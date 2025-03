https://anlatilaninotesi.com.tr/20250330/myanmar-depremlerinin-51-buyuklugunde-artci-sarsinti-oldu-can-kaybi-1700e-yukseldi-1094993486.html

Myanmar depremlerinin ardından 5,1 büyüklüğünde artçı sarsıntı oldu: Can kaybı 1700'e yükseldi

Myanmar depremlerinin ardından 5,1 büyüklüğünde artçı sarsıntı oldu: Can kaybı 1700'e yükseldi

30.03.2025

Myanmar hükümeti enformasyon ekibi, ülkede 28 Mart'ta meydana gelen depremlere ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, depremlerde şu ana dek 1700 kişinin öldüğü, 3 bin 400 kişinin yaralandığı, 300 kişinin ise halen kayıp olduğunun tespit edildiği belirtildi.Myanmar'da 28 Mart'taki 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremin ardından, bugün 5,1 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha oldu. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.Bangkok'ta can kaybı 17'ye yükseldiDepremin şiddetli hissedildiği Tayland'da yerel afet yönetim yetkilileri, başkent Bangkok'ta hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye, yaralı sayısının 32'ye çıktığı belirtilirken 83 kişinin ise halen kayıp olduğunu aktardı.Tayland Afet Önleme ve Azaltma Kurumu, ülkede 420 ev, 48 tapınak, 76 hastane ile onlarca okul ve devlet dairesinin hasar gördüğünü kaydetti. Depremler her iki ülkede büyük yıkıma yol açarken, can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor.

