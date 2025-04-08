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Yıllarca 'kapı tutucu' olarak kullanılan taşın değerinin en az 38 milyon TL olduğu ortaya çıktı
Yıllarca 'kapı tutucu' olarak kullanılan taşın değerinin en az 38 milyon TL olduğu ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Romanya'da yıllarca kapı tutacağı olarak kullanılan sıradan bir taşın, aslında 1 milyon dolardan (en az 38 milyon TL) değerli Rumanite kehribar olduğu ortaya... 08.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-08T07:21+0300
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kehribar
bilim
bilim insanları
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Romanya’nın Buzau bölgesinde bir köy evinde, yıllarca kapı tutacağı olarak kullanılan sıradan bir taşın aslında dünyanın en değerli kehribar türlerinden biri olduğu anlaşıldı. Rumanite kehribar olarak adlandırılan bu 3.5 kilogramlık parça, uzmanlarca 1.07 milyon dolar değer biçilen doğal bir fosil reçine.Kehribarın yaşı 70 milyon yıla uzanıyorBilim insanları, bu eşsiz taşın 38.5 ila 70 milyon yıl yaşında olduğunu ve Romanya’nın Colti köyü yakınlarındaki bir dere yatağından çıkarıldığını tespit etti. Krakow Tarih Müzesi'nde yapılan analizler, taşın “ulusal hazine” olarak sınıflandırılmasını sağladı.Rumanite: Dünyada sadece Romanya’da bulunan kırmızı kehribarRumanite, yalnızca Romanya’da bulunan, derin kırmızı, kahverengi ve siyaha yakın tonlara sahip, benzersiz bir kehribar türü. Bu taş, Baltık kehribarına kıyasla çok daha nadir ve değerlidir. 1920’lerden beri çıkarılsa da, bu büyüklükte bir örneğe rastlanması son derece ender bir durum.Defineciler kaçırdı, akraba fark ettiTaş, yaşlı kadının ölümünden sonra bir yakını tarafından fark edildi. Kadın hayattayken evi soyulmuş, ancak hırsızlar gerçek değeri fark edemeyip taşı yerinde bırakmıştı. Taşın değeri anlaşıldığında devlet tarafından koruma altına alındı ve şu an müzede sergileniyor.İçinde fosil kalıntıları bulunan bir doğa harikasıBu devasa Rumanite kehribar parçası, yalnızca estetik açıdan değil, bilimsel açıdan da büyük önem taşıyor. İçinde eski bitki parçaları, böcekler ve hatta sürüngen kalıntıları bulunması, onu antik doğa tarihine dair bir pencere haline getiriyor.Dünyada eşi zor bulunurColti Amber Rezervi’nden çıkarılan taş, bugüne kadar kaydedilen en büyük ve en renkli Rumanite örneklerinden biri. Gemologlar ve koleksiyonerler için paha biçilemez bir parça olan bu kehribar, Romanya’nın jeolojik zenginliğini gözler önüne seriyor.Gizli hazineler her yerde olabilirBu hikaye, geçmişte Michigan’da bir adamın meteor taşı olduğunu bilmeden kapı tutacağı olarak kullandığı taşın 100.000 dolar değerinde çıkması gibi benzer vakaları hatırlatıyor. Sıradan görünen objelerin ardında muazzam değerler saklı olabilir!
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rumanite kehribar, 1 milyon dolarlık kehribar, romanya kehribar hazinesi, kapı tutacağı kehribar, colti amber rezervi, dünyanın en pahalı kehribarı, fosilli kehribar taşı, rumanite nedir, romanya’da bulunan kehribar taşı, doğal reçine fosili, amber doorstop discovery
rumanite kehribar, 1 milyon dolarlık kehribar, romanya kehribar hazinesi, kapı tutacağı kehribar, colti amber rezervi, dünyanın en pahalı kehribarı, fosilli kehribar taşı, rumanite nedir, romanya’da bulunan kehribar taşı, doğal reçine fosili, amber doorstop discovery

Yıllarca 'kapı tutucu' olarak kullanılan taşın değerinin en az 38 milyon TL olduğu ortaya çıktı

07:21 08.04.2025 (güncellendi: 07:25 08.04.2025)
© DHADevre mülk, konut, kapı, anahtar
Devre mülk, konut, kapı, anahtar - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2025
© DHA
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Romanya'da yıllarca kapı tutacağı olarak kullanılan sıradan bir taşın, aslında 1 milyon dolardan (en az 38 milyon TL) değerli Rumanite kehribar olduğu ortaya çıktı. 38 milyon yıllık bu nadir taş, bilim dünyasını da şaşkına çevirdi. İşte geçmişi, özellikleri ve nasıl keşfedildiğine dair tüm detaylar.
Romanya’nın Buzau bölgesinde bir köy evinde, yıllarca kapı tutacağı olarak kullanılan sıradan bir taşın aslında dünyanın en değerli kehribar türlerinden biri olduğu anlaşıldı. Rumanite kehribar olarak adlandırılan bu 3.5 kilogramlık parça, uzmanlarca 1.07 milyon dolar değer biçilen doğal bir fosil reçine.

Kehribarın yaşı 70 milyon yıla uzanıyor

© İHAKehribar rezerv alanının ruhsat sahibi Heytam Haşlak firma temsilcileriyle yapılan görüşmeler neticesinde ihracata yönelik anlaşmaya varıldığını ifade etti.
Kehribar rezerv alanının ruhsat sahibi Heytam Haşlak firma temsilcileriyle yapılan görüşmeler neticesinde ihracata yönelik anlaşmaya varıldığını ifade etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2025
Kehribar rezerv alanının ruhsat sahibi Heytam Haşlak firma temsilcileriyle yapılan görüşmeler neticesinde ihracata yönelik anlaşmaya varıldığını ifade etti.
© İHA
Bilim insanları, bu eşsiz taşın 38.5 ila 70 milyon yıl yaşında olduğunu ve Romanya’nın Colti köyü yakınlarındaki bir dere yatağından çıkarıldığını tespit etti. Krakow Tarih Müzesi'nde yapılan analizler, taşın “ulusal hazine” olarak sınıflandırılmasını sağladı.

Rumanite: Dünyada sadece Romanya’da bulunan kırmızı kehribar

Rumanite, yalnızca Romanya’da bulunan, derin kırmızı, kahverengi ve siyaha yakın tonlara sahip, benzersiz bir kehribar türü. Bu taş, Baltık kehribarına kıyasla çok daha nadir ve değerlidir. 1920’lerden beri çıkarılsa da, bu büyüklükte bir örneğe rastlanması son derece ender bir durum.

Defineciler kaçırdı, akraba fark etti

Taş, yaşlı kadının ölümünden sonra bir yakını tarafından fark edildi. Kadın hayattayken evi soyulmuş, ancak hırsızlar gerçek değeri fark edemeyip taşı yerinde bırakmıştı. Taşın değeri anlaşıldığında devlet tarafından koruma altına alındı ve şu an müzede sergileniyor.

İçinde fosil kalıntıları bulunan bir doğa harikası

Bu devasa Rumanite kehribar parçası, yalnızca estetik açıdan değil, bilimsel açıdan da büyük önem taşıyor. İçinde eski bitki parçaları, böcekler ve hatta sürüngen kalıntıları bulunması, onu antik doğa tarihine dair bir pencere haline getiriyor.

Dünyada eşi zor bulunur

Colti Amber Rezervi’nden çıkarılan taş, bugüne kadar kaydedilen en büyük ve en renkli Rumanite örneklerinden biri. Gemologlar ve koleksiyonerler için paha biçilemez bir parça olan bu kehribar, Romanya’nın jeolojik zenginliğini gözler önüne seriyor.

Gizli hazineler her yerde olabilir

Bu hikaye, geçmişte Michigan’da bir adamın meteor taşı olduğunu bilmeden kapı tutacağı olarak kullandığı taşın 100.000 dolar değerinde çıkması gibi benzer vakaları hatırlatıyor. Sıradan görünen objelerin ardında muazzam değerler saklı olabilir!
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