https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/icisleri-bakani-yerlikaya-duyurdu-italyada-kirmizi-bultenle-araniyordu-istanbulda-yakalandi-1095341114.html
İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: İtalya'da kırmızı bültenle aranıyordu İstanbul'da yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: İtalya'da kırmızı bültenle aranıyordu İstanbul'da yakalandı
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, İtalya tarafından kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır'ın İstanbul'da yapılan operasyonla... 12.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-12T10:13+0300
2025-04-12T10:13+0300
2025-04-12T10:49+0300
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ali yerlikaya
i̇stanbul i̇l emniyet müdürlüğü
i̇stanbul
i̇talya
kırmızı bülten
arama
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan operasyona ilişkin şu bilgileri verdi;Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik etti.
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ali yerlikaya, i̇stanbul i̇l emniyet müdürlüğü, i̇stanbul, i̇talya, kırmızı bülten, arama
ali yerlikaya, i̇stanbul i̇l emniyet müdürlüğü, i̇stanbul, i̇talya, kırmızı bülten, arama
İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: İtalya'da kırmızı bültenle aranıyordu İstanbul'da yakalandı
10:13 12.04.2025 (güncellendi: 10:49 12.04.2025)
İçişleri Bakanı Yerlikaya, İtalya tarafından kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır'ın İstanbul'da yapılan operasyonla yakalandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan operasyona ilişkin şu bilgileri verdi;
"İtalya adli makamlarınca insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı suçundan Kırmızı Bültenle aranan, İtalya'ya yasa dışı düzensiz göçmen geçişini sağlayan organize suç örgütünün elebaşı olan Assad Ali Gomaa Khodır'ın yeri belirlenerek, İstanbul Fatih'te düzenlenen operasyonla yakalandı."
Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik etti.