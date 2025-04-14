https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/temmuz-2025-zamlari-belli-oluyor-emekli-ve-memura-ne-kadar-artis-gelecek-beklenen-zam-farki-ne-1095364731.html

Temmuz 2025 zamları belli oluyor: Emekli ve memura ne kadar artış gelecek? Beklenen zam farkı ne kadar olacak?

Temmuz 2025 zamları belli oluyor: Emekli ve memura ne kadar artış gelecek? Beklenen zam farkı ne kadar olacak?

Sputnik Türkiye

Temmuz 2025 memur ve emekli maaş zamları belli olmaya başladı. TÜİK'in açıkladığı 3 aylık enflasyon verileri sonrası, zamlı maaşlar ve tahmini oranlar bu haberde!

2025-04-14T08:42+0300

2025-04-14T08:42+0300

2025-04-14T08:43+0300

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ocak, Şubat ve Mart ayı enflasyon verileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranlarını belirlemeye başladı. Bu üç aylık dönemde enflasyon oranı toplamda yüzde 10,06 olarak gerçekleşti. Bu durum, emeklilerin şimdiden yüzde 10,06'lık zammı hak ettiği anlamına geliyor.​Memur ve memur emeklileri i̇çin zam beklentisiMemur ve memur emeklileri, toplu sözleşme gereği Temmuz 2025'te yüzde 5'lik zam alacak. Ancak enflasyon oranlarının bu zammı aşması durumunda, aradaki fark da maaşlara yansıtılacak. Şu ana kadar açıklanan enflasyon verilerine göre, memurlar yüzde 3,83'lük enflasyon farkı ve yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla toplamda yüzde 9,03'lük bir artış bekliyor.​Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleriMerkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Nisan ayında enflasyonun yüzde 3,07, Mayıs ayında yüzde 2,20 ve Haziran ayında yüzde 1,70 olması bekleniyor. Bu tahminler doğrultusunda, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 17,91'e ulaşması öngörülüyor. Bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,91'lik zam alırken, memur ve memur emeklileri yüzde 11,23 enflasyon farkı ve yüzde 5 toplu sözleşme zammıyla toplamda yüzde 16,79'luk bir artış elde edecek.​Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?Zamlı maaşlar, Temmuz 2025'te hesaplara yatırılacak. SSK emeklileri, tahsis numaralarının son rakamına göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında maaşlarını alacak. Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında ödemelerini alacak. Memur ve memur emeklileri için de benzer bir ödeme takvimi uygulanacak

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