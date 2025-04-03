https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/165-milyon-emeklinin-bekledigi-gun-geldi--bayram-ikramiyesi-1000-tl-fark-odemeleri-bugun-basladi-1095086134.html

16.5 milyon emeklinin beklediği gün geldi: Bayram ikramiyesi 1000 TL fark ödemeleri bugün başladı

16.5 milyon emeklinin beklediği gün geldi: Bayram ikramiyesi 1000 TL fark ödemeleri bugün başladı

Sputnik Türkiye

Emeklilerin bayram ikramiyesi fark ödemeleri başladı! ssk, bağ-kur ve emekli sandığı emeklileri için 1000 tl'lik fark 3-5 nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılıyor. toplamda 16,5 milyon emekli bu ödemeden faydalanacak.

2025-04-03T08:03+0300

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Emeklilerin bayram ikramiyelerindeki 1000 TL’lik fark ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başladı. Ramazan Bayramı öncesinde 3 bin TL olarak ödenen ikramiyelerin ilk 2 bin lirası yatırılmış, kalan 1.000 TL ise fark olarak belirlenmişti.SSK emeklilerine tarih tarih ödemeSSK kapsamında emekli aylığı alanlar için ödeme günlerine göre farklı tarihler belirlendi:Bağ-Kur ve Emekli Sandığı i̇çin takvim netleştiBağ-Kur kapsamında aylık alan emekliler, 4 Nisan Perşembe günü ödemelerini alacak.Emekli Sandığı mensupları ise 5 Nisan Cuma günü 1000 TL’lik fark ödemelerini hesaplarında bulabilecek.16.5 milyon emekliye toplam bayram i̇kramiyesi ödemesiRamazan Bayramı öncesinde 3 bin TL olarak belirlenen emekli ikramiyesi, iki taksit halinde emeklilere ulaştırılıyor. İlk etapta 2.000 TL ödenmişti. Kalan 1.000 TL fark ödemeleriyle toplamda 16,5 milyon emekliye ikramiye ödemesi tamamlanmış olacak.Hangi emekliler bu ödemeden yararlanacak?Bu fark ödemeleri;

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