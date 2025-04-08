https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/sosyal-medyadan-yayin-yapan-gazeteciler-binlerce-dolar-kazaniyor-en-cok-gelir-elde-10-kisi-belli-1095213854.html

Sosyal medyadan yayın yapan gazeteciler binlerce dolar kazanıyor: En çok gelir elde 10 kişi belli oldu

Sosyal medyadan yayın yapan gazeteciler binlerce dolar kazanıyor: En çok gelir elde 10 kişi belli oldu

Sputnik Türkiye

Geleneksel medyadan dijital platformlara geçiş hızlanıyor. Fatih Altaylı, Cüneyt Özdemir ve Nevşin Mengü, YouTube'dan binlerce dolar kazanıyor. Kim, ne kadar... 08.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-08T09:31+0300

2025-04-08T09:31+0300

2025-04-08T09:31+0300

ekonomi̇

cüneyt özdemir

nevşin mengü

fatih altaylı

tl

maaş

kazanç

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103219/13/1032191364_0:399:6923:4293_1920x0_80_0_0_80eb1015e1aff3b9a8fcb3b12ab794cb.jpg

Son dönemde birçok tanınmış gazeteci, televizyon ve yazılı basını bırakarak dijital içerik üretimine yöneldi. Özellikle YouTube, gazeteciler için alternatif bir yayın mecrası haline gelirken, sağladığı maddi kazançlarla da dikkat çekiyor. İşte izlenme, reklam ve sponsorluk gelirleriyle YouTube’da öne çıkan gazeteciler ve tahmini aylık kazançları.Bu dönüşümdeki en dikkat çeken isimler: Fatih Altaylı, Cüneyt Özdemir ve Nevşin Mengü.1. Fatih Altaylı: Dijitalde rekor kırıyorFatih Altaylı’nın YouTube kanalı, izlenme sayısına göre değişiklik gösterse de aylık 15.000 ila 25.000 dolar arasında gelir elde ettiği tahmin ediliyor. Bu da yaklaşık 950.000 TL’ye denk geliyor. Altaylı'nın içerikleri genellikle güncel yorumlar, analizler ve polemik ağırlıklı olup, geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor.2. Cüneyt Özdemir: Türkiye'de YouTube haberciliğinin öncüsüCüneyt Özdemir, dijital medya dönüşümünün öncülerinden biri. Kanalının aylık gelirinin 7.000 ila 17.000 dolar arasında olduğu öngörülüyor. Bu da bugünkü kurla yaklaşık 645.000 TL demek. Röportajlar, dış politika analizleri ve interaktif yayınlar Özdemir'in kanalını öne çıkarıyor.3. Nevşin MengüNevşin Mengü'nün aylık kazancının 8.000 ila 14.000 dolar arasında olduğu tahmin ediliyor; bu da yaklaşık 530.000 TL anlamına geliyor. Özellikle siyaset ve güncel gelişmeler üzerine yaptığı yayınlar yüksek etkileşim alıyor.4. Yılmaz Özdil: Dijitalde de zirvedeYılmaz Özdil, YouTube'da ciddi bir izleyici kitlesi yakaladı. Socialblade verilerine göre kanalının aylık geliri 2.000 ila 31.000 dolar arasında değişiyor. Uzman tahminlerine göre, Özdil'in güncel içerik üretim temposu ve izlenme oranları göz önünde bulundurulduğunda, aylık ortalama kazancı 15.000 - 25.000 dolar (yaklaşık 949.552,50 TL) arasında seyrediyor.5. Levent Gültekin: Net euro geliriyle öne çıkıyorYouTube’da aktif yayınlarına devam eden Levent Gültekin, içerikleriyle önemli bir kitleye ulaşıyor. Kanalının tahmini aylık geliri 9.250 Euro (384.292,55 TL) seviyesinde. Gelirler, izlenme ve reklam anlaşmalarına göre zaman içinde değişiklik gösterebiliyor.6. Murat Yetkin: Güçlü i̇çerik, güçlü gelirVidIQ verilerine göre, Murat Yetkin’in YouTube kanalının tahmini aylık geliri 4.500 ila 13.600 dolar (yaklaşık 516.619,18 TL) arasında değişiyor. Güncel siyasi analizleri ve derinlemesine yorumlarıyla dijital medyada da etkili bir figür olmayı sürdürüyor.7. Memduh Bayraktaroğlu: Milyonluk i̇zlenmeler, binlerce dolarSiyasi yorumlarıyla tanınan Memduh Bayraktaroğlu, ayda ortalama 3 ila 5 milyon izlenme elde ediyor. Bu izlenmelerin yalnızca reklam gelirleriyle sağladığı tahmini kazanç 8.000 ila 12.000 dolar (260.000 – 390.000 TL) arasında. “Katıl” özelliği ve sponsorlu içeriklerle bu rakam daha da artabiliyor.8. Ruşen Çakır: Gelir yelpazesi genişRuşen Çakır’ın kanalının izlenme başına reklam geliri tahmini olarak 1-4 dolar arasında. Aylık 500.000 izlenme üzerinden hesaplandığında, sadece reklam gelirlerinden 500 ila 2000 dolar arasında kazanabileceği öngörülüyor. Patreon ve sponsorluk gibi ek gelirlerle bu rakam artabiliyor.9. Deniz Zeyrek: Orta segmentte yer alıyorBenzer şekilde, Deniz Zeyrek’in kanalında da izlenme başına gelir ortalaması 1-4 dolar. Kanalın ayda 500.000 izlenme alması durumunda geliri 500 ila 2000 dolar aralığında olabilir. Sponsorlu içerik ve bağışlarla aylık kazancının 1.000 ila 5.000 dolar arasında olması mümkün.10. Özlem Gürses: Zirvenin yeni sahibiListenin en dikkat çeken ismi ise Özlem Gürses. Kanalı, yaklaşık 644.000 aboneye ve 232 milyon izlenmeye sahip. Son 30 günlük tahmini geliri 24.200 ila 30.000 dolar. Bu da ortalama 1.000.000 ila 1.139.750 TL arasında bir aylık kazanca karşılık geliyor.Kazançlar ne kadar güvenilir?YouTube kazançları; izlenme sayısı, reklam tıklamaları, içerik türü ve izleyici demografisine göre değişiyor. 1.000 izlenme başına ortalama 1,21 dolar gelir elde edilebiliyor. Dolayısıyla tahmin edilen gelirler ortalama verilere dayansa da zaman zaman farklılık gösterebilir.Geleneksel medyanın sonu mu?Bu üç ismin YouTube'da ciddi kazançlar elde etmesi, medyanın geleceği hakkında da ipuçları veriyor. Artık bağımsız, bireysel yayınlar daha fazla izleniyor; izleyici doğrudan içerik üreticiyle bağ kuruyor. Bu durum, yeni nesil haberciliğin kapılarını sonuna kadar açıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/yillarca-kapi-tutucu-olarak-kullanilan-tasin-degerinin-en-az-38-milyon-tl-oldugu-ortaya-cikti-1095212130.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cüneyt özdemir, nevşin mengü, fatih altaylı, tl, maaş, kazanç