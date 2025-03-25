https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/bilim-insanlari-60-yil-sonra-kayip-kadinin-kimligini-belirledi-faili-mechul-davalar-icin-umut-oldu-1094825947.html
Bilim insanları 60 yıl sonra kayıp kadının kimliğini belirledi: Faili meçhul davalar için umut oldu
Bilim insanları 60 yıl sonra kayıp kadının kimliğini belirledi: Faili meçhul davalar için umut oldu
Sputnik Türkiye
Kaliforniya'nın Tiburon kentinde 1966 yılında bir uçurumda bulunan ve onlarca yıldır 'Marin County Jane Doe' olarak bilinen kadının kimliği, modern DNA... 25.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-25T00:25+0300
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Kaliforniya'da bulunan ceset, DNA testiyle Tazmanyalı Dorothy Jean Vaillancourt olarak teşhis edildi.18 Aralık 1966 yılında bir avcının fark etmesiyle bulunan kızıl saçlı, yaklaşık 1.57 boyunda ve 48 kg ağırlığındaki Marin County Jane Doe mahlaslı cesedin kimliği 60 yıl boyunca bulunamadı. Uçurumda çürüyen kırmızı elbiseli kadın cesedinden alınan DNA örnekleri adli genetik çalışmalar sonucu Dorothy'nin Tazmanya'daki akrabalarıyla eşleştirildi. Yetkili Kristen Mittelman "Ailesi onun izini kaybetmişti, ancak 60 yıl sonra gerçeği öğrendiler" açıklamasında bulundu.Yapılan araştırmalar, Dorothy'nin ölümünden birkaç ay önce bölgede görüldüğünü ortaya çıkarırken bir itfaiyeci, kadının kendisinden taksi parası isteyerek geceyi itfaiyede geçirmek için izin istediğini ancak teklifi kabul etmediğini itiraf etti. Şerif Ofisi Sözcüsü Adam Schermerhorn "20 yıl önce bu teknoloji yoktu. Genetik veritabanları sayesinde artık faili meçhul vakaları çözebiliyoruz" dedi. Dorothy'nin ailesi ise medyadan uzak durma kararı aldı, ancak bir aile üyesi çevrimiçi forumlarda duygusal bir paylaşım yaparak kimliğin doğrulanmasından dolayı şaşkınlık yaşadığını ifade etti.Otopsi sonuçları, ölümde şüpheli bir durum olmadığını gösterirken, Dorothy kimliği belirlenmeden San Rafael'deki Mount Tamalpais Mezarlığı'na defnedilmişti. Bu vakanın, faili meçhul davaların çözümünde önemli bir gelişme olduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/kadinlarin-tirnaklarindan-alinan-dna-ornekleri-ile-zanlininki-uydu-istanbulda-alt-gecit-tacizcisi-1094003727.html
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Bilim insanları 60 yıl sonra kayıp kadının kimliğini belirledi: Faili meçhul davalar için umut oldu
Kaliforniya'nın Tiburon kentinde 1966 yılında bir uçurumda bulunan ve onlarca yıldır 'Marin County Jane Doe' olarak bilinen kadının kimliği, modern DNA teknolojisi sayesinde sonunda ortaya çıkarıldı. Yapılan testler, kadının Tazmanya asıllı Dorothy Jean Vaillancourt olduğunu doğruladı.
Kaliforniya'da bulunan ceset, DNA testiyle Tazmanyalı Dorothy Jean Vaillancourt olarak teşhis edildi.
18 Aralık 1966 yılında bir avcının fark etmesiyle bulunan kızıl saçlı, yaklaşık 1.57 boyunda ve 48 kg ağırlığındaki Marin County Jane Doe mahlaslı cesedin kimliği 60 yıl boyunca bulunamadı. Uçurumda çürüyen kırmızı elbiseli kadın cesedinden alınan DNA örnekleri adli genetik çalışmalar sonucu Dorothy'nin Tazmanya'daki akrabalarıyla eşleştirildi. Yetkili Kristen Mittelman "Ailesi onun izini kaybetmişti, ancak 60 yıl sonra gerçeği öğrendiler" açıklamasında bulundu.
Yapılan araştırmalar, Dorothy'nin ölümünden birkaç ay önce bölgede görüldüğünü ortaya çıkarırken bir itfaiyeci, kadının kendisinden taksi parası isteyerek geceyi itfaiyede geçirmek için izin istediğini ancak teklifi kabul etmediğini itiraf etti.
Şerif Ofisi Sözcüsü Adam Schermerhorn "20 yıl önce bu teknoloji yoktu. Genetik veritabanları sayesinde artık faili meçhul vakaları çözebiliyoruz" dedi. Dorothy'nin ailesi ise medyadan uzak durma kararı aldı, ancak bir aile üyesi çevrimiçi forumlarda duygusal bir paylaşım yaparak kimliğin doğrulanmasından dolayı şaşkınlık yaşadığını ifade etti.
Otopsi sonuçları, ölümde şüpheli bir durum olmadığını gösterirken, Dorothy kimliği belirlenmeden San Rafael'deki Mount Tamalpais Mezarlığı'na defnedilmişti. Bu vakanın, faili meçhul davaların çözümünde önemli bir gelişme olduğu ifade edildi.