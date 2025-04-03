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16.5 milyon emeklinin beklediği gün geldi: Bayram ikramiyesi 1000 TL fark ödemeleri bugün başladı
16.5 milyon emeklinin beklediği gün geldi: Bayram ikramiyesi 1000 TL fark ödemeleri bugün başladı
Sputnik Türkiye
Emeklilerin bayram ikramiyesi fark ödemeleri başladı! ssk, bağ-kur ve emekli sandığı emeklileri için 1000 tl'lik fark 3-5 nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılıyor. toplamda 16,5 milyon emekli bu ödemeden faydalanacak.
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Emeklilerin bayram ikramiyelerindeki 1000 TL’lik fark ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başladı. Ramazan Bayramı öncesinde 3 bin TL olarak ödenen ikramiyelerin ilk 2 bin lirası yatırılmış, kalan 1.000 TL ise fark olarak belirlenmişti.Emekli fark ödemesi ne zaman? SSK kapsamındaki emekliler için ödeme takvimiSSK kapsamında emekli aylığı alanlar için ödeme günlerine göre farklı tarihler belirlendi:Bağ-Kur ve Emekli Sandığı i̇çin takvim netleştiBağ-Kur kapsamında aylık alan emekliler, 4 Nisan Perşembe günü ödemelerini alacak.Emekli Sandığı mensupları ise 5 Nisan Cuma günü 1000 TL’lik fark ödemelerini hesaplarında bulabilecek.16.5 milyon emekliye toplam bayram i̇kramiyesi ödemesiRamazan Bayramı öncesinde 3 bin TL olarak belirlenen emekli ikramiyesi, iki taksit halinde emeklilere ulaştırılıyor. İlk etapta 2.000 TL ödenmişti. Kalan 1.000 TL fark ödemeleriyle toplamda 16,5 milyon emekliye ikramiye ödemesi tamamlanmış olacak.Hangi emekliler bu ödemeden yararlanacak?Bu fark ödemeleri;
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emekli bayram ikramiyesi 2025, emekli fark ödemesi ne zaman, ssk emeklisi bayram ikramiyesi, bağ-kur emeklisi ikramiye ödeme tarihi, emekli sandığı bayram ikramiyesi, 1000 tl fark ödemesi yattı mı, emekli ikramiyesi fark ödeme tarihi, canonical
emekli bayram ikramiyesi 2025, emekli fark ödemesi ne zaman, ssk emeklisi bayram ikramiyesi, bağ-kur emeklisi ikramiye ödeme tarihi, emekli sandığı bayram ikramiyesi, 1000 tl fark ödemesi yattı mı, emekli ikramiyesi fark ödeme tarihi, canonical

16.5 milyon emeklinin beklediği gün geldi: Bayram ikramiyesi 1000 TL fark ödemeleri bugün başladı

08:03 03.04.2025 (güncellendi: 14:39 03.04.2025)
© İHAEmekli maaş zammı
Emekli maaş zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2025
© İHA
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Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesine dair 1000 TL'lik fark ödemeleri bugünden itibaren hesaplara geçmeye başlıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında olan tüm emekliler, ödeme takvimine göre 3-5 Nisan tarihleri arasında farklarını alacak. Toplamda 16,5 milyon kişi bu ödemeden faydalanacak.
Emeklilerin bayram ikramiyelerindeki 1000 TL’lik fark ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başladı. Ramazan Bayramı öncesinde 3 bin TL olarak ödenen ikramiyelerin ilk 2 bin lirası yatırılmış, kalan 1.000 TL ise fark olarak belirlenmişti.

Emekli fark ödemesi ne zaman?

SSK kapsamındaki emekliler için ödeme takvimi

SSK kapsamında emekli aylığı alanlar için ödeme günlerine göre farklı tarihler belirlendi:
17-21’i arasında maaş alan emekliler: Fark ödemelerini 3 Nisan Çarşamba günü alıyor.
22-26’sı arasında maaş alanlar: Ödemeleri 4 Nisan Perşembe günü hesaplarında görecek.

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı i̇çin takvim netleşti

Bağ-Kur kapsamında aylık alan emekliler, 4 Nisan Perşembe günü ödemelerini alacak.
Emekli Sandığı mensupları ise 5 Nisan Cuma günü 1000 TL’lik fark ödemelerini hesaplarında bulabilecek.

16.5 milyon emekliye toplam bayram i̇kramiyesi ödemesi

Ramazan Bayramı öncesinde 3 bin TL olarak belirlenen emekli ikramiyesi, iki taksit halinde emeklilere ulaştırılıyor. İlk etapta 2.000 TL ödenmişti. Kalan 1.000 TL fark ödemeleriyle toplamda 16,5 milyon emekliye ikramiye ödemesi tamamlanmış olacak.

Hangi emekliler bu ödemeden yararlanacak?

Bu fark ödemeleri;
SSK emeklileri,
Bağ-Kur emeklileri,
Emekli Sandığı emeklileri için geçerli.
Tüm emekliler, ödeme takvimine göre belirlenen tarihlerde fark ödemelerini alabilecek.
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