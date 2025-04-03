https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/ziraat-turkiye-kupasi-yari-final-heyecani-basliyor-hangi-takimlar-eslesecek-maclar-ne-zaman-1095089388.html

Ziraat Türkiye Kupası yarı final heyecanı başlıyor: Hangi takımlar eşleşecek? Maçlar ne zaman oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final heyecanı başlıyor: Hangi takımlar eşleşecek? Maçlar ne zaman oynanacak?

Sputnik Türkiye

Türkiye kupası yarı final maçları 22-24 nisan'da oynanacak! galatasaray, konyaspor, göztepe ve trabzonspor/beşiktaş eşleşmeleri netleşti. Final maçı ise 14 mayıs 2025'te oynanacak. maç tarihleri, eşleşmeler ve detaylar...

2025-04-03T09:32+0300

2025-04-03T09:32+0300

2025-04-03T09:32+0300

spor

göztepe

çarşamba

türkiye futbol federasyonu (tff)

konyaspor

galatasaray

ziraat türkiye kupası

ziraat türkiye kupası

ziraat türkiye kupası

trabzonspor

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Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final mücadelelerinin ardından yarı finale yükselen takımlar belli oldu. Kıyasıya rekabetin yaşandığı bu turda, futbolseverlerin gözü şimdi yarı final karşılaşmalarına çevrildi.Hangi takımlar yarı finale kaldı?Tek maç eleme sistemiyle oynanan çeyrek finallerin ardından yarı finale yükselen takımlar şunlar oldu:Yarı final eşleşmeleri belli olduYarı finalde takımlar şu şekilde karşı karşıya gelecek:Bu eşleşmeler, taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratırken, finalin yolu da netleşmiş oldu.Yarı final maçları ne zaman oynanacak?ZTK yarı final karşılaşmaları, 22-23 veya 24 Nisan 2025 tarihlerinde oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), maç takvimini önümüzdeki günlerde kesinleştirecek. Maçlar tek karşılaşma üzerinden oynanacak ve kazananlar finale yükselecek.Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman?TFF'nin açıklamasına göre, Ziraat Türkiye Kupası finali 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü, tarafsız sahada oynanacak. Final tek maç üzerinden yapılacak ve kazanan takım kupayı müzesine götürecek.Taraftarlarda final heyecanıZiraat Türkiye Kupası, Süper Lig dışındaki takımlar için Avrupa kupalarına giden önemli bir yol olduğu için büyük önem taşıyor. Aynı zamanda kupa finali, sezonun en prestijli karşılaşmalarından biri olarak futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

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