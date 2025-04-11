https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/ankarada-yeni-uygulama-elektrikli-arac-sarj-alanlarina-park-yasagi-1095326448.html
Ankara’da yeni uygulama: Elektrikli araç şarj alanlarına park yasağı
Ankara’da yeni uygulama: Elektrikli araç şarj alanlarına park yasağı
Sputnik Türkiye
Ankara Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), aldığı yeni kararla elektrikli araç şarj istasyonlarına yalnızca şarj edilen araçların park edebileceğini açıkladı... 11.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-11T15:44+0300
2025-04-11T15:44+0300
2025-04-11T15:45+0300
türki̇ye
ankara
park
yasak
elektrikli araç
şarj
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/05/1061970131_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_5ceef8a941c76c9c68b7295367d8465b.jpg
Ankara Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), artan elektrikli araç kullanımıyla birlikte yaşanan park sorunu nedeniyle yeni bir karar aldı. Bu karara göre, şarj istasyonlarında sadece şarj edilen elektrikli araçların park etmesine izin verilecek.Kararın alınmasında, şarj istasyonu kurulum ihalesini kazanan bir şirketin UKOME’ye yaptığı başvuru etkili oldu. Şirket, belirlenen alanlara fosil yakıtlı araçların park etmesi sebebiyle elektrikli araçlara hizmet veremediğini ve bu nedenle ticari zarara uğradığını bildirdi.Altındağ ve Çankaya'da 6 noktada yasağa başlandıUKOME, başvuruyu değerlendirerek ilk aşamada Altındağ ve Çankaya ilçelerinde bulunan 36 araçlık 6 otopark alanında düzenlemeye gitti. Bu alanlar yalnızca elektrikli araçların şarj edildiği durumlarda kullanılabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/istanbulda-abonman-ucretleri-zamlandi-ogrenci-abonman-ucreti-ne-kadar-2025-tam-aylik-akbil-kac-tl-1092704118.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/05/1061970131_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_27145389c76ff647a119f27d75aeaf38.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ankara, park, yasak, elektrikli araç, şarj
ankara, park, yasak, elektrikli araç, şarj
Ankara’da yeni uygulama: Elektrikli araç şarj alanlarına park yasağı
15:44 11.04.2025 (güncellendi: 15:45 11.04.2025)
Ankara Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), aldığı yeni kararla elektrikli araç şarj istasyonlarına yalnızca şarj edilen araçların park edebileceğini açıkladı. Fosil yakıtlı araçların bu alanları işgal etmesi nedeniyle hem kullanıcılar hem de işletmeler zarar görüyor. Yasak, Çankaya ve Altındağ'daki 6 otopark alanında uygulanacak.
Ankara Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), artan elektrikli araç kullanımıyla birlikte yaşanan park sorunu nedeniyle yeni bir karar aldı. Bu karara göre, şarj istasyonlarında sadece şarj edilen elektrikli araçların park etmesine izin verilecek.
Kararın alınmasında, şarj istasyonu kurulum ihalesini kazanan bir şirketin UKOME’ye yaptığı başvuru etkili oldu. Şirket, belirlenen alanlara fosil yakıtlı araçların park etmesi sebebiyle elektrikli araçlara hizmet veremediğini ve bu nedenle ticari zarara uğradığını bildirdi.
Altındağ ve Çankaya'da 6 noktada yasağa başlandı
UKOME, başvuruyu değerlendirerek ilk aşamada Altındağ ve Çankaya ilçelerinde bulunan 36 araçlık 6 otopark alanında düzenlemeye gitti. Bu alanlar yalnızca elektrikli araçların şarj edildiği durumlarda kullanılabilecek.