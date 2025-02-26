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Kadınların tırnaklarından alınan DNA örnekleri ile zanlınınki uydu: İstanbul'da alt geçit tacizcisi tutuklandı
Kadınların tırnaklarından alınan DNA örnekleri ile zanlınınki uydu: İstanbul'da alt geçit tacizcisi tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, alt geçitte çok sayıda "cinsel taciz" ve "cinsel saldırı" suçunu işlediği öne sürülen zanlı tutuklandı. 26.02.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul Ataşehir'de altgeçitte çok sayıda kadını taciz eden şahıs yakalandı.Bere palto ile kendini kamufle ediyorduEmniyet Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi'ndeki Tuzcuoğlu Köprüsü alt geçidinde çok sayıda cinsel taciz ve cinsel saldırı suçunun işlendiğinin belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.Şüphelinin kamufle olmak için bere ve palto kullanarak kimliğini gizlemeye çalıştığını belirleyen ekipler, 18 Şubat'ta tedbir alınan noktadan eşkale uygun birinin koşarak uzaklaştığını ve bir araca bindiğini tespit etti.Aracın plaka bilgisinden kimliğine ulaşılan şüpheli M.İ.Y.'nin, aynı gün Yenişehir Mahallesi Barajyolu Caddesi'ndeki otobüs durağında bekleyen kadına yönelik de müstehcen harekette bulunduğu ve ardından kaçarak park halindeki aracına bindiği belirlendi.2020 ile 2025 yılları arasında "cinsel saldırı" başta olmak üzere çeşitli suçlardan 14 kaydı olduğu ortaya çıkarılan şüphelinin, genellikle sabah ve akşam işe gidiş geliş saatlerinde taciz ve saldırılarını gerçekleştirdiği anlaşıldı.M.İ.Y.'nin eşkalini mağdurlara teşhis ettiren ekipler, şüpheliyi Pendik'teki evine düzenlenen operasyonla yakaladı.Kadınların tırnaklarından DNA örneği alındıÖte yandan, cinsel saldırı ve darp mağduru kadınların tırnak aralarından alınan DNA örnekleriyle şüphelinin DNA örneği de uyum sağladı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "cinsel taciz" ve "cinsel saldırı" suçlarından tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/gaga-bulutun-paylasimi-ardindan-aciklama-geldi-altug-hakkinda-sorusturma-karari-1091142258.html
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Kadınların tırnaklarından alınan DNA örnekleri ile zanlınınki uydu: İstanbul'da alt geçit tacizcisi tutuklandı

15:03 26.02.2025
Kadınların tırnaklarından alınan alınan DNA örnekleri ile zanlınınki uydu: İstanbul'da alt geçit tacizcisi tutuklandı
Kadınların tırnaklarından alınan alınan DNA örnekleri ile zanlınınki uydu: İstanbul'da alt geçit tacizcisi tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2025
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İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, alt geçitte çok sayıda "cinsel taciz" ve "cinsel saldırı" suçunu işlediği öne sürülen zanlı tutuklandı.
İstanbul Ataşehir'de altgeçitte çok sayıda kadını taciz eden şahıs yakalandı.

Bere palto ile kendini kamufle ediyordu

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi'ndeki Tuzcuoğlu Köprüsü alt geçidinde çok sayıda cinsel taciz ve cinsel saldırı suçunun işlendiğinin belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin kamufle olmak için bere ve palto kullanarak kimliğini gizlemeye çalıştığını belirleyen ekipler, 18 Şubat'ta tedbir alınan noktadan eşkale uygun birinin koşarak uzaklaştığını ve bir araca bindiğini tespit etti.
Aracın plaka bilgisinden kimliğine ulaşılan şüpheli M.İ.Y.'nin, aynı gün Yenişehir Mahallesi Barajyolu Caddesi'ndeki otobüs durağında bekleyen kadına yönelik de müstehcen harekette bulunduğu ve ardından kaçarak park halindeki aracına bindiği belirlendi.
2020 ile 2025 yılları arasında "cinsel saldırı" başta olmak üzere çeşitli suçlardan 14 kaydı olduğu ortaya çıkarılan şüphelinin, genellikle sabah ve akşam işe gidiş geliş saatlerinde taciz ve saldırılarını gerçekleştirdiği anlaşıldı.
M.İ.Y.'nin eşkalini mağdurlara teşhis ettiren ekipler, şüpheliyi Pendik'teki evine düzenlenen operasyonla yakaladı.

Kadınların tırnaklarından DNA örneği alındı

Öte yandan, cinsel saldırı ve darp mağduru kadınların tırnak aralarından alınan DNA örnekleriyle şüphelinin DNA örneği de uyum sağladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "cinsel taciz" ve "cinsel saldırı" suçlarından tutuklandı.
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