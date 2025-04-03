https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/trumptan-turkiyeye-ekonomik-darbe-yuzde-10-ek-gumruk-vergisi-aciklandi-otomotiv-ve-tekstilde-kriz-1095085600.html

Trump’tan Türkiye’ye 'ekonomik darbe': Yüzde 10 ek gümrük vergisi açıklandı

Trump’tan Türkiye’ye 'ekonomik darbe': Yüzde 10 ek gümrük vergisi açıklandı

Sputnik Türkiye

abd başkanı trump'tan türkiye'ye %10 gümrük vergisi kararı! yeni vergi, otomotiv ve tekstil ihracatını etkileyebilir. türkiye'nin tepkisi ve olası ekonomik sonuçlar merakla bekleniyor. abd-türkiye ticaretinde yeni dönem başladı!

2025-04-03T07:47+0300

2025-04-03T07:47+0300

2025-04-03T10:17+0300

avrupa birliği

abd

japonya

donald trump

ekonomi̇

türkiye

vergi

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Trump'ın açıklamalarına göre, Türkiye'den ABD'ye ihraç edilen ürünlere yüzde 10'luk bir gümrük vergisi getirilecek. Bu kararın, Türkiye'nin ABD'ye yaptığı ihracatı ve özellikle otomotiv ve tekstil gibi sektörleri etkilemesi bekleniyor.Diğer Ülkelere Uygulanan Vergi OranlarıABD Başkanı, diğer ülkelere yönelik gümrük vergisi oranlarını da belirtti:Bu adımların, ABD'nin ticaret açığını azaltmayı ve yerli üretimi teşvik etmeyi amaçladığı ifade edildi.Türkiye'nin tepkisi ve beklentilerTürkiye'nin, ABD'nin bu kararına nasıl bir yanıt vereceği merak konusu. Türk yetkililer, özellikle ihracatçı sektörlerin bu durumdan olumsuz etkilenmemesi için diplomatik girişimlerde bulunabilir. Ayrıca, Türkiye'nin ABD'ye karşı misilleme yapıp yapmayacağı da izleniyor.Ekonomik etkiler ve değerlendirmelerEkonomistler, Türkiye'ye uygulanacak yüzde 10'luk gümrük vergisinin, ABD'ye yapılan ihracatta rekabet gücünü azaltabileceğini belirtiyor. Özellikle otomotiv ve tekstil sektörlerinde maliyetlerin artması ve bu durumun fiyatlara yansıması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/ab-trumpin-gumruk-vergisi-uygulamasina-misilleme-tedbirlerini-nisan-sonuna-kadar-aciklayacak-1095080572.html

abd

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