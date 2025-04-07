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19 Mart'tan itibaren kapalıydı: Şişli'deki Kent Lokantaları yeniden hizmet vermeye başladı
19 Mart'tan itibaren kapalıydı: Şişli'deki Kent Lokantaları yeniden hizmet vermeye başladı
Sputnik Türkiye
Şişli'deki Kent Lokantaları yeniden hizmet vermeye başladı. 07.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-07T15:57+0300
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Şişli'deki kent lokantaları yeniden hizmet vermeye başladı.19 Mart'tan itibaren kapalı olan lokanta, tedarik ihtiyaçlarının tamamlanmasının ardından yeniden hizmet vermeye başladı.Şişli Belediyesi'nden kent lokantaları açıklamasıŞişli Belediyesinden yapılan açıklamada, "Kent lokantalarımız, halkımıza hizmet sunmaya devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.Şişli Kent Lokantası kapalı mı?Tedarik süreçleri bitirildiği için ilçedeki kent lokantalarının faaliyetleri 19 Mart'tan itibaren durmuştu. 7 Nisan tarihi ile lokanta yeniden ihtiyaç sahiplerine hizmet vermeye başladı.Resul Emrah Şahan: Başkanlık maaşımla tüm yemeklerin ücretini ödedimŞişli'de bugün tekrar açılan Kent Lokantaları'nda yemeklerin ücretsiz verilmesinin ardından Resul Emrah Şahan sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Şahan "Kent Lokantalarımızdaki her tabak, kardeşliğimizin ve dayanışmamızın bir parçasıdır. Bugün açıldığını duyunca, başkanlık maaşımla tüm yemeklerin ücretini sizin adınıza ödemek istedim. Kent Lokantaları bir lütuf değil, halkın hakkıdır. Bu hakka sahip çıkan herkese yürekten selam olsun" dedi.Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan 23 Mart'ta görevden uzaklaştırılmıştı.Kent lokantası ne demek?Kent lokantaları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, düşük gelirli kişilerin yemek ihtiyacını karşılamak için başlattığı ve İBB tarafından işletilen restoranlardır. İlk lokanta 2022 yılında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimi altında Çapa'da açıldı.İstanbul'da Anadolu yakasında 6, Avrupa yakasında ise 11 kent lokantası bulunuyor.
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kent lokantaları, şişli kent lokantası, şişli kent lokantası kapalı mı, kent lokantaları nerede, resul emrah şahan

19 Mart'tan itibaren kapalıydı: Şişli'deki Kent Lokantaları yeniden hizmet vermeye başladı

15:57 07.04.2025 (güncellendi: 16:04 07.04.2025)
© FotoğrafKent Lokantası
Kent Lokantası - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2025
© Fotoğraf
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Şişli'deki Kent Lokantaları yeniden hizmet vermeye başladı.
Şişli'deki kent lokantaları yeniden hizmet vermeye başladı.
19 Mart'tan itibaren kapalı olan lokanta, tedarik ihtiyaçlarının tamamlanmasının ardından yeniden hizmet vermeye başladı.

Şişli Belediyesi'nden kent lokantaları açıklaması

Şişli Belediyesinden yapılan açıklamada, "Kent lokantalarımız, halkımıza hizmet sunmaya devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Şişli Kent Lokantası kapalı mı?

Tedarik süreçleri bitirildiği için ilçedeki kent lokantalarının faaliyetleri 19 Mart'tan itibaren durmuştu. 7 Nisan tarihi ile lokanta yeniden ihtiyaç sahiplerine hizmet vermeye başladı.

Resul Emrah Şahan: Başkanlık maaşımla tüm yemeklerin ücretini ödedim

Şişli'de bugün tekrar açılan Kent Lokantaları'nda yemeklerin ücretsiz verilmesinin ardından Resul Emrah Şahan sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Şahan "Kent Lokantalarımızdaki her tabak, kardeşliğimizin ve dayanışmamızın bir parçasıdır. Bugün açıldığını duyunca, başkanlık maaşımla tüm yemeklerin ücretini sizin adınıza ödemek istedim. Kent Lokantaları bir lütuf değil, halkın hakkıdır. Bu hakka sahip çıkan herkese yürekten selam olsun" dedi.
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan 23 Mart'ta görevden uzaklaştırılmıştı.
Kent Lokantası - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2025
TÜRKİYE
DMM: 'Şişli Belediyesi'ndeki kayyum yönetimi, Kent Lokantaları'nı kapatma kararı aldı iddiası doğru değildir'
25 Mart, 14:35

Kent lokantası ne demek?

Kent lokantaları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, düşük gelirli kişilerin yemek ihtiyacını karşılamak için başlattığı ve İBB tarafından işletilen restoranlardır. İlk lokanta 2022 yılında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimi altında Çapa'da açıldı.
İstanbul'da Anadolu yakasında 6, Avrupa yakasında ise 11 kent lokantası bulunuyor.
Şişli Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2025
TÜRKİYE
Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen atandı: Cevdet Ertürkmen kimdir?
23 Mart, 18:08
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