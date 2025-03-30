https://anlatilaninotesi.com.tr/20250330/arife-gunu-700den-fazla-trafik-kazasi-meydana-geldi-5-can-kaybi-1094991808.html
Arife günü 700'den fazla trafik kazası meydana geldi: 5 can kaybı
Arife günü 700'den fazla trafik kazası meydana geldi: 5 can kaybı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayram tatilinin birinci günü olan Arife günü 766 trafik kazası yaşandığını duyurdu. Yerlikaya "Maalesef 5... 30.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-30T12:46+0300
2025-03-30T12:46+0300
2025-03-30T12:46+0300
yaşam
ali yerlikaya
bayram tatili
trafik kazası
denetim
trafik kontrolü
trafik cezası
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Türkiye genelinde başlayan 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dün başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Arife günü 766 trafik kazası meydana geldiğini duyurarak "Maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1.219 vatandaşımız ise yaralandı" dedi.Ramazan Bayramı tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerince güvenlik önlemleri aldığını ve denetimler gerçekleştirdiğini belirten Bakan Yerlikaya, 508 bin 962 aracın denetlendiğini, 29 bin 622 araca hız ve radar işlemi yapıldığını ve 46bin 282 araca ise diğer işlemler yapıldığını vurguladı. Bakan Yerlikaya şu açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/bayram-gocu-devam-ediyor-trafikte-bu-noktalardikkat-1094978238.html
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ali yerlikaya, bayram tatili, trafik kazası, denetim, trafik kontrolü, trafik cezası, trafik cezaları
ali yerlikaya, bayram tatili, trafik kazası, denetim, trafik kontrolü, trafik cezası, trafik cezaları
Arife günü 700'den fazla trafik kazası meydana geldi: 5 can kaybı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayram tatilinin birinci günü olan Arife günü 766 trafik kazası yaşandığını duyurdu. Yerlikaya "Maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1.219 vatandaşımız ise yaralandı" dedi.
Türkiye genelinde başlayan 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dün başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Arife günü 766 trafik kazası meydana geldiğini duyurarak "Maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1.219 vatandaşımız ise yaralandı" dedi.
Ramazan Bayramı tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerince güvenlik önlemleri aldığını ve denetimler gerçekleştirdiğini belirten Bakan Yerlikaya, 508 bin 962 aracın denetlendiğini, 29 bin 622 araca hız ve radar işlemi yapıldığını ve 46bin 282 araca ise diğer işlemler yapıldığını vurguladı. Bakan Yerlikaya şu açıklamayı yaptı:
"Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın. Yollar, bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için var, ayırmak için değil."