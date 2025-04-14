https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/deprem-haritasi-guncellendi-afad-guvenli-bolgeler-listesini-acikladi-deprem-riskinin-en-az-oldugu-1095363106.html

Deprem haritası güncellendi, AFAD güvenli bölgeler listesini açıkladı: Deprem riskinin en az olduğu 23 şehir hangileri?

Deprem haritası güncellendi, AFAD güvenli bölgeler listesini açıkladı: Deprem riskinin en az olduğu 23 şehir hangileri?

Sputnik Türkiye

Deprem korkusu yaşayanlar için AFAD'ın yayımladığı haritaya göre Türkiye'de deprem riski en az olan iller belli oldu. İşte 2025 itibariyle güvenli 23 şehir!

2025-04-14T07:31+0300

2025-04-14T07:31+0300

2025-04-14T07:31+0300

karadeniz

aksaray

afad

son depremler

deprem

deprem

marmara depremi

i̇stanbul depremi

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

kandilli

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094058985_0:0:986:554_1920x0_80_0_0_6acb49f255d591a420064527c5af0ff8.jpg

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan son Türkiye Deprem Tehlike Haritası, özellikle aktif fay hatlarından uzak olan bölgeleri güncelledi. Van ve Sinop merkezli art arda yaşanan depremler sonrası vatandaşlar, en güvenli illeri merak etti. Uzmanların da onayladığı listeye göre, deprem riski en az olan şehirler arasında İç Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu'dan birçok il yer alıyor.1. Derece güvenli bölgeler hangileri?AFAD verilerine göre aşağıdaki şehirler 4. ve 5. derece deprem bölgesi olarak tanımlanıyor ve bu illerde büyük deprem olasılığı oldukça düşük:Fay hatlarından uzak, sismik aktivitesi düşük şehirlerBu şehirler, aktif fay hatlarından uzakta bulunuyor. Uzmanlara göre, deprem riski düşük ve yapılaşma açısından güvenlik seviyesi yüksek bölgeler arasında:Güneydoğu ve Akdeniz’den de güvenli bölgeler varBazı bölgeler deprem riski yüksek olsa da, iç kısımlarda kalan ilçeleri daha güvenli kabul ediliyor:Depreme karşı güvenli i̇lçeler de açıklandıAFAD’ın il bazında değerlendirmeleri kadar ilçelere özel analizleri de dikkat çekiyor. İşte öne çıkan ilçeler:Uzmanlardan kritik uyarı: Yapı güvenliği her şeyden önce geliyorHer ne kadar bu iller deprem açısından daha güvenli olarak bilinse de, uzmanlar yapı kalitesinin en belirleyici unsur olduğunu vurguluyor. 1999 öncesi yapılan binaların risk taşıdığı belirtiliyor.Sık sorulan sorular 1. Türkiye'de deprem riski en düşük il hangisi?Niğde, Karaman ve Aksaray deprem riski en düşük iller arasında yer alıyor.2. Depremden en az etkilenecek şehirler nasıl belirleniyor?AFAD’ın yayınladığı Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve aktif fay hatlarına olan uzaklık dikkate alınarak belirleniyor.3. Başkent Ankara deprem açısından güvenli mi?Ankara’nın bazı ilçeleri 4. derecede yer alıyor ve düşük riskli kategoride kabul ediliyor.4. Zonguldak neden güvenli iller arasında?Zonguldak, büyük fay hatlarına uzak olduğu ve sismik geçmişi sakin olduğu için 2. derece bölge sayılıyor.5. Antalya’da hangi ilçeler güvenli?Antalya genel olarak düşük riskli olsa da zemin yapısına göre ilçeler farklılık gösteriyor. İç kesimler daha güvenli kabul ediliyor.6. Deprem riski olmayan il var mı?Türkiye’de tamamen deprem riski olmayan bir il bulunmamakta, ancak riskin en az olduğu bölgeler belirlenmiştir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/valilikler-tek-tek-uyardi-kar-yagisi-nedeniyle-egitime-ara-verilen-iller-belli-oldu-1095362561.html

karadeniz

aksaray

kandilli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

karadeniz, aksaray, afad, deprem, deprem, marmara depremi, i̇stanbul depremi, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kandilli, kandilli rasathanesi, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi