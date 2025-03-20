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'Yılın Kaymakamı' seçilmişti: İstanbul Valisi Davut Gül kimdir, nereli, kaç yaşında?
'Yılın Kaymakamı' seçilmişti: İstanbul Valisi Davut Gül kimdir, nereli, kaç yaşında?
Sputnik Türkiye
İstanbul Valisi Davut Gül’ün hayatı merak konusu oldu. 2023 yılında İstanbul Valiliği’ne atanan Gül, daha önce Gaziantep ve Sivas Valiliği görevlerinde... 20.03.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul Valisi Davut Gül, 1974 yılında Erzurum’un Horasan ilçesinde doğdu. Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Gül, kariyerine 2000 yılında Gaziantep’te kaymakam adayı olarak başladı.📌 Meslek hayatına kaymakamlıkla adım atan Davut Gül, kariyerinde birçok önemli görev üstlenmişti.Kariyer basamakları: Kaymakamlıktan valiliğe🔹 Kaymakamlık Dönemi:🔹 Ödülleri ve Başarıları:🔹 Üst Düzey Görevler:İstanbul Valiliği görevi📌 Ali Yerlikaya’nın İçişleri Bakanı olarak atanmasının ardından, İstanbul Valiliği görevine Davut Gül getirildi.🔹 Göreve geldiği günden itibaren güvenlik, trafik düzenlemeleri ve sosyal projeler konusunda aktif rol aldı.🔹 Kamu düzeni ve afet yönetimi konularında çalışmalar yürütüyor.
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'Yılın Kaymakamı' seçilmişti: İstanbul Valisi Davut Gül kimdir, nereli, kaç yaşında?

11:15 20.03.2025
© AADavut Gül
Davut Gül - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2025
© AA
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İstanbul Valisi Davut Gül’ün hayatı merak konusu oldu. 2023 yılında İstanbul Valiliği’ne atanan Gül, daha önce Gaziantep ve Sivas Valiliği görevlerinde bulundu. İşte, Erzurum doğumlu tecrübeli bürokratın kariyeri, eğitim hayatı ve üstlendiği görevler hakkında tüm detaylar...
İstanbul Valisi Davut Gül, 1974 yılında Erzurum’un Horasan ilçesinde doğdu. Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Gül, kariyerine 2000 yılında Gaziantep’te kaymakam adayı olarak başladı.
📌 Meslek hayatına kaymakamlıkla adım atan Davut Gül, kariyerinde birçok önemli görev üstlenmişti.

Kariyer basamakları: Kaymakamlıktan valiliğe

🔹 Kaymakamlık Dönemi:
Muğla-Kavaklıdere ve İzmir-Kemalpaşa’da kaymakam vekilliği yaptı.
İngiltere’de yurt dışı stajını tamamladı.
Anadolu Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yüksek lisans yaptı.
Kırklareli-Kofçaz, Şirvan ve Gürün ilçelerinde kaymakam olarak görev aldı.
Karaman’da vali yardımcılığı yaptı.
🔹 Ödülleri ve Başarıları:
2009 yılında Türk İdareciler Derneği tarafından "Yılın Kaymakamı" seçildi ve Şehit Kaymakam Ersin Ateş Ödülü’nü kazandı.
🔹 Üst Düzey Görevler:
2015 yılında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı’na atandı.
1 Haziran 2016’da Sivas Valisi olarak göreve başladı.
27 Ekim 2018’de Gaziantep Valiliği’ne getirildi.
2023 yılında İstanbul Valiliği’ne atandı.

İstanbul Valiliği görevi

📌 Ali Yerlikaya’nın İçişleri Bakanı olarak atanmasının ardından, İstanbul Valiliği görevine Davut Gül getirildi.
🔹 Göreve geldiği günden itibaren güvenlik, trafik düzenlemeleri ve sosyal projeler konusunda aktif rol aldı.
🔹 Kamu düzeni ve afet yönetimi konularında çalışmalar yürütüyor.
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