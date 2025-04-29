https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/trabzonspor-ve-galatasaray-10-mayista-karsi-karsiya-gelecek-1095782111.html
Trabzonspor ve Galatasaray 10 Mayıs'ta karşı karşıya gelecek
Trabzonspor ve Galatasaray 10 Mayıs'ta karşı karşıya gelecek
Sputnik Türkiye
Trabzonspor- Galatasaray maçı 10 Mayıs cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. 29.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-29T16:24+0300
2025-04-29T16:24+0300
2025-04-29T16:24+0300
spor
trabzonspor
trendyol süper lig
galatasaray
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/14/1074771239_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f537fd7c8640390007287d31ca1626c0.jpg
Trendyol Süper Lig'de 35. hafta programı açıklandı. Buna göre, Trabzonspor-Galatasaray maçı, 10 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/sampiyonlar-ligini-elektrik-kesintisi-vurdu-mac-ertelemesi-gundemde-1095755544.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/14/1074771239_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9fba3358268268d4dffb897268923069.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
trabzonspor, trendyol süper lig, galatasaray
trabzonspor, trendyol süper lig, galatasaray
Trabzonspor ve Galatasaray 10 Mayıs'ta karşı karşıya gelecek
Trabzonspor- Galatasaray maçı 10 Mayıs cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.
Trendyol Süper Lig'de 35. hafta programı açıklandı. Buna göre, Trabzonspor-Galatasaray maçı, 10 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.