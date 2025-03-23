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İçişleri Bakanlığı açıkladı: Şişli Belediyesi'ne kayyum atandı. İmamoğlu, Çalık ve Şahan görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Şişli Belediyesi'ne kayyum atandı. İmamoğlu, Çalık ve Şahan görevden uzaklaştırıldı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah... 23.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-23T16:53+0300
2025-03-23T17:05+0300
türki̇ye
i̇çişleri bakanlığı
şişli belediyesi
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
ekrem i̇mamoğlu gözaltı
ekrem i̇mamoğlu
resul emrah şahan
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İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın görevden uzaklaştırıldığını belirtti. Şişli Belediyesi'ne kayyum atandıBakanlık, Resul Emrah Şahan'ın yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'i Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirdi.İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelerde yer verildi:İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, rüşvet almak, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin kararına istinaden tutuklanmıştır" denildi.Açıklamada İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığı kaydedilerek, "Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır" denildi.Açıklamada ayrıca, "İstanbul İli Beylikdüzü İlçe Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İrtikap ve Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma suçlarından İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/579 Sorgu sayılı kararına istinaden tutuklanmıştır. Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.Şişli Belediye Başkanı Şahan için de, "İstanbul İli Şişli İlçe Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme suçundan İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/348 Sorgu sayılı kararına istinaden tutuklanmış, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İstanbul Valiliğince Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.
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i̇çişleri bakanlığı, şişli belediyesi, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu gözaltı, ekrem i̇mamoğlu, resul emrah şahan
i̇çişleri bakanlığı, şişli belediyesi, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu gözaltı, ekrem i̇mamoğlu, resul emrah şahan

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Şişli Belediyesi'ne kayyum atandı. İmamoğlu, Çalık ve Şahan görevden uzaklaştırıldı

16:53 23.03.2025 (güncellendi: 17:05 23.03.2025)
© AAİBB
İBB - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın görevden uzaklaştırıldığını belirtti. Açıklamada Şişli Belediyesi'ne kayyum atandığı belirtildi.
İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın görevden uzaklaştırıldığını belirtti.

Şişli Belediyesi'ne kayyum atandı

Bakanlık, Resul Emrah Şahan'ın yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'i Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirdi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelerde yer verildi:
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, rüşvet almak, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin kararına istinaden tutuklanmıştır" denildi.
Açıklamada İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığı kaydedilerek, "Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır" denildi.
Açıklamada ayrıca, "İstanbul İli Beylikdüzü İlçe Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İrtikap ve Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma suçlarından İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/579 Sorgu sayılı kararına istinaden tutuklanmıştır. Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Şişli Belediye Başkanı Şahan için de, "İstanbul İli Şişli İlçe Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme suçundan İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/348 Sorgu sayılı kararına istinaden tutuklanmış, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.
5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İstanbul Valiliğince Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2025
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İBB Belediye Başkanı İmamoğlu, Marmara Cezaevi'ne gönderildi
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