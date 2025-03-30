https://anlatilaninotesi.com.tr/20250330/bakan-duyurdu-20-bin-198-araca-hiz-cezasi-kesildi-1095000478.html

Bakan duyurdu: 20 bin 198 araca hız cezası kesildi

Bakan duyurdu: 20 bin 198 araca hız cezası kesildi

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde hız ihlali yapan 20 bin 198 sürücüye cezai işlem uygulandığını açıkladı. 54 ilde 468 ortalama... 30.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-30T19:37+0300

2025-03-30T19:37+0300

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Ramazan Bayramı'nın birinci gününde 20 bin 198 sürücüye hız cezası kesildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde gerçekleştirilen yoğun trafik denetimlerine ilişkin çarpıcı verileri açıkladı. Yerlikaya, Cumartesi günü yapılan kontrollerde tam 20 bin 198 sürücünün hız limitlerini aştığı tespit edilerek cezai işlem uygulandığını duyurdu. 54 ilde faaliyet gösteren 468 ortalama hız tespit sistemi ve 19 bin 326 km'lik yol ağında kurulu elektronik sistemlerle, gündüz bin 271, gece ise 601 mobil radar kullanılarak yoğun denetimler yapıldığı belirtildi. Bakan Yerlikaya, "Ortalama hızdaki yüzde 1'lik artış, ölümlü kaza riskini yüzde 4 artırıyor" uyarısında bulunarak, denetimlerin amacının ceza değil, can kaybını önlemek olduğunu vurguladı. Aşırı hızın, Türkiye'deki trafik kazalarının yüzde 31.2'sinden, ölümlü kazaların ise yüzde 39.8'inden sorumlu olduğu belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250330/arife-gunu-700den-fazla-trafik-kazasi-meydana-geldi-5-can-kaybi-1094991808.html

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