştu bu ama o zaman yeterli değildi. 1-2 sene faaliyet gösterdi. Şimdi farklı bir modele gittik. Burada önemli olan, çıkan takımlar - düşen takımlar. Bu niye önemli, kısa vadede faaliyetleri olmayacak belki ama kulüpler kendi menfaatlerinde söz sahibi olmak istiyorlar. Bizi derinden etkileyen maddelerde bizim söz hakkımız yok. Süper Lig AŞ, Lig AŞ olur ismi, ona takılmayın. Oraya gelene kadar bir sürü adımın gerçekleşmesi ve kanuni düzenlenmenin yapılması gerekiyor. Federasyon ve kulüpler ortak çalışırsa, Ankara kısmı daha kolay olacak. Futbol anayasası, karar verdiğimiz yeni şirketimiz, kanun değişiklikleri, Türk futbolunun kendini yeniden icat etmesi gereken bir dönemden geçiyoruz'' dedi.Türk futbolunun anayasasının yazılması için bir çalışma grubu kurulduğunu belirten Koç "Liglerde 149 profesyonel takımın olmasının Türk futboluna fayda değil zarar olduğunu düşünüyoruz. 60, bilemediniz 80 kulüp olması lazım. Biz 60 kulüp olmasının daha doğru olduğunu düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.Koç, Türkiye Kupası ve Süper Kupa formatlarının gözden geçirildiğini, Süper Kupa'nın 4 takımla oynanmasının gündemde olduğunu kaydetti. Yayın ihalesine dair şeffaflık talep ettiklerini belirten Koç, UEFA'nın altyapı fonunun Türk futboluna daha etkin şekilde kazandırılması gerektiğine de değindi.Yabancı VAR uygulamasının genel olarak olumlu etkiler yarattığını dile getiren Başkan Koç "Ancak kalite konusunda belli standartların altına düşülmemeli" dedi. Ayrıca kurulacak danışma kurulunun hakem sistemini yeniden yapılandırmakla görevli olacağını, ancak hakem atama ya da eğitme yetkisi olmayacağını ifade etti.Vakıf Başkanı Koç "Türk futbolu artık kendini yeniden icat etmeli. Avrupa’daki gelişmiş örneklerle uyumlu bir sistem kurmalıyız. Bu dönüşüm kaçınılmaz" diyerek sözlerini tamamladı.

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