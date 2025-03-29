https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/bayram-gocu-devam-ediyor-trafikte-bu-noktalardikkat-1094978238.html

Bayram göçü devam ediyor: Trafikte bu noktalar dikkat

Bayram göçü devam ediyor: Trafikte bu noktalar dikkat

Sputnik Türkiye

Ramazan Bayramı tatili için araçlarıyla memleketlerine gitmek için yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu. 29.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-29T14:29+0300

2025-03-29T14:29+0300

2025-03-29T14:29+0300

türki̇ye

ankara

kırıkkale

karadeniz

trafik

trafik kontrolü

trafik ihlali

trafik cezası

bayram

bayram tatili

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/04/1090010485_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_91cbaaa9dcef9bf1c42f631b83e9dd5a.jpg

9 güne çıkan Ramazan Bayramı tatili için vatandaşlar memleketlerine gitmek için yollara düştü. Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinin Ankara yönünde araç yoğunluğu oluştu."İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" olarak adlandırılan otoyolun Ankara istikameti Bolu Dağı Tüneli kesimi ile Abant Kavşağı, Köroğlu ve Yeniçağa rampaları ile Gerede Karadeniz bağlantı noktasında akıcı yoğunluk yaşanıyor. Otoyolda meydana gelen kazalar da zaman zaman ulaşımın yavaşlamasına neden oluyor.Otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım normal akışında seyrederken, D-100 kara yolunun Ankara yönünde yer yer yoğunluk oluşuyor.Trafi̇k yoğunluğu dron i̇le görüntülendi̇Ramazan Bayramı tatilinde memleketlerine gitmek isteyenler Anadolu Otoyolunun Bolu geçişinde araç yoğunluğuna neden oldu. Ankara yönündeki araç yoğunluğu dron ile görüntülendi.Karadeni̇z bağlantı noktasında yoğun trafi̇kRamazan Bayramı tatilini Karadeniz illerinde geçirmek isteyenler, Anadolu Otoyolu’nun Gerede bağlantı noktasında uzun araç kuyrukları oluşturdu.4 şeritli otoyolun bağlantı noktasından sonra 2 şeride düşmesi nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi."Ki̇li̇t kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi̇ trafi̇k yoğunluğu arttı"Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor.Bayram için memleketlerine gitmek isteyenler, 43 ilin kara yolunun bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de trafik yoğunluğunu artırdı.Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.Jandarma ekipleri de hızlı tren köprüsü altında gerçekleştirilen denetimlerde, araç sürücüleri ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu ile rutin trafik kontrolleri yapılıyor.Karayolları ekipleri ise trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici kapattı.Trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/bayram-namazi-saatleri-aciklandi-2025-il-il-ramazan-bayrami-namazi-vakitleri-ve-kilinisi-1094975232.html

türki̇ye

ankara

kırıkkale

karadeniz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara, kırıkkale, karadeniz, trafik, trafik kontrolü, trafik ihlali, trafik cezası, bayram, bayram tatili