İtfaiyecilerin 'elektrikli araç' korkusu: Elektrikli otomobilleri söndürecek ekipman yok

“Biz Bakanlığımıza dedik ki, ‘Kaza teknolojisi üretilmişse, bununla ilgili bir söndürme cihazı varsa aparat, araç, köpük, halojen gibi herhangi bir şey varsa bize söyleyin, biz hemen alalım hızlıca’. Çünkü bayağı yaygınlaştı elektrikli araçlar. Bu ekipmanlar dünyada yok.

Biz şunun kaygısını yaşıyoruz: Vatandaş elektrikli arabasını alıp kendi sitesinde, blokunun garajında şarj etmek ister. İşte orada oluşabilecek kazaya müdahale şansımız yok. Bu sönmüyor, kendi oksijenini kendi üretiyor, yaydığı duman solunmamalı, kullandığımız su kullanılmamalı. Bir kile gömülmeli.”