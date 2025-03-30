https://anlatilaninotesi.com.tr/20250330/myanmar-depremlerinin-51-buyuklugunde-artci-sarsinti-oldu-can-kaybi-1700e-yukseldi-1094993486.html
Myanmar depremlerinin ardından 5,1 büyüklüğünde artçı sarsıntı oldu: Can kaybı 1700'e yükseldi
Myanmar depremlerinin ardından 5,1 büyüklüğünde artçı sarsıntı oldu: Can kaybı 1700'e yükseldi
Sputnik Türkiye
Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremde can kaybının 1700'e çıktığı, yaralıların sayısının ise 3 bin 400 olarak revize edildiği... 30.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-30T14:02+0300
2025-03-30T14:02+0300
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Myanmar hükümeti enformasyon ekibi, ülkede 28 Mart'ta meydana gelen depremlere ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, depremlerde şu ana dek 1700 kişinin öldüğü, 3 bin 400 kişinin yaralandığı, 300 kişinin ise halen kayıp olduğunun tespit edildiği belirtildi.Myanmar'da 28 Mart'taki 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremin ardından, bugün 5,1 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha oldu. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.Bangkok'ta can kaybı 17'ye yükseldiDepremin şiddetli hissedildiği Tayland'da yerel afet yönetim yetkilileri, başkent Bangkok'ta hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye, yaralı sayısının 32'ye çıktığı belirtilirken 83 kişinin ise halen kayıp olduğunu aktardı.Tayland Afet Önleme ve Azaltma Kurumu, ülkede 420 ev, 48 tapınak, 76 hastane ile onlarca okul ve devlet dairesinin hasar gördüğünü kaydetti. Depremler her iki ülkede büyük yıkıma yol açarken, can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor.
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asya & pasifik, myanmar, tayland, deprem, myanmar depremleri
Myanmar depremlerinin ardından 5,1 büyüklüğünde artçı sarsıntı oldu: Can kaybı 1700'e yükseldi
14:02 30.03.2025 (güncellendi: 14:07 30.03.2025)
Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremde can kaybının 1700'e çıktığı, yaralıların sayısının ise 3 bin 400 olarak revize edildiği bildirildi. Ülkede bugün 5,1 büyüklüğünde artçı sarsıntı kaydedildi.
Myanmar hükümeti enformasyon ekibi, ülkede 28 Mart'ta meydana gelen depremlere ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, depremlerde şu ana dek 1700 kişinin öldüğü, 3 bin 400 kişinin yaralandığı, 300 kişinin ise halen kayıp olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Myanmar'da 28 Mart'taki 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremin ardından, bugün 5,1 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha oldu. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
Bangkok'ta can kaybı 17'ye yükseldi
Depremin şiddetli hissedildiği Tayland'da yerel afet yönetim yetkilileri, başkent Bangkok'ta hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye, yaralı sayısının 32'ye çıktığı belirtilirken 83 kişinin ise halen kayıp olduğunu aktardı.
Tayland Afet Önleme ve Azaltma Kurumu, ülkede 420 ev, 48 tapınak, 76 hastane ile onlarca okul ve devlet dairesinin hasar gördüğünü kaydetti.
Depremler her iki ülkede büyük yıkıma yol açarken, can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor.