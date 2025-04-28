https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/site-ve-apartman-sakinleri-elektrikli-aracini-nasil-sarj-edecek-sarj-istasyonu-nasil-kurulur-yuzde-1095685468.html

Site ve apartman sakinleri elektrikli aracını nasıl şarj edecek? Şarj istasyonu nasıl kurulur? Yüzde kaç izin şartı var?

Site ve apartman sakinleri elektrikli aracını nasıl şarj edecek? Şarj istasyonu nasıl kurulur? Yüzde kaç izin şartı var?

Sputnik Türkiye

elektrikli araç nasıl şarj edilir

2025-04-28T09:22+0300

2025-04-28T09:22+0300

2025-04-28T09:37+0300

türki̇ye

elektrikli araç

otomobil

elektrikli otomobil

murat erdoğan

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

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Küresel boyutta olduğu gibi Türkiye'de de elektrikli araca merak giderek artıyor. Bununla paralel olarak elektrikli araç satışları da yükselişte. Elektrikli otomobil konusunda alıcıların en büyük endişesi ise araçların şarj kapasiteleri ve en önemlisi araç sahiplerinin araçları nerede şarj edeceği.Elektrikli araç satışı günden güne artıyorOtomobil ve hafif ticari araç satışları mart ayında geçen yıla göre yüzde 6.4 artışla yeni zirve olan 116 bin 900 adede çıktı. Bu pasta içinde elektrikli ve hibrit otomobillerin pazardan aldığı pay da arttı ve yüzde 42'yi aşarak yeni zirveyi gördü. Sürücülerin ilgisi artıyor peki şarj konusunda ilerleme var mı? Sputnik Türkiye'ye konuşan kat mülkiyeti hukuku bilirkişisi Murat Erdoğan site ve apartman sakinlerini elektrikli araç şarjı konusunda bekleyen noktaları tek tek sıraladı.Çevre Bakanlığı duyurdu: Kat maliklerinin sayı çoğunluğuÇevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 4 Ağustos 2024’te bir duyuru yaptı. Açıklamaya göre, 81 ilin valiliklerine gönderilen genelgeyle site ve apartmanlarda elektrikli araç şarj ünitesi kurulumu koşulları kolaylaştırıldı:Apartman veya site sakinleri elektrikli araçlarını nasıl şarj edecek?Bilirkişi Murat Erdoğan elektrikli araç satın alan kişinin aracını apartmanda nasıl şarj edeceğini ve sistemi nasıl kuracağına dair durumu şöyle özetledi:'Bakanlığın genelgesinde ortak alan konusuna değinilmedi'Elektrikli araç şarjı konusunda bakanlığın genelgesinin yanlış yorumlandığına dikkat çeken Erdoğan şunları söyledi:'Otopark alanı tapuda tahsisli alan olarak görünüyorsa'Otopark alanının tapuda tahsisli alan olarak görünmemesi halinde izin alınması gerekliliğine vurgu yapan Erdoğan durumu şöyle izah etti:'Trafo patlar, cihaz yanar'Elektrik besleme hatlarının daire başı araç bağlanmasına uygun olmadığını ifade eden Erdoğan, sakıncalarını anlattı:Elektrik şarj istasyonunda sorun nerede çıkıyor?Uzatma kablosu ile araç şarj edilir mi?Bir diğer sıkıntı ise, evinden uzatma çekerek aracını şarj etmek isteyenler. Bu konunun taşıdığı riski ise Erdoğan "15. Kattan ara kablo ile yapan var, dinamit gibi bir şey." diyerek ifade etti.Elektrikli araçlar nasıl şarj oluyor?Elektrikli araçlarda iki tür şarj olabiliyor. Birisi AC diğeri ise DC denilen akım şekli. AC şarj nedir?DC şarj nedir?AC-DC şarj maliyet farkı nasıl?Kat mülkiyeti hukuku bilirkişisi Murat Erdoğan, "Bir aracın, şarj istasyonunda deposunu doldurmak istediğinizde 900 TL-1000 TL, ama müstakil evinizde bu maliyet 200-250 liraya düşüyor" dedi.Yapı ruhsat zorunluluğu kalktıResmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile apartman ve site otoparklarına kurulacak elektrikli araç şarj istasyonları için yapı ruhsatı alma zorunluluğu kaldırıldı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, geçtiğimiz yıl valiliklere gönderdiği yazı ile ortak alanlarda şarj cihazı kurulumunu kolaylaştıran hükümler içeren düzenlemeler yapmıştı. Şimdi Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle bu süreç resmileşti.Yönetmeliğin 59. maddesine eklenen yeni hüküm, site ve apartmanların ortak otopark alanlarında elektrikli araç şarj ünitelerinin kurulumu için gerekli olan elektrik tesisatının yapı ruhsatına tabi olmayacağını belirtti.Yarısından fazlasının onayı yeterli olacakDaha önce ortak alanlarda şarj istasyonu kurulumu için kat maliklerinin beşte dördünün onayı gerekiyordu. Yeni düzenlemeye göre apartman ve sitelerde ortak kullanım alanlarına şarj istasyonu kurulması için kat maliklerinin yalnızca yarısından fazlasının onayı yeterli olacak.Kişiye ait park alanlarında şarj cihazı kurulumları için herhangi bir sınırlama bulunmuyor. Kendi otopark alanı olan ev sahipleri diğer alanları etkilemediği sürece şarj istasyonlarını özgürce kurabilecek. Ayrıca elektrikli araçların sıradan prizlerle de şarj edilebileceği ve her araç sahibine 22 kW güç tahsis edilmesinin zorunlu olmadığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/itfaiyecilerin-elektrikli-arac-korkusu-elektrikli-otomobilleri-sondurecek-ekipman-yok-1095500248.html

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