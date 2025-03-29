https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/bayram-gocu-devam-ediyor-trafikte-bu-noktalardikkat-1094978238.html
Bayram göçü devam ediyor: Trafikte bu noktalar dikkat
Bayram göçü devam ediyor: Trafikte bu noktalar dikkat
Sputnik Türkiye
Ramazan Bayramı tatili için araçlarıyla memleketlerine gitmek için yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu. 29.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-29T14:29+0300
2025-03-29T14:29+0300
2025-03-29T14:29+0300
türki̇ye
ankara
kırıkkale
karadeniz
trafik
trafik kontrolü
trafik ihlali
trafik cezası
bayram
bayram tatili
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9 güne çıkan Ramazan Bayramı tatili için vatandaşlar memleketlerine gitmek için yollara düştü. Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinin Ankara yönünde araç yoğunluğu oluştu."İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" olarak adlandırılan otoyolun Ankara istikameti Bolu Dağı Tüneli kesimi ile Abant Kavşağı, Köroğlu ve Yeniçağa rampaları ile Gerede Karadeniz bağlantı noktasında akıcı yoğunluk yaşanıyor. Otoyolda meydana gelen kazalar da zaman zaman ulaşımın yavaşlamasına neden oluyor.Otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım normal akışında seyrederken, D-100 kara yolunun Ankara yönünde yer yer yoğunluk oluşuyor.Trafi̇k yoğunluğu dron i̇le görüntülendi̇Ramazan Bayramı tatilinde memleketlerine gitmek isteyenler Anadolu Otoyolunun Bolu geçişinde araç yoğunluğuna neden oldu. Ankara yönündeki araç yoğunluğu dron ile görüntülendi.Karadeni̇z bağlantı noktasında yoğun trafi̇kRamazan Bayramı tatilini Karadeniz illerinde geçirmek isteyenler, Anadolu Otoyolu’nun Gerede bağlantı noktasında uzun araç kuyrukları oluşturdu.4 şeritli otoyolun bağlantı noktasından sonra 2 şeride düşmesi nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi."Ki̇li̇t kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi̇ trafi̇k yoğunluğu arttı"Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor.Bayram için memleketlerine gitmek isteyenler, 43 ilin kara yolunun bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de trafik yoğunluğunu artırdı.Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.Jandarma ekipleri de hızlı tren köprüsü altında gerçekleştirilen denetimlerde, araç sürücüleri ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu ile rutin trafik kontrolleri yapılıyor.Karayolları ekipleri ise trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici kapattı.Trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/bayram-namazi-saatleri-aciklandi-2025-il-il-ramazan-bayrami-namazi-vakitleri-ve-kilinisi-1094975232.html
türki̇ye
ankara
kırıkkale
karadeniz
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ankara, kırıkkale, karadeniz, trafik, trafik kontrolü, trafik ihlali, trafik cezası, bayram, bayram tatili
ankara, kırıkkale, karadeniz, trafik, trafik kontrolü, trafik ihlali, trafik cezası, bayram, bayram tatili
Bayram göçü devam ediyor: Trafikte bu noktalar dikkat
Ramazan Bayramı tatili için araçlarıyla memleketlerine gitmek için yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu.
9 güne çıkan Ramazan Bayramı tatili için vatandaşlar memleketlerine gitmek için yollara düştü. Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinin Ankara yönünde araç
yoğunluğu oluştu.
"İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" olarak adlandırılan otoyolun Ankara
istikameti Bolu Dağı Tüneli kesimi ile Abant Kavşağı, Köroğlu ve Yeniçağa
rampaları ile Gerede Karadeniz bağlantı noktasında akıcı yoğunluk yaşanıyor. Otoyolda meydana gelen kazalar da zaman zaman ulaşımın yavaşlamasına neden oluyor.
Otoyolun İstanbul
istikametinde ulaşım normal akışında seyrederken, D-100 kara yolunun Ankara yönünde yer yer yoğunluk oluşuyor.
Trafi̇k yoğunluğu dron i̇le görüntülendi̇
Ramazan Bayramı tatilinde memleketlerine gitmek isteyenler Anadolu Otoyolunun Bolu geçişinde araç yoğunluğuna neden oldu. Ankara yönündeki araç yoğunluğu dron ile görüntülendi.
Karadeni̇z bağlantı noktasında yoğun trafi̇k
Ramazan Bayramı tatilini Karadeniz illerinde geçirmek isteyenler, Anadolu Otoyolu’nun Gerede bağlantı noktasında uzun araç kuyrukları oluşturdu.
4 şeritli otoyolun bağlantı noktasından sonra 2 şeride düşmesi nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
"Ki̇li̇t kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi̇ trafi̇k yoğunluğu arttı
"Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de
, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Bayram için memleketlerine gitmek isteyenler, 43 ilin kara yolunun bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de trafik yoğunluğunu artırdı.
Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.
Jandarma ekipleri de hızlı tren köprüsü altında gerçekleştirilen denetimlerde, araç sürücüleri ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu ile rutin trafik kontrolleri yapılıyor.
Karayolları ekipleri ise trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici kapattı.
Trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.