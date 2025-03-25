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DMM: 'Şişli Belediyesi'ndeki kayyum yönetimi, Kent Lokantaları'nı kapatma kararı aldı iddiası doğru değildir'
DMM: 'Şişli Belediyesi'ndeki kayyum yönetimi, Kent Lokantaları'nı kapatma kararı aldı iddiası doğru değildir'
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Şişli'deki Kent Lokantaları'nın kayyum tarafından kapatıldığı iddiaları yalanlandı. Şişli... 25.03.2025, Sputnik Türkiye
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şişli kaymakamı cevdet ertürkmen
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İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutuklanmasının ardından kayyum olarak atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in, ilçedeki Kent Lokantaları'nı kapattığı iddiaları, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlandı. DMM, bu iddialarla ilgili, "Şişli Belediyesi'ndeki kayyum yönetimi, Kent Lokantaları'nı kapatma kararı aldı” iddiası doğru değildir" açıklaması yaptı. DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Şişli Belediyesi: Ertürkmen'in Şişli'deki kent lokantalarının kapatılmasıyla ilgili bir talimatı kesinlikle bulunmamaktadır Şişli Belediyesi, kapatıldığı iddia edilen kent lokantalarının Başkanvekili Cevdet Ertürkmen'in göreve başlamasından 5 gün önce tedarik süreçleri bitirildiği için kapandığını, tedarik ihtiyaçları tamamlandıktan sonra hizmet vermeye devam edeceğini bildirdi.Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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şişli kaymakamı cevdet ertürkmen, emrah şahan, şişli belediyesi, dezenformasyonla mücadele merkezi
şişli kaymakamı cevdet ertürkmen, emrah şahan, şişli belediyesi, dezenformasyonla mücadele merkezi

DMM: 'Şişli Belediyesi'ndeki kayyum yönetimi, Kent Lokantaları'nı kapatma kararı aldı iddiası doğru değildir'

14:35 25.03.2025 (güncellendi: 15:15 25.03.2025)
© FotoğrafKent Lokantası
Kent Lokantası - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2025
© Fotoğraf
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Şişli'deki Kent Lokantaları'nın kayyum tarafından kapatıldığı iddiaları yalanlandı. Şişli Belediyesi de Kent Lokantaları'nın 5 gün önce tedarik süreçleri bitirildiği için kapandığını, tedarik ihtiyaçları tamamlandıktan sonra hizmet vermeye devam edeceğini belirtti.
İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutuklanmasının ardından kayyum olarak atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in, ilçedeki Kent Lokantaları'nı kapattığı iddiaları, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlandı. DMM, bu iddialarla ilgili, "Şişli Belediyesi'ndeki kayyum yönetimi, Kent Lokantaları'nı kapatma kararı aldı” iddiası doğru değildir" açıklaması yaptı.
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Şişli Belediyesi'ndeki kayyum yönetimi, Kent Lokantaları'nı kapatma kararı aldı” iddiası doğru değildir. Şişli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen tarafından böyle bir karar alınması söz konusu değildir. Şişli’deki kent lokantaları dahil tüm belediye faaliyetleri, kamunun üstün yararının gözetilmesi çerçevesinde devam etmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Şişli Belediyesi: Ertürkmen'in Şişli'deki kent lokantalarının kapatılmasıyla ilgili bir talimatı kesinlikle bulunmamaktadır

Şişli Belediyesi, kapatıldığı iddia edilen kent lokantalarının Başkanvekili Cevdet Ertürkmen'in göreve başlamasından 5 gün önce tedarik süreçleri bitirildiği için kapandığını, tedarik ihtiyaçları tamamlandıktan sonra hizmet vermeye devam edeceğini bildirdi.
Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Şişli Belediye Başkanvekili Cevdet Ertürkmen'in Şişli'deki kent lokantalarının kapatılmasıyla ilgili bir talimatı kesinlikle bulunmamaktadır. Şişli'de ikisi sabit biri gezici olmak üzere toplam üç kent lokantası mevcuttur. Bu kent lokantaları 19 Mart'tan itibaren tedarik süreçleri bitirildiği için kapatılmış durumdaydı. Şişli Belediye Başkanvekili Cevdet Ertürkmen göreve başladığı 24 Mart itibariyle kent lokantalarının yeniden açılması talimatını vermiş bulunmaktadır. Her üç kent lokantası tedarik ihtiyaçları tamamlandıktan sonra Şişlililere hizmet vermeye devam edecektir. Kent lokantalarının orta vadede sayısının artırılması planlanmaktadır. Halkımızın, kent lokantaları kapatıldı şekilde yapılan operasyon haberciliğine itibar etmemesini önemle rica ediyoruz."
Şişli Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2025
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Şişli Belediyesi'nde kayyum krizi: Polis binaya girdi, aramalar başladı
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