https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/istanbul-emniyet-mudurlugu-polis-ile-gostericiler-arasinda-anlasma-yapildigi-iddiasi-asilsiz-1094832403.html
İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Polis ile göstericiler arasında anlaşma yapıldığı iddiası asılsız
İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Polis ile göstericiler arasında anlaşma yapıldığı iddiası asılsız
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz... 25.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-25T09:53+0300
2025-03-25T09:53+0300
2025-03-25T09:53+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
emniyet müdürlüğü
i̇stanbul emniyet müdürlüğü
ekrem i̇mamoğlu
polis
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İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından başlayan gösterilerle ilgili bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, polis ile göstericilerin karşılıklı cisim atılmaması ve gaz sıkılmaması konusunda anlaştığına ilişkin asılsız iddiaların yer aldığı belirtildi.Açıklamada, "Bu haberler gerçeği yansıtmamakla birlikte kamuoyunu yanıltmaya yönelik spekülatif içeriklerdir. Yetkili merciler tarafından herhangi bir anlaşma söz konusu değildir. Güvenlik güçlerimiz, kamu düzenini sağlamak ve vatandaşlarımızın güvenliğini korumak adına görevini hukuka uygun şekilde sürdürmektedir. Halkımızın, yalnızca resmi kaynaklardan gelen bilgilere itibar etmesini önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/abb-baskani-mansur-yavas-bu-benim-son-donemim-diyerek-acikladi-vedalasmaya-ve-helallesmeye-1094829302.html
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), emniyet müdürlüğü, i̇stanbul emniyet müdürlüğü, ekrem i̇mamoğlu, polis
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), emniyet müdürlüğü, i̇stanbul emniyet müdürlüğü, ekrem i̇mamoğlu, polis
İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Polis ile göstericiler arasında anlaşma yapıldığı iddiası asılsız
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde, polis ile göstericilerin karşılıklı cisim atılmaması ve gaz sıkılmaması konusunda anlaştığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından başlayan gösterilerle ilgili bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, polis ile göstericilerin karşılıklı cisim atılmaması ve gaz sıkılmaması konusunda anlaştığına ilişkin asılsız iddiaların yer aldığı belirtildi.
Açıklamada, "Bu haberler gerçeği yansıtmamakla birlikte kamuoyunu yanıltmaya yönelik spekülatif içeriklerdir. Yetkili merciler tarafından herhangi bir anlaşma söz konusu değildir. Güvenlik güçlerimiz, kamu düzenini sağlamak ve vatandaşlarımızın güvenliğini korumak adına görevini hukuka uygun şekilde sürdürmektedir. Halkımızın, yalnızca resmi kaynaklardan gelen bilgilere itibar etmesini önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.