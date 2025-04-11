https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/ankarada-yeni-uygulama-elektrikli-arac-sarj-alanlarina-park-yasagi-1095326448.html

Ankara’da yeni uygulama: Elektrikli araç şarj alanlarına park yasağı

Ankara’da yeni uygulama: Elektrikli araç şarj alanlarına park yasağı

Sputnik Türkiye

Ankara Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), aldığı yeni kararla elektrikli araç şarj istasyonlarına yalnızca şarj edilen araçların park edebileceğini açıkladı... 11.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-11T15:44+0300

2025-04-11T15:44+0300

2025-04-11T15:45+0300

türki̇ye

ankara

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yasak

elektrikli araç

şarj

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Ankara Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), artan elektrikli araç kullanımıyla birlikte yaşanan park sorunu nedeniyle yeni bir karar aldı. Bu karara göre, şarj istasyonlarında sadece şarj edilen elektrikli araçların park etmesine izin verilecek.Kararın alınmasında, şarj istasyonu kurulum ihalesini kazanan bir şirketin UKOME’ye yaptığı başvuru etkili oldu. Şirket, belirlenen alanlara fosil yakıtlı araçların park etmesi sebebiyle elektrikli araçlara hizmet veremediğini ve bu nedenle ticari zarara uğradığını bildirdi.Altındağ ve Çankaya'da 6 noktada yasağa başlandıUKOME, başvuruyu değerlendirerek ilk aşamada Altındağ ve Çankaya ilçelerinde bulunan 36 araçlık 6 otopark alanında düzenlemeye gitti. Bu alanlar yalnızca elektrikli araçların şarj edildiği durumlarda kullanılabilecek.

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ankara, park, yasak, elektrikli araç, şarj