https://anlatilaninotesi.com.tr/20250413/yerlikaya-bir-haftada-yaklasik-500-bin-surucuye-islem-yapildi-1095353118.html

Yerlikaya: Bir haftada yaklaşık 500 bin sürücüye işlem yapıldı

Yerlikaya: Bir haftada yaklaşık 500 bin sürücüye işlem yapıldı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 3-10 Nisan'da 3 milyon 652 bin 339 aracın denetlendiğini, toplam 497 bin 591 sürücüye... 13.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-13T11:08+0300

2025-04-13T11:08+0300

2025-04-13T11:08+0300

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trafik cezası

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından trafik denetimlerine ilişkin paylaşımda bulundu.Yerlikaya, 3-10 Nisan tarihlerinde emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 3 milyon 652 bin 339 aracın denetlendiğini belirterek, "Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 31 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 166 bin 960, periyodik muayenesi yaptırılmamış 28 bin 697, emniyet kemeri kullanmayan 30 bin 290, sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 960 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 6 bin 971 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 497 bin 591 sürücüye işlem yapıldı" ifadelerini kullandı.Şehir içinde meydana gelen her iki kazadan birine motosiklet türü araçların karıştığını aktaran Yerlikaya, 1 Ocak-10 Nisan'da trafik ekiplerince motosiklet ve sürücüleriyle ilgili toplam 650 bin 760 işlem yapıldığını kaydetti.'Motosiklet kullanırken trafik kurallarına uyalım'Yerlikaya, 2024'te motosiklet türü araçların karıştığı kazalarda 1584 vatandaşın hayatını kaybettiğine dikkati çekti.Paylaşımında motosiklet sürücüleri için uyarılarda bulunan Yerlikaya, şunları kaydetti:

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ali yerlikaya, motorsiklet, trafik, trafik kontrolü, trafik cezası, trafik cezaları