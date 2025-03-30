https://anlatilaninotesi.com.tr/20250330/arife-gunu-700den-fazla-trafik-kazasi-meydana-geldi-5-can-kaybi-1094991808.html

Arife günü 700'den fazla trafik kazası meydana geldi: 5 can kaybı

Arife günü 700'den fazla trafik kazası meydana geldi: 5 can kaybı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayram tatilinin birinci günü olan Arife günü 766 trafik kazası yaşandığını duyurdu. Yerlikaya "Maalesef 5... 30.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-30T12:46+0300

2025-03-30T12:46+0300

2025-03-30T12:46+0300

yaşam

ali yerlikaya

bayram tatili

trafik kazası

denetim

trafik kontrolü

trafik cezası

trafik cezaları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1e/1094992111_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_22c42ba40fae7c145a87ed2cd9b560fa.png

Türkiye genelinde başlayan 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dün başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Arife günü 766 trafik kazası meydana geldiğini duyurarak "Maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1.219 vatandaşımız ise yaralandı" dedi.Ramazan Bayramı tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerince güvenlik önlemleri aldığını ve denetimler gerçekleştirdiğini belirten Bakan Yerlikaya, 508 bin 962 aracın denetlendiğini, 29 bin 622 araca hız ve radar işlemi yapıldığını ve 46bin 282 araca ise diğer işlemler yapıldığını vurguladı. Bakan Yerlikaya şu açıklamayı yaptı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/bayram-gocu-devam-ediyor-trafikte-bu-noktalardikkat-1094978238.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ali yerlikaya, bayram tatili, trafik kazası, denetim, trafik kontrolü, trafik cezası, trafik cezaları