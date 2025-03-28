https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/bayramda-calisacaklar-dikkat-mesai-ucretlerinin-hesaplanmasi-nasil-yapilir-1094935829.html
Bayramda çalışacaklar dikkat: Mesai ücretlerinin hesaplanması nasıl yapılır?
Bayramda çalışacaklar dikkat: Mesai ücretlerinin hesaplanması nasıl yapılır?
Sputnik Türkiye
Ramazan Bayramı'nda çalışacak olan işçiler, yasalar gereği ek mesai ücretine hak kazanıyor. Bayram süresince çalışanlar, günlük ücretlerinin iki katını... 28.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-28T07:36+0300
2025-03-28T07:36+0300
2025-03-28T07:36+0300
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Türkiye'de işçilerin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılabilmesi için yazılı onaylarının alınması gerekmektedir. Bu onay, iş sözleşmesinde yer alabileceği gibi, her yılın başında veya her bir bayram öncesinde ayrı ayrı da alınabilir. İş sözleşmesinde bu yönde bir hüküm yoksa ve ayrıca yazılı bir onay da alınmamışsa, işçi bayram günlerinde çalışmak zorunda değildir. Mesai ücretlerinin hesaplanması4857 sayılı İş Kanunu'nun 47. maddesine göre, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçilere, çalıştıkları her gün için bir günlük ücretleri ayrıca ödenir. Yani, bayram günlerinde çalışan bir işçi, toplamda iki günlük ücretine hak kazanır. Eğer bayram günü hafta tatiline denk geliyorsa ve işçi çalıştırılıyorsa, bu durumda işçiye 2,5 günlük ücret ödenmesi gerekmektedir. Asgari ücretle çalışanların alacağı mesai ücreti2025 yılı için belirlenen asgari brüt ücret 26.005,50 TL'dir. Günlük brüt ücret ise 866,85 TL'ye denk gelmektedir. Bu durumda, bayram süresince 3,5 gün çalışan bir asgari ücretli işçi, toplamda brüt 3.033,98 TL ek ödeme alacaktır. Hafta tatiline denk gelen bayram günleriBayram günlerinin hafta tatiline denk gelmesi durumunda, işçiye ödenecek ücret artmaktadır. Örneğin, hafta tatili olan bir bayram gününde çalışan işçiye, normal günlük ücretinin 2,5 katı ödeme yapılması gerekmektedir. Bu durumda, günlük ücreti 1.000 TL olan bir işçi, bayram günü çalıştığında 2.500 TL ücret alacaktır.Bayramda çalışmaya zorlama ve i̇zin uygulamalarıİşveren, işçiyi bayramda çalışmaya zorlayamaz. İşçinin yazılı onayı olmadan bayram günlerinde çalıştırılması, işçi lehine haklı fesih nedeni oluşturabilir ve işçi bu durumda kıdem tazminatına hak kazanabilir. Ayrıca, bayramda çalıştırılan işçiye, çalışmasının karşılığı olarak izin kullandırılması mümkün değildir; çalışmanın karşılığı olarak ek ücret ödenmesi gerekmektedir.
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Bayramda çalışacaklar dikkat: Mesai ücretlerinin hesaplanması nasıl yapılır?
Ramazan Bayramı'nda çalışacak olan işçiler, yasalar gereği ek mesai ücretine hak kazanıyor. Bayram süresince çalışanlar, günlük ücretlerinin iki katını alırken, hafta tatiline denk gelen bayram günlerinde bu ücret 2,5 katına çıkıyor. Asgari ücretli bir çalışan, 3,5 gün çalışması halinde brüt 3.033,98 TL ek ödeme alacak.
Türkiye'de işçilerin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılabilmesi için yazılı onaylarının alınması gerekmektedir. Bu onay, iş sözleşmesinde yer alabileceği gibi, her yılın başında veya her bir bayram öncesinde ayrı ayrı da alınabilir. İş sözleşmesinde bu yönde bir hüküm yoksa ve ayrıca yazılı bir onay da alınmamışsa, işçi bayram günlerinde çalışmak zorunda değildir.
Mesai ücretlerinin hesaplanması
4857 sayılı İş Kanunu'nun 47. maddesine göre, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçilere, çalıştıkları her gün için bir günlük ücretleri ayrıca ödenir. Yani, bayram günlerinde çalışan bir işçi, toplamda iki günlük ücretine hak kazanır. Eğer bayram günü hafta tatiline denk geliyorsa ve işçi çalıştırılıyorsa, bu durumda işçiye 2,5 günlük ücret ödenmesi gerekmektedir.
Asgari ücretle çalışanların alacağı mesai ücreti
2025 yılı için belirlenen asgari brüt ücret 26.005,50 TL'dir. Günlük brüt ücret ise 866,85 TL'ye denk gelmektedir. Bu durumda, bayram süresince 3,5 gün çalışan bir asgari ücretli işçi, toplamda brüt 3.033,98 TL ek ödeme alacaktır.
Hafta tatiline denk gelen bayram günleri
Bayram günlerinin hafta tatiline denk gelmesi durumunda, işçiye ödenecek ücret artmaktadır. Örneğin, hafta tatili olan bir bayram gününde çalışan işçiye, normal günlük ücretinin 2,5 katı ödeme yapılması gerekmektedir. Bu durumda, günlük ücreti 1.000 TL olan bir işçi, bayram günü çalıştığında 2.500 TL ücret alacaktır.
Bayramda çalışmaya zorlama ve i̇zin uygulamaları
İşveren, işçiyi bayramda çalışmaya zorlayamaz. İşçinin yazılı onayı olmadan bayram günlerinde çalıştırılması, işçi lehine haklı fesih nedeni oluşturabilir ve işçi bu durumda kıdem tazminatına hak kazanabilir. Ayrıca, bayramda çalıştırılan işçiye, çalışmasının karşılığı olarak izin kullandırılması mümkün değildir; çalışmanın karşılığı olarak ek ücret ödenmesi gerekmektedir.