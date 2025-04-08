https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/yillarca-kapi-tutucu-olarak-kullanilan-tasin-degerinin-en-az-38-milyon-tl-oldugu-ortaya-cikti-1095212130.html

Yıllarca 'kapı tutucu' olarak kullanılan taşın değerinin en az 38 milyon TL olduğu ortaya çıktı

Yıllarca 'kapı tutucu' olarak kullanılan taşın değerinin en az 38 milyon TL olduğu ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Romanya'da yıllarca kapı tutacağı olarak kullanılan sıradan bir taşın, aslında 1 milyon dolardan (en az 38 milyon TL) değerli Rumanite kehribar olduğu ortaya... 08.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-08T07:21+0300

2025-04-08T07:21+0300

2025-04-08T07:25+0300

yaşam

romanya

michigan

kehribar

bilim

bilim insanları

kapı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/08/1048714264_0:7:1995:1129_1920x0_80_0_0_98ddd0509f3a2bda0442b1ed23e50402.png

Romanya’nın Buzau bölgesinde bir köy evinde, yıllarca kapı tutacağı olarak kullanılan sıradan bir taşın aslında dünyanın en değerli kehribar türlerinden biri olduğu anlaşıldı. Rumanite kehribar olarak adlandırılan bu 3.5 kilogramlık parça, uzmanlarca 1.07 milyon dolar değer biçilen doğal bir fosil reçine.Kehribarın yaşı 70 milyon yıla uzanıyorBilim insanları, bu eşsiz taşın 38.5 ila 70 milyon yıl yaşında olduğunu ve Romanya’nın Colti köyü yakınlarındaki bir dere yatağından çıkarıldığını tespit etti. Krakow Tarih Müzesi'nde yapılan analizler, taşın “ulusal hazine” olarak sınıflandırılmasını sağladı.Rumanite: Dünyada sadece Romanya’da bulunan kırmızı kehribarRumanite, yalnızca Romanya’da bulunan, derin kırmızı, kahverengi ve siyaha yakın tonlara sahip, benzersiz bir kehribar türü. Bu taş, Baltık kehribarına kıyasla çok daha nadir ve değerlidir. 1920’lerden beri çıkarılsa da, bu büyüklükte bir örneğe rastlanması son derece ender bir durum.Defineciler kaçırdı, akraba fark ettiTaş, yaşlı kadının ölümünden sonra bir yakını tarafından fark edildi. Kadın hayattayken evi soyulmuş, ancak hırsızlar gerçek değeri fark edemeyip taşı yerinde bırakmıştı. Taşın değeri anlaşıldığında devlet tarafından koruma altına alındı ve şu an müzede sergileniyor.İçinde fosil kalıntıları bulunan bir doğa harikasıBu devasa Rumanite kehribar parçası, yalnızca estetik açıdan değil, bilimsel açıdan da büyük önem taşıyor. İçinde eski bitki parçaları, böcekler ve hatta sürüngen kalıntıları bulunması, onu antik doğa tarihine dair bir pencere haline getiriyor.Dünyada eşi zor bulunurColti Amber Rezervi’nden çıkarılan taş, bugüne kadar kaydedilen en büyük ve en renkli Rumanite örneklerinden biri. Gemologlar ve koleksiyonerler için paha biçilemez bir parça olan bu kehribar, Romanya’nın jeolojik zenginliğini gözler önüne seriyor.Gizli hazineler her yerde olabilirBu hikaye, geçmişte Michigan’da bir adamın meteor taşı olduğunu bilmeden kapı tutacağı olarak kullandığı taşın 100.000 dolar değerinde çıkması gibi benzer vakaları hatırlatıyor. Sıradan görünen objelerin ardında muazzam değerler saklı olabilir!

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/meteorolojiden-31-il-tehlike-altinda-diyerek-alarma-gecti-hava-daha-da-kotuye-gidiyor-okullar-tatil-1095210981.html

romanya

michigan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rumanite kehribar, 1 milyon dolarlık kehribar, romanya kehribar hazinesi, kapı tutacağı kehribar, colti amber rezervi, dünyanın en pahalı kehribarı, fosilli kehribar taşı, rumanite nedir, romanya’da bulunan kehribar taşı, doğal reçine fosili, amber doorstop discovery