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RTÜK açıkladı: SZC, Tele1, Halk ve NOW TV'ye üst sınırdan para cezası, 10 gün süreyle yayın durdurma yaptırımı
RTÜK açıkladı: SZC, Tele1, Halk ve NOW TV'ye üst sınırdan para cezası, 10 gün süreyle yayın durdurma yaptırımı
Sputnik Türkiye
RTÜK, 'bazı yayınlarında küfür ve hakaret içerikli ifadelere yer verdiği, ayaklanma çağrılarında bulunulduğunu' belirttiği SZC, Tele1, Halk ve NOW TV... 27.03.2025, Sputnik Türkiye
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rtük
tele1
sözcü tv
halk tv
now tv
yayın durdurma
para cezası
i̇lker canikligil
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), SZC, Tele1, Halk ve NOW TV kanallarına üst sınırdan para cezası, 5 program durdurma ve 10 gün süreyle yayın durdurma yaptırımlarını uyguladı. Yapılan açıklamada, "yaptırımlarla ilgili devlet büyüklerine, kamu görevi yürüten kurum ve temsilcilerine, hakimlere ve savcılara, emniyet güçleri ve kolluk kuvvetlerine hakaret edilmesi, halkın sokağa davet edilerek ayaklanma çağrılarında bulunulması, yerli markaların hedef gösterilmesi, soruşturmayla ilgili adli makamlara güvenin azaltılması ve bu makamların baskı altına alınmaya çalışılması" gibi gerekçelerle verildi. Kararda, Fatih Altaylı ve İlker Canikligil'in YouTube kanallarıyla ilgili 72 saat içerisinde lisans almaları gerektiği, alınmadığı takdirde kanallarına erişim engeli istenileceği bildirildi.RTÜK yazılı açıklama ile duyurduRTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen Üst Kurul toplantısında yayın ihlalleri ele alındı, İBB'ye yönelik yürütülen "terör" ve "yolsuzluk" soruşturmasıyla ilgili yayın ihlalleri hakkında RTÜK izleme uzmanlarının hazırladığı raporlar değerlendirildi.Değerlendirmeler doğrultusunda SZC TV'nin "Nokta Atışı" ve "Öncesi Sonrası", Tele1'in "Sabah Pusulası" ve "Haber 13", NOW TV'nin "Orta Sayfa", Halk TV'nin "Gündem Özel" ve "Haberler" programlarına ceza verildi. Akıllı TV ise "Tele Alışveriş" programı nedeniyle yaptırıma uğradı.Gerekçeleri açıkladıYaptırımlar, devlet büyüklerine, kamu görevi yürüten kurum ve temsilcilerine, hakimlere ve savcılara, emniyet güçleri ve kolluk kuvvetlerine hakaret edilmesi, halkın sokağa davet edilerek ayaklanma çağrılarında bulunulması, yerli markaların hedef gösterilmesi, soruşturmayla ilgili adli makamlara güvenin azaltılması ve bu makamların baskı altına alınmaya çalışılması gibi gerekçelerle verildi.Küfür ve hakaretlerin canlı yayınlandığı tespit edildiRTÜK izleme uzmanlarınca yapılan incelemelerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesi ve merhume annesine yönelik küfür ve hakaretlerin canlı yayınlandığı, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili incitici ve alay edici yorumlar yapıldığı belirtildi.Ayrıca, kamu görevi yapan kurumlara ve temsilcilerine, hakimlere ve savcılara, emniyet güçlerine ve kolluk kuvvetlerine yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanıldığı kaydedildi.İncelemelerde, program konuklarının halkı, özellikle de üniversite öğrencilerini sokağa davet ederek ayaklanma çağrılarında bulunduğu, demokrasilerin gereği seçimlerin itibarsızlaştırıldığı, canlı yayınlarda illegal örgütlerin sokak hareketlerini isteyen, küfür ve hakaret içerikli slogan ve pankartlarının sık sık gösterildiği tespitlerine yer verildi.Devam eden soruşturmayla ilgili olarak yorumcuların, yargı makamları hakkında "Suç uydurmaya çalışıyorlar.", "Burnunu sürtelim bakalım nasıl oluyormuş." şeklinde sözler kullandıkları belirlendi. Bu ifadelerin, adli makamlara güveni azaltmaya ve bu makamları baskı altına almaya yönelik olduğu değerlendirildi.Kullanılan dile vurgu yapıldıRTÜK izleme uzmanlarınca hazırlanan raporda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerli markalara yönelik boykot çağrısının canlı yayınlarla verildiği, hedef gösterilen markaların itibarlarının, marka değerlerinin ve ekonomiye katkılarının olumsuz etkilendiği belirtildi.Raporda, canlı yayınların izleyicilere anlık bilgiler sunmanın yanı sıra kullanılan dilin toplumsal algıyı şekillendirme açısından büyük sorumluluk taşıdığı vurgulandı.Özellikle toplumu birleştiren, sosyal barışı pekiştiren bir dil kullanmanın medya kuruluşlarının görevleri arasında olduğu belirtilen raporda, yayıncıların toplumu bölücü veya kutuplaştırıcı ifadelerden ve nefret söylemlerinden uzak durmasının, sorumlu yayıncılık açısından önemli olduğu ifade edildi.Altaylı ve Canıklıgil lisans almazlarsa kanalları kapatılacakÜst Kurul toplantısında, YouTube kanalı üzerinden yayın yapanlara yönelik de karar alındı.Kararda, Fatih Altaylı ve İlker Canikligil'in YouTube kanallarıyla ilgili 72 saat içerisinde lisans almaları gerektiği, alınmadığı takdirde kanallarına erişim engeli istenileceği bildirildi.Cezalar üst sınırdan verildiÜst Kurul tarafından izleme uzmanlarınca hazırlanan raporlar doğrultusunda, 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinde yer alan "Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz." hükmünün ihlali nedeniyle "H Halk" ve "Tele1" logolu yayıncılara üst sınırdan idari para cezası ile 5 program durdurma, "SZC" logolu yayıncıya ise 10 gün yayın durma cezası verildi. İhlallerin üçüncü kez tekrar etmesi durumunda lisans iptali cezası uygulanacağı kaydedildi.Benzer şekilde "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırlarını aşarak küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez.", "Hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz." hükümlerinin ihlali nedeniyle "NOW", "H Halk", "SZC" ve "Tele 1" logolu yayıncılara üst sınırdan idari para cezası kesildi.Akıllı TV'ye ise bir yıl içerisinde ikinci kez sağlık beyanı ile ürün satışı yaptığı için 10 gün süreyle yayın durdurma müeyyidesi uygulandı.
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rtük, sözcü tv, tele1, halktv, now tv, kapatılma cezası, ekran karartma, rtük kanal, rtük ceza
rtük, sözcü tv, tele1, halktv, now tv, kapatılma cezası, ekran karartma, rtük kanal, rtük ceza

RTÜK açıkladı: SZC, Tele1, Halk ve NOW TV'ye üst sınırdan para cezası, 10 gün süreyle yayın durdurma yaptırımı

16:22 27.03.2025 (güncellendi: 17:05 27.03.2025)
© FotoğrafRTÜK Başkanı, Narin’in soruşturmasına koyulan yayın yasağını kaldırdı
RTÜK Başkanı, Narin’in soruşturmasına koyulan yayın yasağını kaldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2025
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RTÜK, 'bazı yayınlarında küfür ve hakaret içerikli ifadelere yer verdiği, ayaklanma çağrılarında bulunulduğunu' belirttiği SZC, Tele1, Halk ve NOW TV kanallarına üst sınırdan para cezası, 5 program durdurma ve 10 gün süreyle yayın durdurma yaptırımlarını uyguladığını açıkladı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), SZC, Tele1, Halk ve NOW TV kanallarına üst sınırdan para cezası, 5 program durdurma ve 10 gün süreyle yayın durdurma yaptırımlarını uyguladı. Yapılan açıklamada, "yaptırımlarla ilgili devlet büyüklerine, kamu görevi yürüten kurum ve temsilcilerine, hakimlere ve savcılara, emniyet güçleri ve kolluk kuvvetlerine hakaret edilmesi, halkın sokağa davet edilerek ayaklanma çağrılarında bulunulması, yerli markaların hedef gösterilmesi, soruşturmayla ilgili adli makamlara güvenin azaltılması ve bu makamların baskı altına alınmaya çalışılması" gibi gerekçelerle verildi. Kararda, Fatih Altaylı ve İlker Canikligil'in YouTube kanallarıyla ilgili 72 saat içerisinde lisans almaları gerektiği, alınmadığı takdirde kanallarına erişim engeli istenileceği bildirildi.

RTÜK yazılı açıklama ile duyurdu

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen Üst Kurul toplantısında yayın ihlalleri ele alındı, İBB'ye yönelik yürütülen "terör" ve "yolsuzluk" soruşturmasıyla ilgili yayın ihlalleri hakkında RTÜK izleme uzmanlarının hazırladığı raporlar değerlendirildi.
Değerlendirmeler doğrultusunda SZC TV'nin "Nokta Atışı" ve "Öncesi Sonrası", Tele1'in "Sabah Pusulası" ve "Haber 13", NOW TV'nin "Orta Sayfa", Halk TV'nin "Gündem Özel" ve "Haberler" programlarına ceza verildi. Akıllı TV ise "Tele Alışveriş" programı nedeniyle yaptırıma uğradı.

Gerekçeleri açıkladı

Yaptırımlar, devlet büyüklerine, kamu görevi yürüten kurum ve temsilcilerine, hakimlere ve savcılara, emniyet güçleri ve kolluk kuvvetlerine hakaret edilmesi, halkın sokağa davet edilerek ayaklanma çağrılarında bulunulması, yerli markaların hedef gösterilmesi, soruşturmayla ilgili adli makamlara güvenin azaltılması ve bu makamların baskı altına alınmaya çalışılması gibi gerekçelerle verildi.

Küfür ve hakaretlerin canlı yayınlandığı tespit edildi

RTÜK izleme uzmanlarınca yapılan incelemelerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesi ve merhume annesine yönelik küfür ve hakaretlerin canlı yayınlandığı, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili incitici ve alay edici yorumlar yapıldığı belirtildi.
Ayrıca, kamu görevi yapan kurumlara ve temsilcilerine, hakimlere ve savcılara, emniyet güçlerine ve kolluk kuvvetlerine yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanıldığı kaydedildi.
İncelemelerde, program konuklarının halkı, özellikle de üniversite öğrencilerini sokağa davet ederek ayaklanma çağrılarında bulunduğu, demokrasilerin gereği seçimlerin itibarsızlaştırıldığı, canlı yayınlarda illegal örgütlerin sokak hareketlerini isteyen, küfür ve hakaret içerikli slogan ve pankartlarının sık sık gösterildiği tespitlerine yer verildi.
Devam eden soruşturmayla ilgili olarak yorumcuların, yargı makamları hakkında "Suç uydurmaya çalışıyorlar.", "Burnunu sürtelim bakalım nasıl oluyormuş." şeklinde sözler kullandıkları belirlendi. Bu ifadelerin, adli makamlara güveni azaltmaya ve bu makamları baskı altına almaya yönelik olduğu değerlendirildi.

Kullanılan dile vurgu yapıldı

RTÜK izleme uzmanlarınca hazırlanan raporda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerli markalara yönelik boykot çağrısının canlı yayınlarla verildiği, hedef gösterilen markaların itibarlarının, marka değerlerinin ve ekonomiye katkılarının olumsuz etkilendiği belirtildi.
Raporda, canlı yayınların izleyicilere anlık bilgiler sunmanın yanı sıra kullanılan dilin toplumsal algıyı şekillendirme açısından büyük sorumluluk taşıdığı vurgulandı.
Özellikle toplumu birleştiren, sosyal barışı pekiştiren bir dil kullanmanın medya kuruluşlarının görevleri arasında olduğu belirtilen raporda, yayıncıların toplumu bölücü veya kutuplaştırıcı ifadelerden ve nefret söylemlerinden uzak durmasının, sorumlu yayıncılık açısından önemli olduğu ifade edildi.

Altaylı ve Canıklıgil lisans almazlarsa kanalları kapatılacak

Üst Kurul toplantısında, YouTube kanalı üzerinden yayın yapanlara yönelik de karar alındı.
Kararda, Fatih Altaylı ve İlker Canikligil'in YouTube kanallarıyla ilgili 72 saat içerisinde lisans almaları gerektiği, alınmadığı takdirde kanallarına erişim engeli istenileceği bildirildi.

Cezalar üst sınırdan verildi

Üst Kurul tarafından izleme uzmanlarınca hazırlanan raporlar doğrultusunda, 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinde yer alan "Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz." hükmünün ihlali nedeniyle "H Halk" ve "Tele1" logolu yayıncılara üst sınırdan idari para cezası ile 5 program durdurma, "SZC" logolu yayıncıya ise 10 gün yayın durma cezası verildi. İhlallerin üçüncü kez tekrar etmesi durumunda lisans iptali cezası uygulanacağı kaydedildi.
Benzer şekilde "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırlarını aşarak küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez.", "Hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz." hükümlerinin ihlali nedeniyle "NOW", "H Halk", "SZC" ve "Tele 1" logolu yayıncılara üst sınırdan idari para cezası kesildi.
Akıllı TV'ye ise bir yıl içerisinde ikinci kez sağlık beyanı ile ürün satışı yaptığı için 10 gün süreyle yayın durdurma müeyyidesi uygulandı.
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