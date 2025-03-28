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Bayramda çalışacaklar dikkat: Mesai ücretlerinin hesaplanması nasıl yapılır?
Bayramda çalışacaklar dikkat: Mesai ücretlerinin hesaplanması nasıl yapılır?
Sputnik Türkiye
Ramazan Bayramı'nda çalışacak olan işçiler, yasalar gereği ek mesai ücretine hak kazanıyor. Bayram süresince çalışanlar, günlük ücretlerinin iki katını... 28.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-28T07:36+0300
2025-03-28T07:36+0300
ekonomi̇
mesai
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Türkiye'de işçilerin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılabilmesi için yazılı onaylarının alınması gerekmektedir. Bu onay, iş sözleşmesinde yer alabileceği gibi, her yılın başında veya her bir bayram öncesinde ayrı ayrı da alınabilir. İş sözleşmesinde bu yönde bir hüküm yoksa ve ayrıca yazılı bir onay da alınmamışsa, işçi bayram günlerinde çalışmak zorunda değildir. ​Mesai ücretlerinin hesaplanması4857 sayılı İş Kanunu'nun 47. maddesine göre, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçilere, çalıştıkları her gün için bir günlük ücretleri ayrıca ödenir. Yani, bayram günlerinde çalışan bir işçi, toplamda iki günlük ücretine hak kazanır. Eğer bayram günü hafta tatiline denk geliyorsa ve işçi çalıştırılıyorsa, bu durumda işçiye 2,5 günlük ücret ödenmesi gerekmektedir. Asgari ücretle çalışanların alacağı mesai ücreti2025 yılı için belirlenen asgari brüt ücret 26.005,50 TL'dir. Günlük brüt ücret ise 866,85 TL'ye denk gelmektedir. Bu durumda, bayram süresince 3,5 gün çalışan bir asgari ücretli işçi, toplamda brüt 3.033,98 TL ek ödeme alacaktır. Hafta tatiline denk gelen bayram günleriBayram günlerinin hafta tatiline denk gelmesi durumunda, işçiye ödenecek ücret artmaktadır. Örneğin, hafta tatili olan bir bayram gününde çalışan işçiye, normal günlük ücretinin 2,5 katı ödeme yapılması gerekmektedir. Bu durumda, günlük ücreti 1.000 TL olan bir işçi, bayram günü çalıştığında 2.500 TL ücret alacaktır.Bayramda çalışmaya zorlama ve i̇zin uygulamalarıİşveren, işçiyi bayramda çalışmaya zorlayamaz. İşçinin yazılı onayı olmadan bayram günlerinde çalıştırılması, işçi lehine haklı fesih nedeni oluşturabilir ve işçi bu durumda kıdem tazminatına hak kazanabilir. Ayrıca, bayramda çalıştırılan işçiye, çalışmasının karşılığı olarak izin kullandırılması mümkün değildir; çalışmanın karşılığı olarak ek ücret ödenmesi gerekmektedir.
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bayram mesai ücreti, bayramda çalışma ücreti 2025, bayramda çalışanlar ne kadar alacak, bayramda çalışmak zorunlu mu, bayramda mesai ücreti nasıl hesaplanır, bayramda çalışan işçinin hakları, bayramda çalışan işçiye ne kadar ödenir, bayramda çalışmaya zorlama, resmi tatilde çalışma ücreti, 2025 bayram mesai hesaplama, asgari ücret bayram mesai ücreti, bayram tatilinde çalışma şartları, işçi bayramda çalışırsa kaç kat ücret alır, iş kanununa göre bayramda mesai, bayramda çalışana ek ödeme, bayram tatilinde çalışmak zorunlu mu
bayram mesai ücreti, bayramda çalışma ücreti 2025, bayramda çalışanlar ne kadar alacak, bayramda çalışmak zorunlu mu, bayramda mesai ücreti nasıl hesaplanır, bayramda çalışan işçinin hakları, bayramda çalışan işçiye ne kadar ödenir, bayramda çalışmaya zorlama, resmi tatilde çalışma ücreti, 2025 bayram mesai hesaplama, asgari ücret bayram mesai ücreti, bayram tatilinde çalışma şartları, işçi bayramda çalışırsa kaç kat ücret alır, iş kanununa göre bayramda mesai, bayramda çalışana ek ödeme, bayram tatilinde çalışmak zorunlu mu

Bayramda çalışacaklar dikkat: Mesai ücretlerinin hesaplanması nasıl yapılır?

07:36 28.03.2025
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Ramazan Bayramı'nda çalışacak olan işçiler, yasalar gereği ek mesai ücretine hak kazanıyor. Bayram süresince çalışanlar, günlük ücretlerinin iki katını alırken, hafta tatiline denk gelen bayram günlerinde bu ücret 2,5 katına çıkıyor. Asgari ücretli bir çalışan, 3,5 gün çalışması halinde brüt 3.033,98 TL ek ödeme alacak.
Türkiye'de işçilerin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılabilmesi için yazılı onaylarının alınması gerekmektedir. Bu onay, iş sözleşmesinde yer alabileceği gibi, her yılın başında veya her bir bayram öncesinde ayrı ayrı da alınabilir. İş sözleşmesinde bu yönde bir hüküm yoksa ve ayrıca yazılı bir onay da alınmamışsa, işçi bayram günlerinde çalışmak zorunda değildir. ​

Mesai ücretlerinin hesaplanması

4857 sayılı İş Kanunu'nun 47. maddesine göre, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçilere, çalıştıkları her gün için bir günlük ücretleri ayrıca ödenir. Yani, bayram günlerinde çalışan bir işçi, toplamda iki günlük ücretine hak kazanır. Eğer bayram günü hafta tatiline denk geliyorsa ve işçi çalıştırılıyorsa, bu durumda işçiye 2,5 günlük ücret ödenmesi gerekmektedir.

Asgari ücretle çalışanların alacağı mesai ücreti

2025 yılı için belirlenen asgari brüt ücret 26.005,50 TL'dir. Günlük brüt ücret ise 866,85 TL'ye denk gelmektedir. Bu durumda, bayram süresince 3,5 gün çalışan bir asgari ücretli işçi, toplamda brüt 3.033,98 TL ek ödeme alacaktır.

Hafta tatiline denk gelen bayram günleri

Bayram günlerinin hafta tatiline denk gelmesi durumunda, işçiye ödenecek ücret artmaktadır. Örneğin, hafta tatili olan bir bayram gününde çalışan işçiye, normal günlük ücretinin 2,5 katı ödeme yapılması gerekmektedir. Bu durumda, günlük ücreti 1.000 TL olan bir işçi, bayram günü çalıştığında 2.500 TL ücret alacaktır.

Bayramda çalışmaya zorlama ve i̇zin uygulamaları

İşveren, işçiyi bayramda çalışmaya zorlayamaz. İşçinin yazılı onayı olmadan bayram günlerinde çalıştırılması, işçi lehine haklı fesih nedeni oluşturabilir ve işçi bu durumda kıdem tazminatına hak kazanabilir. Ayrıca, bayramda çalıştırılan işçiye, çalışmasının karşılığı olarak izin kullandırılması mümkün değildir; çalışmanın karşılığı olarak ek ücret ödenmesi gerekmektedir.
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