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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/sisli-belediyesine-kayyum-olarak-atanan-kaymakam-cevdet-erturkmen-atandi-cevdet-erturkmen-kimdir-1094795601.html
Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen atandı: Cevdet Ertürkmen kimdir?
Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen atandı: Cevdet Ertürkmen kimdir?
Sputnik Türkiye
İBB soruşturması kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın yerine kayyum olarak Kaymakam Cevdet Ertürkmen atandı
2025-03-23T18:08+0300
2025-03-23T18:10+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
i̇çişleri bakanlığı
şişli belediyesi
resul emrah şahan
kayyum
şişli kaymakamı cevdet ertürkmen
cevdet ertürkmen
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlar kapsamında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan terör soruşturmasından tutuklandı. Şahan, İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasıyla görevden uzaklaştırılırken yerine Kaymakam Cevdet Ertürkmen kayyum olarak atandı. Peki Cevdet Ertürkmen kimdir? Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen hangi görevlerde bulundu? Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen hangi görevlerde bulundu?Cevdet Ertürkmen hangi üniversiteden mezun oldu?Kaymakam Cevdet Ertürkmen, 1970 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlkokulu Kahramanmaraş’ta, orta ve lise öğrenimini Kahramanmaraş ve Eskişehir’de tamamladı.1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü yaz döneminde bitirdi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nünSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde “Afet Yönetimi” konulu tez çalışmasını yaparak, Yüksek Lisansını tamamladı.Cevdet Ertürkmen hangi görevlerde bulundu?1999 Yılında Mülki İdare Amirliği görevine Gaziantep Kaymakam adayı olarak başladı. Sırasıyla; Burdur İli Ağlasun İlçesinde ve Van İli Saray İlçesinde Kaymakamlık yaptı. Şanlıurfa Vali Yardımcılığı, Kayseri Yeşilhisar İlçe Kaymakamı, Aydın İli Sultanhisar Kaymakamı, Trabzon Beşikdüzü İlçe Kaymakamı ve Samsun Bafra İlçe Kaymakamı olarak görev yapmıştır.Temmuz 2024'te Şişli Kaymakamlığı'na atandı01.07.2024 tarih ve 2024/187 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Şişli Kaymakamlığına atanan Cevdet Ertürkmen 29.07.2024 tarihinde Şişli'deki görevine başlarken İçişleri Bakanlığı tarafından Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın yerine kayyum olarak atandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/icisleri-bakanligi-acikladi-imamoglu-calik-ve-sahan-gorevden-uzaklastirildi-sisli-belediyesine-1094793114.html
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ibb soruşturma, şişli belediye başkanı tutuklandı mı, cevdet ertürkmen, cevdet türkmen kimdir, cevdet ertürkmen şişli, cevdet ertürkmen kaymakam, şişli kaymakamı, şişli kaymakamı cevdet ertürkmen kimdir, şişli kaymakamı kim, şişli belediyesi kayyum, şişli belediyesi başkanı kim, şişli belediyesi başkanı kim

Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen atandı: Cevdet Ertürkmen kimdir?

18:08 23.03.2025 (güncellendi: 18:10 23.03.2025)
© Fotoğraf : TwitterŞişli Belediyesi
Şişli Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2025
© Fotoğraf : Twitter
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İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın tutuklanmasının ardından kayyum olarak Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen atandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlar kapsamında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan terör soruşturmasından tutuklandı. Şahan, İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasıyla görevden uzaklaştırılırken yerine Kaymakam Cevdet Ertürkmen kayyum olarak atandı. Peki Cevdet Ertürkmen kimdir? Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen hangi görevlerde bulundu? Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen hangi görevlerde bulundu?

Cevdet Ertürkmen hangi üniversiteden mezun oldu?

Kaymakam Cevdet Ertürkmen, 1970 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlkokulu Kahramanmaraş’ta, orta ve lise öğrenimini Kahramanmaraş ve Eskişehir’de tamamladı.1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü yaz döneminde bitirdi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nünSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde “Afet Yönetimi” konulu tez çalışmasını yaparak, Yüksek Lisansını tamamladı.

Cevdet Ertürkmen hangi görevlerde bulundu?

1999 Yılında Mülki İdare Amirliği görevine Gaziantep Kaymakam adayı olarak başladı. Sırasıyla; Burdur İli Ağlasun İlçesinde ve Van İli Saray İlçesinde Kaymakamlık yaptı. Şanlıurfa Vali Yardımcılığı, Kayseri Yeşilhisar İlçe Kaymakamı, Aydın İli Sultanhisar Kaymakamı, Trabzon Beşikdüzü İlçe Kaymakamı ve Samsun Bafra İlçe Kaymakamı olarak görev yapmıştır.

Temmuz 2024'te Şişli Kaymakamlığı'na atandı

01.07.2024 tarih ve 2024/187 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Şişli Kaymakamlığına atanan Cevdet Ertürkmen 29.07.2024 tarihinde Şişli'deki görevine başlarken İçişleri Bakanlığı tarafından Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın yerine kayyum olarak atandı.
İBB - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2025
TÜRKİYE
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Şişli Belediyesi'ne kayyum atandı. İmamoğlu, Çalık ve Şahan görevden uzaklaştırıldı
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