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İmamoğlu: Cumhurbaşkanının annesine yönelik hakaretleri tüm kalbimle sonuna kadar kınıyorum
İmamoğlu: Cumhurbaşkanının annesine yönelik hakaretleri tüm kalbimle sonuna kadar kınıyorum
Sputnik Türkiye
İBB Başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ailesine yönelik hakaret edenlere ilişkin açıklama yaptı ve "Cumhurbaşkanının annesine yönelik hakaretleri tüm... 25.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-25T10:33+0300
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İBB Başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ailesine yönelik hakaret edenlere ilişkin açıklama yaptı ve "Cumhurbaşkanının annesine yönelik hakaretleri tüm kalbimle sonuna kadar kınıyorum" dedi.
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İmamoğlu: Cumhurbaşkanının annesine yönelik hakaretleri tüm kalbimle sonuna kadar kınıyorum

10:33 25.03.2025 (güncellendi: 10:40 25.03.2025)
© Emin SansarEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2025
© Emin Sansar
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Ayrıntılar geliyor
İBB Başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ailesine yönelik hakaret edenlere ilişkin açıklama yaptı ve "Cumhurbaşkanının annesine yönelik hakaretleri tüm kalbimle sonuna kadar kınıyorum" dedi.
İBB Başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ailesine yönelik hakaret edenlere ilişkin açıklama yaptı ve "Cumhurbaşkanının annesine yönelik hakaretleri tüm kalbimle sonuna kadar kınıyorum" dedi.
Siyasi tarihimizin gördüğü en büyük adaletsizliklerden biriyle karşı karşıyayım. Elbette 19 Mart darbesine karşı meşru her yolu kullanarak mücadele edeceğiz. Ancak bu darbe için bile, ekmek gibi su gibi hava gibi mübarek bildiğim annelerimize hakaretler yağdırılmasına gönlüm razı gelmez. Cumhurbaşkanının annesine yönelik hakaretleri tüm kalbimle sonuna kadar kınıyorum. Bu vesileyle kendisine yüce Yaradan’dan tekrar rahmet diliyorum. Cezaevinde olmamızı fırsat bilip annemle, eşimle ve ailemle ilgili ahlaksız paylaşımlar yapan kişilerle ilgili de savcılığı göreve davet ediyorum. Her konuda re’sen, jet hızında soruşturma açanlar söz konusu bizim ailemiz olunca kafasını sokacak yer arıyor. Biz iktidara gelince sizin bize yaptığınızı yapmayacağız. Adalet herkesin güvencesi olacak, hukuk herkesin can ve mal güvenliğini sağlayacak, kimse kimsenin malına mülküne, şerefine, onuruna, haysiyetine el uzatamayacak.
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