https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/turkiye-kupasi-finalinin-oynanacagi-stadyum-belli-oldu-1095694541.html
Türkiye Kupası Finali'nin oynanacağı stadyum belli oldu
Türkiye Kupası Finali'nin oynanacağı stadyum belli oldu
Sputnik Türkiye
Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin oynanacağı stat belli oldu. 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan final mücadelesi... 25.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-25T19:09+0300
2025-04-25T19:09+0300
2025-04-25T19:09+0300
spor
trabzonspor
galatasaray
maç
tarihi maç
maç yayını
türkiye
türkiye futbol federasyonu (tff)
stadyum
gaziantep
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Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasının oynanacağı yer Gaziantep olarak duyuruldu.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), final mücadelesinin 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Gaziantep Stadyumu’nda oynanacağını resmen açıkladı. Finalin başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi. TFF tarafından yapılan açıklamada, stat seçiminin iki kulübün ortak görüşü doğrultusunda gerçekleştirildiği ifade edildi. Trabzonspor ve Galatasaray yöneticileri, finalin tarafsız bir sahada, modern tesislere sahip ve güvenlik açısından elverişli bir şehirde oynanmasını talep etti. Bu talebin ardından Gaziantep Stadyumu üzerinde uzlaşı sağlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/ziraat-turkiye-kupasi-yari-final-heyecani-basliyor-hangi-takimlar-eslesecek-maclar-ne-zaman-1095089388.html
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trabzonspor, galatasaray, maç, tarihi maç, maç yayını, türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff), stadyum, gaziantep, gaziantep valiliği, gaziantep büyükşehir belediyesi
trabzonspor, galatasaray, maç, tarihi maç, maç yayını, türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff), stadyum, gaziantep, gaziantep valiliği, gaziantep büyükşehir belediyesi
Türkiye Kupası Finali'nin oynanacağı stadyum belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin oynanacağı stat belli oldu. 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan final mücadelesi, her iki kulübün ortak kararıyla Gaziantep Stadyumu’nda gerçekleşecek.
Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasının oynanacağı yer Gaziantep olarak duyuruldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), final mücadelesinin 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Gaziantep Stadyumu’nda oynanacağını resmen açıkladı. Finalin başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi. TFF tarafından yapılan açıklamada, stat seçiminin iki kulübün ortak görüşü doğrultusunda gerçekleştirildiği ifade edildi.
Trabzonspor ve Galatasaray yöneticileri, finalin tarafsız bir sahada, modern tesislere sahip ve güvenlik açısından elverişli bir şehirde oynanmasını talep etti. Bu talebin ardından Gaziantep Stadyumu üzerinde uzlaşı sağlandı.