https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/istanbulda-metro-seferleriyle-ilgili-yeni-aciklama-saatler-degisti-1094682631.html

İstanbul’da metro seferleriyle ilgili yeni açıklama: Saatler değişti

İstanbul’da metro seferleriyle ilgili yeni açıklama: Saatler değişti

Sputnik Türkiye

İstanbul’da dün sabah saatlerinde metro seferleri durdurulmuştu. M1 ve M2 metro hatlarının kapalı olduğu bildirilirken, ikinci bir duyuruya kadar seferlerin... 20.03.2025, Sputnik Türkiye

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İstanbul’da dün sabah saatlerinde başlayan metro seferlerindeki aksaklıklar büyük tepki çekerken, Metro İstanbul bugün yeni bir duyuru yaptı. M1 ve M2 hatlarındaki seferlerin aksaması sonrası gözler yeni açıklamalara çevrildi.Metro İstanbul’un yaptığı açıklamaya göre, 20 Mart Perşembe günü oynanacak Türkiye-Macaristan futbol karşılaşması nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda ek sefer düzenlemesi yapılacak.M2 metro hattında maç nedeniyle ek seferler📢 Metro İstanbul, Türkiye-Macaristan maçı nedeniyle yolcu yoğunluğunu azaltmak amacıyla M2 hattında ek seferler koydu.🕕 18.00 – 19.45 saatleri arasında:🕙 Maç sonrası:Metro seferlerinde normale dönüş olacak mı?🔹 Dün durdurulan metro seferlerinin normale dönmesiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.🔹 M1 ve M2 hatlarında yaşanan aksaklıkların giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.🔹 Yolcuların, Metro İstanbul’un duyurularını takip etmesi öneriliyor.📢 Özellikle maça gidecek futbolseverlerin, yoğunluk nedeniyle alternatif ulaşım seçeneklerini de değerlendirmesi tavsiye ediliyor.

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