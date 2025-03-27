https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/reyting-rekoru-kiran-iki-dizi-final-karari-aldi-kizil-goncalar-ve-inci-taneleri-ekrana-veda-edecek-1094898760.html

Reyting rekoru kıran iki dizi final kararı aldı: Kızıl Goncalar ve İnci Taneleri ekrana veda edecek

Reyting rekoru kıran iki dizi final kararı aldı: Kızıl Goncalar ve İnci Taneleri ekrana veda edecek

Sputnik Türkiye

Ekranların sevilen dizileri İnci Taneleri ve Kızıl Goncalar, final kararı aldı. İnci Taneleri 15 Mayıs'ta, Kızıl Goncalar ise 21 Nisan'da ekranlara veda... 27.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-27T00:47+0300

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yaşam

kızıl goncalar

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dizi

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veda

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Televizyon ekranlarının iki sevilen dizisi olan İnci Taneleri ve Kızıl Goncalar, ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Yılmaz Erdoğan’ın yıllar sonra televizyona dönüşünü sağlayan İnci Taneleri, 15 Mayıs’ta yayımlanacak 45. bölümüyle ekranlara veda edecek. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören dizide Yılmaz Erdoğan’ın yanı sıra Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka gibi önemli isimler rol alıyordu.RTÜK cezasının ardından final kararı geldiFox TV’de yayınlanan Kızıl Goncalar ise 21 Nisan’da yayımlanacak 43. bölümüyle ekranlara veda edecek. RTÜK tarafından üç hafta yayın durdurma cezası alan dizi, tartışmaların odağında kalmıştı. Özgü Namal ve Özcan Deniz’in başrollerini paylaştığı yapımda ayrıca Mert Yazıcıoğlu, Hazal Türesan, Şerif Erol, Erkan Avcı, Mert Turak ve Selen Öztürk gibi isimler de rol alıyordu.

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