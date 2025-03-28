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Altından bir rekor daha
Altından bir rekor daha
Sputnik Türkiye
Altın fiyatları, ABD Başkanı Trump’ın otomobil ithalatına uyguladığı yeni vergiler sonrası artan ticaret savaşı endişeleriyle rekor tazeledi. Külçe altın, ons... 28.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-28T07:31+0300
2025-03-28T07:31+0300
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Külçe altın, Cuma günü yüzde 0,7 oranında değer kazanarak ons başına 3.077 doların üzerine çıktı ve tarihî bir rekor kırdı. Bu yükseliş, üst üste dördüncü haftalık kazanca işaret ediyor. Değerli metal, yalnızca Perşembe günü kırdığı rekoru geride bırakmakla kalmadı, aynı zamanda bu yıl içinde en az 15 kez yeni rekor seviyelere ulaştı.Ticaret gerilimleri fiyatları yükselttiAltın fiyatlarındaki artışın temel nedeni, ABD Başkanı Donald Trump’ın tüm otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararını hayata geçirmesi oldu. Bu adım, ticaret savaşlarının genişleyeceğine dair endişeleri artırarak yatırımcıları güvenli liman varlıklar olan altın ve değerli metallere yönlendirdi.Yatırımcılar güvenli limanlara kaçıyorTrump’ın, AB ve Kanada’nın birleşik ekonomik hamlelerine karşı daha sert yaptırımlar uygulayacağı yönündeki açıklamaları, piyasaları tedirgin etti. 2 Nisan’da yürürlüğe girmesi beklenen yeni ticaret vergileri, küresel ekonomik belirsizliği daha da artırıyor. Bu gelişmeler, yatırımcıların altına olan talebini güçlü tutuyor.Merkez bankalarının rolü büyükAltının bu yılki yükselişinde merkez bankalarının artan altın alımları kritik rol oynuyor. Ayrıca, yatırımcıların altına dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelmesi de bu trendi destekliyor. Jeopolitik riskler ve düşük faiz ortamı, altını diğer yatırım araçlarına göre daha cazip hale getiriyor.Büyük bankalardan yukarı yönlü revizeGoldman Sachs, bu hafta yıl sonu için altın ons fiyatı tahminini 3.300 dolara yükseltti. Banka, bu artışı merkez bankalarından gelen yüksek talep ve ETF’lere olan güçlü girişlerle ilişkilendirdi. Bu revizyon, piyasalarda altına yönelik pozitif beklentilerin sürdüğünü gösteriyor.Diğer değerli metallerde son durumGümüş, 2012’den bu yana görülen en yüksek seviyelere yakın işlem görüyor. Platin ve paladyum ise hafif yükselişlerle dikkat çekiyor. Saat 10:27 itibarıyla spot altın, yüzde 0,6 artışla 3.076,92 dolar, haftalık kazanç ise yüzde 1,8 seviyesinde. Bloomberg Dolar Spot Endeksi sabit seyrederken, gümüş yatay kaldı.
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donald trump, perşembe, ab, uygulama, altın, yarım gram altın, külçe altın, gram altın
donald trump, perşembe, ab, uygulama, altın, yarım gram altın, külçe altın, gram altın

Altından bir rekor daha

07:31 28.03.2025
© AAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2025
© AA
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Altın fiyatları, ABD Başkanı Trump’ın otomobil ithalatına uyguladığı yeni vergiler sonrası artan ticaret savaşı endişeleriyle rekor tazeledi. Külçe altın, ons başına 3.077 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Uzmanlar, merkez bankalarının alımları ve güvenli liman talebinin yükseldiğini vurguluyor.
Külçe altın, Cuma günü yüzde 0,7 oranında değer kazanarak ons başına 3.077 doların üzerine çıktı ve tarihî bir rekor kırdı. Bu yükseliş, üst üste dördüncü haftalık kazanca işaret ediyor. Değerli metal, yalnızca Perşembe günü kırdığı rekoru geride bırakmakla kalmadı, aynı zamanda bu yıl içinde en az 15 kez yeni rekor seviyelere ulaştı.

Ticaret gerilimleri fiyatları yükseltti

Altın fiyatlarındaki artışın temel nedeni, ABD Başkanı Donald Trump’ın tüm otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararını hayata geçirmesi oldu. Bu adım, ticaret savaşlarının genişleyeceğine dair endişeleri artırarak yatırımcıları güvenli liman varlıklar olan altın ve değerli metallere yönlendirdi.

Yatırımcılar güvenli limanlara kaçıyor

Trump’ın, AB ve Kanada’nın birleşik ekonomik hamlelerine karşı daha sert yaptırımlar uygulayacağı yönündeki açıklamaları, piyasaları tedirgin etti. 2 Nisan’da yürürlüğe girmesi beklenen yeni ticaret vergileri, küresel ekonomik belirsizliği daha da artırıyor. Bu gelişmeler, yatırımcıların altına olan talebini güçlü tutuyor.

Merkez bankalarının rolü büyük

Altının bu yılki yükselişinde merkez bankalarının artan altın alımları kritik rol oynuyor. Ayrıca, yatırımcıların altına dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelmesi de bu trendi destekliyor. Jeopolitik riskler ve düşük faiz ortamı, altını diğer yatırım araçlarına göre daha cazip hale getiriyor.

Büyük bankalardan yukarı yönlü revize

Goldman Sachs, bu hafta yıl sonu için altın ons fiyatı tahminini 3.300 dolara yükseltti. Banka, bu artışı merkez bankalarından gelen yüksek talep ve ETF’lere olan güçlü girişlerle ilişkilendirdi. Bu revizyon, piyasalarda altına yönelik pozitif beklentilerin sürdüğünü gösteriyor.

Diğer değerli metallerde son durum

Gümüş, 2012’den bu yana görülen en yüksek seviyelere yakın işlem görüyor. Platin ve paladyum ise hafif yükselişlerle dikkat çekiyor. Saat 10:27 itibarıyla spot altın, yüzde 0,6 artışla 3.076,92 dolar, haftalık kazanç ise yüzde 1,8 seviyesinde. Bloomberg Dolar Spot Endeksi sabit seyrederken, gümüş yatay kaldı.
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