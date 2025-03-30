https://anlatilaninotesi.com.tr/20250330/bakan-duyurdu-20-bin-198-araca-hiz-cezasi-kesildi-1095000478.html
Bakan duyurdu: 20 bin 198 araca hız cezası kesildi
Bakan duyurdu: 20 bin 198 araca hız cezası kesildi
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde hız ihlali yapan 20 bin 198 sürücüye cezai işlem uygulandığını açıkladı. 54 ilde 468 ortalama... 30.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-30T19:37+0300
2025-03-30T19:37+0300
2025-03-30T19:37+0300
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Ramazan Bayramı'nın birinci gününde 20 bin 198 sürücüye hız cezası kesildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde gerçekleştirilen yoğun trafik denetimlerine ilişkin çarpıcı verileri açıkladı. Yerlikaya, Cumartesi günü yapılan kontrollerde tam 20 bin 198 sürücünün hız limitlerini aştığı tespit edilerek cezai işlem uygulandığını duyurdu. 54 ilde faaliyet gösteren 468 ortalama hız tespit sistemi ve 19 bin 326 km'lik yol ağında kurulu elektronik sistemlerle, gündüz bin 271, gece ise 601 mobil radar kullanılarak yoğun denetimler yapıldığı belirtildi. Bakan Yerlikaya, "Ortalama hızdaki yüzde 1'lik artış, ölümlü kaza riskini yüzde 4 artırıyor" uyarısında bulunarak, denetimlerin amacının ceza değil, can kaybını önlemek olduğunu vurguladı. Aşırı hızın, Türkiye'deki trafik kazalarının yüzde 31.2'sinden, ölümlü kazaların ise yüzde 39.8'inden sorumlu olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250330/arife-gunu-700den-fazla-trafik-kazasi-meydana-geldi-5-can-kaybi-1094991808.html
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ali yerlikaya, araba, araba kazası, trafik, trafik kontrolü, trafik ihlali, trafik cezası, trafik cezaları, trafik polisi, trafik para cezası, radar, radar sistemi
Bakan duyurdu: 20 bin 198 araca hız cezası kesildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde hız ihlali yapan 20 bin 198 sürücüye cezai işlem uygulandığını açıkladı. 54 ilde 468 ortalama hız tespit sistemi ve 19 bin 326 km'lik güzergahta elektronik denetimlerle birlikte, gündüz bin 271 ve gece 601 mobil radar ile hız kontrollerinin aralıksız sürdüğü belirtildi.
Ramazan Bayramı'nın birinci gününde 20 bin 198 sürücüye hız cezası kesildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde gerçekleştirilen yoğun trafik denetimlerine ilişkin çarpıcı verileri açıkladı. Yerlikaya, Cumartesi günü yapılan kontrollerde tam 20 bin 198 sürücünün hız limitlerini aştığı tespit edilerek cezai işlem uygulandığını duyurdu. 54 ilde faaliyet gösteren 468 ortalama hız tespit sistemi ve 19 bin 326 km'lik yol ağında kurulu elektronik sistemlerle, gündüz bin 271, gece ise 601 mobil radar kullanılarak yoğun denetimler yapıldığı belirtildi.
Bakan Yerlikaya, "Ortalama hızdaki yüzde 1'lik artış, ölümlü kaza riskini yüzde 4 artırıyor" uyarısında bulunarak, denetimlerin amacının ceza değil, can kaybını önlemek olduğunu vurguladı. Aşırı hızın, Türkiye'deki trafik kazalarının yüzde 31.2'sinden, ölümlü kazaların ise yüzde 39.8'inden sorumlu olduğu belirtildi.