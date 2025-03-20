https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/yilin-kaymakami-secilmisti-istanbul-valisi-davut-gul-kimdir-nereli-kac-yasinda-1094683283.html

'Yılın Kaymakamı' seçilmişti: İstanbul Valisi Davut Gül kimdir, nereli, kaç yaşında?

'Yılın Kaymakamı' seçilmişti: İstanbul Valisi Davut Gül kimdir, nereli, kaç yaşında?

Sputnik Türkiye

İstanbul Valisi Davut Gül’ün hayatı merak konusu oldu. 2023 yılında İstanbul Valiliği’ne atanan Gül, daha önce Gaziantep ve Sivas Valiliği görevlerinde... 20.03.2025, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

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i̇stanbul valiliği

gaziantep valiliği

sivas valiliği

i̇stanbul

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İstanbul Valisi Davut Gül, 1974 yılında Erzurum’un Horasan ilçesinde doğdu. Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Gül, kariyerine 2000 yılında Gaziantep’te kaymakam adayı olarak başladı.📌 Meslek hayatına kaymakamlıkla adım atan Davut Gül, kariyerinde birçok önemli görev üstlenmişti.Kariyer basamakları: Kaymakamlıktan valiliğe🔹 Kaymakamlık Dönemi:🔹 Ödülleri ve Başarıları:🔹 Üst Düzey Görevler:İstanbul Valiliği görevi📌 Ali Yerlikaya’nın İçişleri Bakanı olarak atanmasının ardından, İstanbul Valiliği görevine Davut Gül getirildi.🔹 Göreve geldiği günden itibaren güvenlik, trafik düzenlemeleri ve sosyal projeler konusunda aktif rol aldı.🔹 Kamu düzeni ve afet yönetimi konularında çalışmalar yürütüyor.

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türki̇ye

erzurum

gaziantep

muğla

i̇stanbul

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