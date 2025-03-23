https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/sisli-belediyesine-kayyum-olarak-atanan-kaymakam-cevdet-erturkmen-atandi-cevdet-erturkmen-kimdir-1094795601.html

Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen atandı: Cevdet Ertürkmen kimdir?

Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen atandı: Cevdet Ertürkmen kimdir?

Sputnik Türkiye

İBB soruşturması kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın yerine kayyum olarak Kaymakam Cevdet Ertürkmen atandı

2025-03-23T18:08+0300

2025-03-23T18:08+0300

2025-03-23T18:10+0300

türki̇ye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

i̇çişleri bakanlığı

şişli belediyesi

resul emrah şahan

kayyum

şişli kaymakamı cevdet ertürkmen

cevdet ertürkmen

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlar kapsamında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan terör soruşturmasından tutuklandı. Şahan, İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasıyla görevden uzaklaştırılırken yerine Kaymakam Cevdet Ertürkmen kayyum olarak atandı. Peki Cevdet Ertürkmen kimdir? Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen hangi görevlerde bulundu? Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen hangi görevlerde bulundu?Cevdet Ertürkmen hangi üniversiteden mezun oldu?Kaymakam Cevdet Ertürkmen, 1970 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlkokulu Kahramanmaraş’ta, orta ve lise öğrenimini Kahramanmaraş ve Eskişehir’de tamamladı.1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü yaz döneminde bitirdi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nünSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde “Afet Yönetimi” konulu tez çalışmasını yaparak, Yüksek Lisansını tamamladı.Cevdet Ertürkmen hangi görevlerde bulundu?1999 Yılında Mülki İdare Amirliği görevine Gaziantep Kaymakam adayı olarak başladı. Sırasıyla; Burdur İli Ağlasun İlçesinde ve Van İli Saray İlçesinde Kaymakamlık yaptı. Şanlıurfa Vali Yardımcılığı, Kayseri Yeşilhisar İlçe Kaymakamı, Aydın İli Sultanhisar Kaymakamı, Trabzon Beşikdüzü İlçe Kaymakamı ve Samsun Bafra İlçe Kaymakamı olarak görev yapmıştır.Temmuz 2024'te Şişli Kaymakamlığı'na atandı01.07.2024 tarih ve 2024/187 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Şişli Kaymakamlığına atanan Cevdet Ertürkmen 29.07.2024 tarihinde Şişli'deki görevine başlarken İçişleri Bakanlığı tarafından Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın yerine kayyum olarak atandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/icisleri-bakanligi-acikladi-imamoglu-calik-ve-sahan-gorevden-uzaklastirildi-sisli-belediyesine-1094793114.html

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