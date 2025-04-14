Temmuz 2025 zamları belli oluyor: Emekli ve memura ne kadar artış gelecek? Beklenen zam farkı ne kadar olacak?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Geçmişten günümüze gelen Pıngıdık geleneği.
09:22
5 dk
SESLİ HABER
Yelkovan kuşlarının gizemli hayatı
09:37
4 dk
SESLİ HABER
Hareket eden tek bitki: Venüs sinekkapanı
09:48
4 dk
SESLİ HABER
Tarihe uzanan yolculukta ''Karaköy Taksim Tüneli''
10:10
3 dk
ÖZEL HABER
Tarımda yaş ortalaması alarm veriyor: Gençler çiftçi olmak istemiyor
10:19
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin festival mirası
10:30
12 dk
SESLİ HABER
Türkiye’de konut satışları ne durumda?
10:45
3 dk
SESLİ HABER
Pompeii şaşırtmaya devam ediyor
10:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
İtalyan profesör: Yabancı para bağımlılığı kırılmalı
12:10
6 dk
SESLİ HABER
Şirketler evriliyor: Yeni strateji ne olmalı?
12:25
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:38
15 dk
SESLİ HABER
Ramazan ayında et fiyatlarına yüzde 80 zam geldi
13:46
2 dk
SESLİ HABER
Depo talebi zirveye ulaştı: Kapasite yetersiz kaldı
13:51
2 dk
SESLİ HABER
Güven, sadakat ve teknoloji yeni normali belirliyor: 2024 Küresel Müşteri Deneyim Raporu
13:56
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’nin Epstein dostu Türkiye Büyükelçisi adayı: Kırbaç yeterli olduğunda...
14:09
6 dk
SESLİ HABER
Ahmet Minguzzi'nin ailesine ölüm tehditleri
14:21
3 dk
ÖZEL HABER
'Rus-ABD görüşmesi tahılı tekrar gündeme taşıyabilir'
14:30
6 dk
SESLİ HABER
Türk şirketlerinin yurt dışı yatırımında dev artış
15:40
5 dk
SESLİ HABER
Roscosmos ve NASA, yeni insanlı programlar üzerinde çalışıyor
15:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:07
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
7 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:07
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Nurten Sırma: ‘Gıda zehirlenmelerinin baş sorumlusu Samonella bakterisi’
18:12
10 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Kıbrıs’ta neler yaşanıyor?
18:26
22 dk
ÖZEL HABER
Sürücülerin sessiz düşmanı: Yol hipnozu nedir?
18:52
6 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. Oyan: ABD’nin dünya ekonomisindeki payı geriliyor
19:18
10 dk
SESLİ HABER
Batı Avrupa'nın En Eski İnsan Yüzü Keşfedildi
19:42
2 dk
SESLİ HABER
150 gramı 57 bin liraya alıcı buluyor
20:10
3 dk
SESLİ HABER
Pera Müzesi'nin koleksiyonlarına artık dijitalden ulaşılabiliyor
20:21
2 dk
SESLİ HABER
ABD’nin Epstein dostu Türkiye Büyükelçisi adayı: Kırbaç yeterli olduğunda...
20:30
6 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Uzmanı yanıtladı: Trump’ın vergi kararları sonrası otomotiv sektörü nasıl etkilenecek?
20:46
6 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Emre Şirin: 'Sosyal yardım övünecek bir şey değil, utanılacak bir şey'
21:05
50 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Ömer Fethi Gürer: ‘Türkiye'de 21 üründe arz açığı var'
22:01
18 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusu TürkAkım kompresör istasyonuna saldırdı
22:30
2 dk
ÖZEL HABER
‘İran çatışmadan kaçınıp diplomatik çözümü zorlayacaktır’
22:39
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Harvard profesörlerinden Trump'a dava
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/temmuz-2025-zamlari-belli-oluyor-emekli-ve-memura-ne-kadar-artis-gelecek-beklenen-zam-farki-ne-1095364731.html
Temmuz 2025 zamları belli oluyor: Emekli ve memura ne kadar artış gelecek? Beklenen zam farkı ne kadar olacak?
Temmuz 2025 zamları belli oluyor: Emekli ve memura ne kadar artış gelecek? Beklenen zam farkı ne kadar olacak?
Sputnik Türkiye
Temmuz 2025 memur ve emekli maaş zamları belli olmaya başladı. TÜİK'in açıkladığı 3 aylık enflasyon verileri sonrası, zamlı maaşlar ve tahmini oranlar bu haberde!
2025-04-14T08:42+0300
2025-04-14T08:43+0300
ekonomi̇
bağ-kur
ssk
tüi̇k
maaş
brüt maaş
net maaş
eşit maaş
maaş krizi
yüksek maaş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088804887_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_d9519a8f8db779e829b8900fc409d2d5.jpg
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ocak, Şubat ve Mart ayı enflasyon verileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranlarını belirlemeye başladı. Bu üç aylık dönemde enflasyon oranı toplamda yüzde 10,06 olarak gerçekleşti. Bu durum, emeklilerin şimdiden yüzde 10,06'lık zammı hak ettiği anlamına geliyor.​Memur ve memur emeklileri i̇çin zam beklentisiMemur ve memur emeklileri, toplu sözleşme gereği Temmuz 2025'te yüzde 5'lik zam alacak. Ancak enflasyon oranlarının bu zammı aşması durumunda, aradaki fark da maaşlara yansıtılacak. Şu ana kadar açıklanan enflasyon verilerine göre, memurlar yüzde 3,83'lük enflasyon farkı ve yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla toplamda yüzde 9,03'lük bir artış bekliyor.​Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleriMerkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Nisan ayında enflasyonun yüzde 3,07, Mayıs ayında yüzde 2,20 ve Haziran ayında yüzde 1,70 olması bekleniyor. Bu tahminler doğrultusunda, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 17,91'e ulaşması öngörülüyor. Bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,91'lik zam alırken, memur ve memur emeklileri yüzde 11,23 enflasyon farkı ve yüzde 5 toplu sözleşme zammıyla toplamda yüzde 16,79'luk bir artış elde edecek.​Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?Zamlı maaşlar, Temmuz 2025'te hesaplara yatırılacak. SSK emeklileri, tahsis numaralarının son rakamına göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında maaşlarını alacak. Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında ödemelerini alacak. Memur ve memur emeklileri için de benzer bir ödeme takvimi uygulanacak
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/deprem-haritasi-guncellendi-afad-guvenli-bolgeler-listesini-acikladi-deprem-riskinin-en-az-oldugu-1095363106.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088804887_188:0:1112:693_1920x0_80_0_0_ff4158c5bf8ff3f49714c624e4d0751e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
temmuz 2025 zam oranı, temmuzda memur maaşına ne kadar zam gelecek, emekli maaşı temmuz zammı 2025, ssk emeklisi temmuz zammı, bağ-kur temmuz maaş artışı, memur temmuz enflasyon farkı, 2025 maaş zam tahmini, memur maaş hesaplama temmuz 2025, enflasyon farkı ne kadar olacak, memur maaşı yüzde kaç artacak
temmuz 2025 zam oranı, temmuzda memur maaşına ne kadar zam gelecek, emekli maaşı temmuz zammı 2025, ssk emeklisi temmuz zammı, bağ-kur temmuz maaş artışı, memur temmuz enflasyon farkı, 2025 maaş zam tahmini, memur maaş hesaplama temmuz 2025, enflasyon farkı ne kadar olacak, memur maaşı yüzde kaç artacak

Temmuz 2025 zamları belli oluyor: Emekli ve memura ne kadar artış gelecek? Beklenen zam farkı ne kadar olacak?

08:42 14.04.2025 (güncellendi: 08:43 14.04.2025)
© AAEmekli
Emekli - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2025
© AA
Abone ol
Temmuz 2025'te memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları netleşmeye başladı. 3 aylık enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 10,06'lık zammı hak etti. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 3,83 enflasyon farkı ve yüzde 5 toplu sözleşme zammıyla toplamda yüzde 9,03'lük artış bekliyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ocak, Şubat ve Mart ayı enflasyon verileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranlarını belirlemeye başladı. Bu üç aylık dönemde enflasyon oranı toplamda yüzde 10,06 olarak gerçekleşti. Bu durum, emeklilerin şimdiden yüzde 10,06'lık zammı hak ettiği anlamına geliyor.​

Memur ve memur emeklileri i̇çin zam beklentisi

Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme gereği Temmuz 2025'te yüzde 5'lik zam alacak. Ancak enflasyon oranlarının bu zammı aşması durumunda, aradaki fark da maaşlara yansıtılacak. Şu ana kadar açıklanan enflasyon verilerine göre, memurlar yüzde 3,83'lük enflasyon farkı ve yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla toplamda yüzde 9,03'lük bir artış bekliyor.​

Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri

Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Nisan ayında enflasyonun yüzde 3,07, Mayıs ayında yüzde 2,20 ve Haziran ayında yüzde 1,70 olması bekleniyor. Bu tahminler doğrultusunda, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 17,91'e ulaşması öngörülüyor. Bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,91'lik zam alırken, memur ve memur emeklileri yüzde 11,23 enflasyon farkı ve yüzde 5 toplu sözleşme zammıyla toplamda yüzde 16,79'luk bir artış elde edecek.​

Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?

Zamlı maaşlar, Temmuz 2025'te hesaplara yatırılacak. SSK emeklileri, tahsis numaralarının son rakamına göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında maaşlarını alacak. Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında ödemelerini alacak. Memur ve memur emeklileri için de benzer bir ödeme takvimi uygulanacak
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2025
SON DEPREMLER
Deprem haritası güncellendi, AFAD güvenli bölgeler listesini açıkladı: Deprem riskinin en az olduğu 23 şehir hangileri?
07:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала