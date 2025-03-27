https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/reyting-rekoru-kiran-iki-dizi-final-karari-aldi-kizil-goncalar-ve-inci-taneleri-ekrana-veda-edecek-1094898760.html
Reyting rekoru kıran iki dizi final kararı aldı: Kızıl Goncalar ve İnci Taneleri ekrana veda edecek
Reyting rekoru kıran iki dizi final kararı aldı: Kızıl Goncalar ve İnci Taneleri ekrana veda edecek
Sputnik Türkiye
Ekranların sevilen dizileri İnci Taneleri ve Kızıl Goncalar, final kararı aldı. İnci Taneleri 15 Mayıs'ta, Kızıl Goncalar ise 21 Nisan'da ekranlara veda... 27.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-27T00:47+0300
2025-03-27T00:47+0300
2025-03-27T00:47+0300
yaşam
kızıl goncalar
i̇nci taneleri
dizi
çizgi dizi
orijinal dizi
tv dizisi
türk dizileri
reyting
veda
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/13/1075587600_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_21b20cdf013603487f3a59cd141d332b.jpg
Televizyon ekranlarının iki sevilen dizisi olan İnci Taneleri ve Kızıl Goncalar, ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Yılmaz Erdoğan’ın yıllar sonra televizyona dönüşünü sağlayan İnci Taneleri, 15 Mayıs’ta yayımlanacak 45. bölümüyle ekranlara veda edecek. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören dizide Yılmaz Erdoğan’ın yanı sıra Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka gibi önemli isimler rol alıyordu.RTÜK cezasının ardından final kararı geldiFox TV’de yayınlanan Kızıl Goncalar ise 21 Nisan’da yayımlanacak 43. bölümüyle ekranlara veda edecek. RTÜK tarafından üç hafta yayın durdurma cezası alan dizi, tartışmaların odağında kalmıştı. Özgü Namal ve Özcan Deniz’in başrollerini paylaştığı yapımda ayrıca Mert Yazıcıoğlu, Hazal Türesan, Şerif Erol, Erkan Avcı, Mert Turak ve Selen Öztürk gibi isimler de rol alıyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250316/rekabet-kurumu-duyurdu-dizi-platformlarina-sorusturma-acildi-1094557337.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/13/1075587600_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_594c1b7c6f2ca614628a536e6deb2bdb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kızıl goncalar, i̇nci taneleri, dizi, çizgi dizi, orijinal dizi, tv dizisi, türk dizileri, reyting, veda, veda konuşması, veda mektubu, veda mesajı
kızıl goncalar, i̇nci taneleri, dizi, çizgi dizi, orijinal dizi, tv dizisi, türk dizileri, reyting, veda, veda konuşması, veda mektubu, veda mesajı
Reyting rekoru kıran iki dizi final kararı aldı: Kızıl Goncalar ve İnci Taneleri ekrana veda edecek
Ekranların sevilen dizileri İnci Taneleri ve Kızıl Goncalar, final kararı aldı. İnci Taneleri 15 Mayıs'ta, Kızıl Goncalar ise 21 Nisan'da ekranlara veda edecek. RTÜK tarafından yayın durdurma cezası alan Kızıl Goncalar, 43. bölümde, İnci Taneleri ise 45. bölümde sona erecek.
Televizyon ekranlarının iki sevilen dizisi olan İnci Taneleri ve Kızıl Goncalar, ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Yılmaz Erdoğan’ın yıllar sonra televizyona dönüşünü sağlayan İnci Taneleri, 15 Mayıs’ta yayımlanacak 45. bölümüyle ekranlara veda edecek. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören dizide Yılmaz Erdoğan’ın yanı sıra Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka gibi önemli isimler rol alıyordu.
RTÜK cezasının ardından final kararı geldi
Fox TV’de yayınlanan Kızıl Goncalar ise 21 Nisan’da yayımlanacak 43. bölümüyle ekranlara veda edecek. RTÜK tarafından üç hafta yayın durdurma cezası alan dizi, tartışmaların odağında kalmıştı. Özgü Namal ve Özcan Deniz’in başrollerini paylaştığı yapımda ayrıca Mert Yazıcıoğlu, Hazal Türesan, Şerif Erol, Erkan Avcı, Mert Turak ve Selen Öztürk gibi isimler de rol alıyordu.