https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/dmm-sisli-belediyesindeki-kayyum-yonetimi-kent-lokantalarini-kapatma-karari-aldi-iddiasi-dogru-1094847959.html

DMM: 'Şişli Belediyesi'ndeki kayyum yönetimi, Kent Lokantaları'nı kapatma kararı aldı iddiası doğru değildir'

DMM: 'Şişli Belediyesi'ndeki kayyum yönetimi, Kent Lokantaları'nı kapatma kararı aldı iddiası doğru değildir'

Sputnik Türkiye

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Şişli'deki Kent Lokantaları'nın kayyum tarafından kapatıldığı iddiaları yalanlandı. Şişli... 25.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-25T14:35+0300

2025-03-25T14:35+0300

2025-03-25T15:15+0300

türki̇ye

şişli kaymakamı cevdet ertürkmen

emrah şahan

şişli belediyesi

dezenformasyonla mücadele merkezi

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İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutuklanmasının ardından kayyum olarak atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in, ilçedeki Kent Lokantaları'nı kapattığı iddiaları, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlandı. DMM, bu iddialarla ilgili, "Şişli Belediyesi'ndeki kayyum yönetimi, Kent Lokantaları'nı kapatma kararı aldı” iddiası doğru değildir" açıklaması yaptı. DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Şişli Belediyesi: Ertürkmen'in Şişli'deki kent lokantalarının kapatılmasıyla ilgili bir talimatı kesinlikle bulunmamaktadır Şişli Belediyesi, kapatıldığı iddia edilen kent lokantalarının Başkanvekili Cevdet Ertürkmen'in göreve başlamasından 5 gün önce tedarik süreçleri bitirildiği için kapandığını, tedarik ihtiyaçları tamamlandıktan sonra hizmet vermeye devam edeceğini bildirdi.Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/sisli-belediyesinde-kayyum-krizi-polis-binaya-girdi-aramalar-basladi-1094800606.html

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Sputnik Türkiye

şişli kaymakamı cevdet ertürkmen, emrah şahan, şişli belediyesi, dezenformasyonla mücadele merkezi