https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/yilin-kaymakami-secilmisti-istanbul-valisi-davut-gul-kimdir-nereli-kac-yasinda-1094683283.html
'Yılın Kaymakamı' seçilmişti: İstanbul Valisi Davut Gül kimdir, nereli, kaç yaşında?
'Yılın Kaymakamı' seçilmişti: İstanbul Valisi Davut Gül kimdir, nereli, kaç yaşında?
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İstanbul Valisi Davut Gül’ün hayatı merak konusu oldu. 2023 yılında İstanbul Valiliği’ne atanan Gül, daha önce Gaziantep ve Sivas Valiliği görevlerinde... 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T11:15+0300
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İstanbul Valisi Davut Gül, 1974 yılında Erzurum’un Horasan ilçesinde doğdu. Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Gül, kariyerine 2000 yılında Gaziantep’te kaymakam adayı olarak başladı.📌 Meslek hayatına kaymakamlıkla adım atan Davut Gül, kariyerinde birçok önemli görev üstlenmişti.Kariyer basamakları: Kaymakamlıktan valiliğe🔹 Kaymakamlık Dönemi:🔹 Ödülleri ve Başarıları:🔹 Üst Düzey Görevler:İstanbul Valiliği görevi📌 Ali Yerlikaya’nın İçişleri Bakanı olarak atanmasının ardından, İstanbul Valiliği görevine Davut Gül getirildi.🔹 Göreve geldiği günden itibaren güvenlik, trafik düzenlemeleri ve sosyal projeler konusunda aktif rol aldı.🔹 Kamu düzeni ve afet yönetimi konularında çalışmalar yürütüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/istanbulda-metro-seferleriyle-ilgili-yeni-aciklama-saatler-degisti-1094682631.html
türki̇ye
erzurum
gaziantep
muğla
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davut gül kimdir, istanbul valisi davut gül, davut gül kaç yaşında, davut gül nereli, davut gül kariyeri, davut gül hayatı, davut gül hangi görevlerde bulundu, yeni istanbul valisi kim, istanbul valisi davut gül biyografi, davut gül özgeçmiş, davut gül hangi üniversiteden mezun, davut gül meslek hayatı, gaziantep valisi davut gül, sivas valisi davut gül, davut gül kaymakamlık dönemi, davut gül eğitim hayatı, davut gül hangi ilçelerde kaymakamlık yaptı, davut gül görev süresi
'Yılın Kaymakamı' seçilmişti: İstanbul Valisi Davut Gül kimdir, nereli, kaç yaşında?
İstanbul Valisi Davut Gül’ün hayatı merak konusu oldu. 2023 yılında İstanbul Valiliği’ne atanan Gül, daha önce Gaziantep ve Sivas Valiliği görevlerinde bulundu. İşte, Erzurum doğumlu tecrübeli bürokratın kariyeri, eğitim hayatı ve üstlendiği görevler hakkında tüm detaylar...
İstanbul Valisi Davut Gül, 1974 yılında Erzurum’un Horasan ilçesinde doğdu. Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Gül, kariyerine 2000 yılında Gaziantep’te kaymakam adayı olarak başladı.
📌 Meslek hayatına kaymakamlıkla adım atan Davut Gül, kariyerinde birçok önemli görev üstlenmişti.
Kariyer basamakları: Kaymakamlıktan valiliğe
Muğla-Kavaklıdere ve İzmir-Kemalpaşa’da kaymakam vekilliği yaptı. İngiltere’de yurt dışı stajını tamamladı. Anadolu Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yüksek lisans yaptı. Kırklareli-Kofçaz, Şirvan ve Gürün ilçelerinde kaymakam olarak görev aldı. Karaman’da vali yardımcılığı yaptı.
🔹 Ödülleri ve Başarıları:
2009 yılında Türk İdareciler Derneği tarafından "Yılın Kaymakamı" seçildi ve Şehit Kaymakam Ersin Ateş Ödülü’nü kazandı. 2015 yılında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı’na atandı. 1 Haziran 2016’da Sivas Valisi olarak göreve başladı. 27 Ekim 2018’de Gaziantep Valiliği’ne getirildi. 2023 yılında İstanbul Valiliği’ne atandı.
📌 Ali Yerlikaya’nın İçişleri Bakanı olarak atanmasının ardından, İstanbul Valiliği görevine Davut Gül getirildi.
🔹 Göreve geldiği günden itibaren güvenlik, trafik düzenlemeleri ve sosyal projeler konusunda aktif rol aldı.
🔹 Kamu düzeni ve afet yönetimi konularında çalışmalar yürütüyor.