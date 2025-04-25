https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/turkiye-kupasi-finalinin-oynanacagi-stadyum-belli-oldu-1095694541.html

Türkiye Kupası Finali'nin oynanacağı stadyum belli oldu

Türkiye Kupası Finali'nin oynanacağı stadyum belli oldu

Sputnik Türkiye

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin oynanacağı stat belli oldu. 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan final mücadelesi... 25.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-25T19:09+0300

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spor

trabzonspor

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maç

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türkiye futbol federasyonu (tff)

stadyum

gaziantep

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Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasının oynanacağı yer Gaziantep olarak duyuruldu.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), final mücadelesinin 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Gaziantep Stadyumu’nda oynanacağını resmen açıkladı. Finalin başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi. TFF tarafından yapılan açıklamada, stat seçiminin iki kulübün ortak görüşü doğrultusunda gerçekleştirildiği ifade edildi. Trabzonspor ve Galatasaray yöneticileri, finalin tarafsız bir sahada, modern tesislere sahip ve güvenlik açısından elverişli bir şehirde oynanmasını talep etti. Bu talebin ardından Gaziantep Stadyumu üzerinde uzlaşı sağlandı.

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