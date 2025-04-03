https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/ziraat-turkiye-kupasi-yari-final-heyecani-basliyor-hangi-takimlar-eslesecek-maclar-ne-zaman-1095089388.html
Ziraat Türkiye Kupası yarı final heyecanı başlıyor: Hangi takımlar eşleşecek? Maçlar ne zaman oynanacak?
Ziraat Türkiye Kupası yarı final heyecanı başlıyor: Hangi takımlar eşleşecek? Maçlar ne zaman oynanacak?
Sputnik Türkiye
Türkiye kupası yarı final maçları 22-24 nisan'da oynanacak! galatasaray, konyaspor, göztepe ve trabzonspor/beşiktaş eşleşmeleri netleşti. Final maçı ise 14 mayıs 2025'te oynanacak. maç tarihleri, eşleşmeler ve detaylar...
2025-04-03T09:32+0300
2025-04-03T09:32+0300
2025-04-03T09:32+0300
spor
göztepe
çarşamba
türkiye futbol federasyonu (tff)
konyaspor
galatasaray
ziraat türkiye kupası
ziraat türkiye kupası
ziraat türkiye kupası
trabzonspor
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Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final mücadelelerinin ardından yarı finale yükselen takımlar belli oldu. Kıyasıya rekabetin yaşandığı bu turda, futbolseverlerin gözü şimdi yarı final karşılaşmalarına çevrildi.Hangi takımlar yarı finale kaldı?Tek maç eleme sistemiyle oynanan çeyrek finallerin ardından yarı finale yükselen takımlar şunlar oldu:Yarı final eşleşmeleri belli olduYarı finalde takımlar şu şekilde karşı karşıya gelecek:Bu eşleşmeler, taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratırken, finalin yolu da netleşmiş oldu.Yarı final maçları ne zaman oynanacak?ZTK yarı final karşılaşmaları, 22-23 veya 24 Nisan 2025 tarihlerinde oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), maç takvimini önümüzdeki günlerde kesinleştirecek. Maçlar tek karşılaşma üzerinden oynanacak ve kazananlar finale yükselecek.Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman?TFF'nin açıklamasına göre, Ziraat Türkiye Kupası finali 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü, tarafsız sahada oynanacak. Final tek maç üzerinden yapılacak ve kazanan takım kupayı müzesine götürecek.Taraftarlarda final heyecanıZiraat Türkiye Kupası, Süper Lig dışındaki takımlar için Avrupa kupalarına giden önemli bir yol olduğu için büyük önem taşıyor. Aynı zamanda kupa finali, sezonun en prestijli karşılaşmalarından biri olarak futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.
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ziraat türkiye kupası yarı final 2025, ztk yarı final eşleşmeleri, ztk yarı final maçları ne zaman, galatasaray konyaspor ztk, beşiktaş trabzonspor göztepe maçı, türkiye kupası finali ne zaman, ztk final 14 mayıs 2025, ziraat türkiye kupası maç programı, ztk maç takvimi, türkiye kupası yarı finale kalan takımlar
Ziraat Türkiye Kupası yarı final heyecanı başlıyor: Hangi takımlar eşleşecek? Maçlar ne zaman oynanacak?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından yarı final eşleşmeleri ve maç tarihleri belli olmaya başladı. Galatasaray, Konyaspor, Göztepe ve Trabzonspor/Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmalar, 22-24 Nisan 2025 tarihlerinde yapılacak. Final ise 14 Mayıs’ta tarafsız sahada.
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final mücadelelerinin ardından yarı finale yükselen takımlar belli oldu. Kıyasıya rekabetin yaşandığı bu turda, futbolseverlerin gözü şimdi yarı final karşılaşmalarına çevrildi.
Hangi takımlar yarı finale kaldı?
Tek maç eleme sistemiyle oynanan çeyrek finallerin ardından yarı finale yükselen takımlar şunlar oldu:
Galatasaray
, ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek
yarı finale çıktı.
Konyaspor
, alt lig temsilcisi İskenderunspor’u 3-0 yenerek
adını son dört takım arasına yazdırdı.
Göztepe
, çeyrek finalde sürpriz bir performansla üst tura yükseldi.
Trabzonspor ile Beşiktaş
arasındaki maçın galibi de yarı finalde Göztepe'nin rakibi olacak.
Yarı final eşleşmeleri belli oldu
Yarı finalde takımlar şu şekilde karşı karşıya gelecek:
Trabzonspor/Beşiktaş – Göztepe
Bu eşleşmeler, taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratırken, finalin yolu da netleşmiş oldu.
Yarı final maçları ne zaman oynanacak?
ZTK yarı final karşılaşmaları
, 22-23 veya 24 Nisan 2025
tarihlerinde oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)
, maç takvimini önümüzdeki günlerde kesinleştirecek. Maçlar tek karşılaşma üzerinden oynanacak ve kazananlar finale yükselecek.
Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman?
TFF'nin açıklamasına göre, Ziraat Türkiye Kupası finali 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü
, tarafsız sahada
oynanacak. Final tek maç üzerinden yapılacak ve kazanan takım kupayı müzesine götürecek.
Taraftarlarda final heyecanı
Ziraat Türkiye Kupası
, Süper Lig
dışındaki takımlar için Avrupa kupalarına giden önemli bir yol olduğu için büyük önem taşıyor. Aynı zamanda kupa finali, sezonun en prestijli karşılaşmalarından biri olarak futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.