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Myanmar depremlerinin ardından 5,1 büyüklüğünde artçı sarsıntı oldu: Can kaybı 1700'e yükseldi
Myanmar depremlerinin ardından 5,1 büyüklüğünde artçı sarsıntı oldu: Can kaybı 1700'e yükseldi
Sputnik Türkiye
Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremde can kaybının 1700'e çıktığı, yaralıların sayısının ise 3 bin 400 olarak revize edildiği... 30.03.2025, Sputnik Türkiye
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Myanmar hükümeti enformasyon ekibi, ülkede 28 Mart'ta meydana gelen depremlere ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, depremlerde şu ana dek 1700 kişinin öldüğü, 3 bin 400 kişinin yaralandığı, 300 kişinin ise halen kayıp olduğunun tespit edildiği belirtildi.Myanmar'da 28 Mart'taki 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremin ardından, bugün 5,1 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha oldu. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.Bangkok'ta can kaybı 17'ye yükseldiDepremin şiddetli hissedildiği Tayland'da yerel afet yönetim yetkilileri, başkent Bangkok'ta hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye, yaralı sayısının 32'ye çıktığı belirtilirken 83 kişinin ise halen kayıp olduğunu aktardı.Tayland Afet Önleme ve Azaltma Kurumu, ülkede 420 ev, 48 tapınak, 76 hastane ile onlarca okul ve devlet dairesinin hasar gördüğünü kaydetti. Depremler her iki ülkede büyük yıkıma yol açarken, can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor.
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Myanmar depremlerinin ardından 5,1 büyüklüğünde artçı sarsıntı oldu: Can kaybı 1700'e yükseldi

14:02 30.03.2025 (güncellendi: 14:07 30.03.2025)
© AP Photo / Thein ZawMyanmar'da iki büyük depremin ardından 5,1 büyüklüğünde artçı sarsıntı oldu: Can kaybı 1700'e yükseldi
Myanmar'da iki büyük depremin ardından 5,1 büyüklüğünde artçı sarsıntı oldu: Can kaybı 1700'e yükseldi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2025
© AP Photo / Thein Zaw
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Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremde can kaybının 1700'e çıktığı, yaralıların sayısının ise 3 bin 400 olarak revize edildiği bildirildi. Ülkede bugün 5,1 büyüklüğünde artçı sarsıntı kaydedildi.
Myanmar hükümeti enformasyon ekibi, ülkede 28 Mart'ta meydana gelen depremlere ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, depremlerde şu ana dek 1700 kişinin öldüğü, 3 bin 400 kişinin yaralandığı, 300 kişinin ise halen kayıp olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Myanmar'da 28 Mart'taki 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremin ardından, bugün 5,1 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha oldu. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
© AP Photo / Aung Shine OoMyanmar
Myanmar depremlerinin 5,1 büyüklüğünde artçı sarsıntı oldu: Can kaybı 1700'e yükseldi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2025
Myanmar
© AP Photo / Aung Shine Oo

Bangkok'ta can kaybı 17'ye yükseldi

Depremin şiddetli hissedildiği Tayland'da yerel afet yönetim yetkilileri, başkent Bangkok'ta hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye, yaralı sayısının 32'ye çıktığı belirtilirken 83 kişinin ise halen kayıp olduğunu aktardı.
Tayland Afet Önleme ve Azaltma Kurumu, ülkede 420 ev, 48 tapınak, 76 hastane ile onlarca okul ve devlet dairesinin hasar gördüğünü kaydetti.
Depremler her iki ülkede büyük yıkıma yol açarken, can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor.
Tayland'da depremde yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2025
MULTİMEDYA
Myanmar ve Tayland’ı vuran depremlerde can kaybı bini geçti: Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
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