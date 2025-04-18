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İtfaiyecilerin 'elektrikli araç' korkusu: Elektrikli otomobilleri söndürecek ekipman yok
İtfaiyecilerin 'elektrikli araç' korkusu: Elektrikli otomobilleri söndürecek ekipman yok
Sputnik Türkiye
TBMM Kartalkaya Yangını Araştırma Komisyonu'nda konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ali Levent Çeri, elektrikli araç yangınlarıyla... 18.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-18T15:06+0300
2025-04-18T15:06+0300
yaşam
elektrikli araç
elektrikli otomobil
yangın
yangın söndürme
i̇tfaiye
i̇tfaiye ekipleri
ankara büyükşehir belediyesi i̇tfaiye dairesi başkanlığı
ankara büyükşehir belediyesi i̇tfaiye dairesi başkanı ali levent çeri
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TBMM Kartalkaya Yangını Araştırma Komisyonu'nda konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ali Levent Çeri, 'elektrikli araç korkusunu' dile getirdi. Çeri, elektrikli otomobilleri söndürecek ekipmana sahip olmadıklarını da söylerken, “Bununla ilgili bir söndürme cihazı varsa bize söyleyin, biz hemen alalım hızlıca’ dedik. Bu ekipmanlar dünyada yok. Biz şunun kaygısını yaşıyoruz" dedi. Bu kazalara müdahale şansımız yok Dünyada ve Türkiye'de elektrikli araç kullanımı artarken güvenlik konusunda yaşanabilecek soruna ABB İtfaiye Dairesi Başkanı Ali Levent Çeri dikkat çekti. Çeri elektrikli araçları söndürecek ekipmana sahip olmadıklarının altını çizdi. Çeri, TBMM Kartalkaya Yangını Araştırma Komisyonu'nda yaptığı konuşmada şunları anlattı: Dünyada çok büyük sıkıntı var Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği Genel Başkanı Mehmet Olcay Bal da elektrikli araç kazalarında araçların kaldırıp altlarındaki bataryaların soğutulması gerektiğini ama bunun için ellerinde gerekli ekipman ve maddelerin bulunmadığına dikkat çekti.Bal, "Antep’te bir trafik kazasında alev almadı araç, termal kaçak söz konusu oldu. Antep İtfaiyemiz aracı havaya kaldırdı çünkü batarya takımı altta bulunur. Burada bir soğutma yapmanız gerekiyor. Elimizdeki A, B, C sınıfı kuru kimyevi tozlu yangın söndürme tüpleri sadece söndürür, soğutmaz. Dünyada da çok büyük bir sıkıntı var, hatta Almanya’da bir firma özel bir aparat geliştirdi, çok maliyetli ama bunun altı, sekiz saat araca bağlı kalıp dorse üzerinde götürülüp belli bir açık arazide konulması gerek" ifadelerini kullandı.
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elektrikli araç, elektrikli otomobil, yangın, yangın söndürme, i̇tfaiye, i̇tfaiye ekipleri, ankara büyükşehir belediyesi i̇tfaiye dairesi başkanlığı, ankara büyükşehir belediyesi i̇tfaiye dairesi başkanı ali levent çeri
elektrikli araç, elektrikli otomobil, yangın, yangın söndürme, i̇tfaiye, i̇tfaiye ekipleri, ankara büyükşehir belediyesi i̇tfaiye dairesi başkanlığı, ankara büyükşehir belediyesi i̇tfaiye dairesi başkanı ali levent çeri

İtfaiyecilerin 'elektrikli araç' korkusu: Elektrikli otomobilleri söndürecek ekipman yok

15:06 18.04.2025
© AAelektrikli araç
elektrikli araç - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2025
© AA
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TBMM Kartalkaya Yangını Araştırma Komisyonu'nda konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ali Levent Çeri, elektrikli araç yangınlarıyla ilgili uyardı.
TBMM Kartalkaya Yangını Araştırma Komisyonu'nda konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ali Levent Çeri, 'elektrikli araç korkusunu' dile getirdi. Çeri, elektrikli otomobilleri söndürecek ekipmana sahip olmadıklarını da söylerken, “Bununla ilgili bir söndürme cihazı varsa bize söyleyin, biz hemen alalım hızlıca’ dedik. Bu ekipmanlar dünyada yok. Biz şunun kaygısını yaşıyoruz" dedi.

Bu kazalara müdahale şansımız yok

Dünyada ve Türkiye'de elektrikli araç kullanımı artarken güvenlik konusunda yaşanabilecek soruna ABB İtfaiye Dairesi Başkanı Ali Levent Çeri dikkat çekti. Çeri elektrikli araçları söndürecek ekipmana sahip olmadıklarının altını çizdi. Çeri, TBMM Kartalkaya Yangını Araştırma Komisyonu'nda yaptığı konuşmada şunları anlattı:

“Biz Bakanlığımıza dedik ki, ‘Kaza teknolojisi üretilmişse, bununla ilgili bir söndürme cihazı varsa aparat, araç, köpük, halojen gibi herhangi bir şey varsa bize söyleyin, biz hemen alalım hızlıca’. Çünkü bayağı yaygınlaştı elektrikli araçlar. Bu ekipmanlar dünyada yok.

Biz şunun kaygısını yaşıyoruz: Vatandaş elektrikli arabasını alıp kendi sitesinde, blokunun garajında şarj etmek ister. İşte orada oluşabilecek kazaya müdahale şansımız yok. Bu sönmüyor, kendi oksijenini kendi üretiyor, yaydığı duman solunmamalı, kullandığımız su kullanılmamalı. Bir kile gömülmeli.”

Dünyada çok büyük sıkıntı var

Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği Genel Başkanı Mehmet Olcay Bal da elektrikli araç kazalarında araçların kaldırıp altlarındaki bataryaların soğutulması gerektiğini ama bunun için ellerinde gerekli ekipman ve maddelerin bulunmadığına dikkat çekti.
Bal, "Antep’te bir trafik kazasında alev almadı araç, termal kaçak söz konusu oldu. Antep İtfaiyemiz aracı havaya kaldırdı çünkü batarya takımı altta bulunur. Burada bir soğutma yapmanız gerekiyor. Elimizdeki A, B, C sınıfı kuru kimyevi tozlu yangın söndürme tüpleri sadece söndürür, soğutmaz. Dünyada da çok büyük bir sıkıntı var, hatta Almanya’da bir firma özel bir aparat geliştirdi, çok maliyetli ama bunun altı, sekiz saat araca bağlı kalıp dorse üzerinde götürülüp belli bir açık arazide konulması gerek" ifadelerini kullandı.
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