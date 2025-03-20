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İstanbul’da metro seferleriyle ilgili yeni açıklama: Saatler değişti
İstanbul’da metro seferleriyle ilgili yeni açıklama: Saatler değişti
Sputnik Türkiye
İstanbul’da dün sabah saatlerinde metro seferleri durdurulmuştu. M1 ve M2 metro hatlarının kapalı olduğu bildirilirken, ikinci bir duyuruya kadar seferlerin... 20.03.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul’da dün sabah saatlerinde başlayan metro seferlerindeki aksaklıklar büyük tepki çekerken, Metro İstanbul bugün yeni bir duyuru yaptı. M1 ve M2 hatlarındaki seferlerin aksaması sonrası gözler yeni açıklamalara çevrildi.Metro İstanbul’un yaptığı açıklamaya göre, 20 Mart Perşembe günü oynanacak Türkiye-Macaristan futbol karşılaşması nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda ek sefer düzenlemesi yapılacak.M2 metro hattında maç nedeniyle ek seferler📢 Metro İstanbul, Türkiye-Macaristan maçı nedeniyle yolcu yoğunluğunu azaltmak amacıyla M2 hattında ek seferler koydu.🕕 18.00 – 19.45 saatleri arasında:🕙 Maç sonrası:Metro seferlerinde normale dönüş olacak mı?🔹 Dün durdurulan metro seferlerinin normale dönmesiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.🔹 M1 ve M2 hatlarında yaşanan aksaklıkların giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.🔹 Yolcuların, Metro İstanbul’un duyurularını takip etmesi öneriliyor.📢 Özellikle maça gidecek futbolseverlerin, yoğunluk nedeniyle alternatif ulaşım seçeneklerini de değerlendirmesi tavsiye ediliyor.
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istanbul metro seferleri, metro istanbul açıklaması, m2 metro hattı seferleri, m1 metro hattı durumu, istanbul metro hatları son durum, metro seferleri iptal mi, metro seferleri ne zaman düzelecek, metro istanbul duyuru, türkiye macaristan maçı ulaşım, metro ek sefer saatleri, maç nedeniyle metro seferleri, seyrantepe metro seferleri, yenikapı hacıosman metro saatleri, aktarmasız metro seferleri, metro ulaşım düzenlemesi, maç günü metro istanbul, m2 metro hattı ek sefer, metro istanbul son dakika

İstanbul’da metro seferleriyle ilgili yeni açıklama: Saatler değişti

10:40 20.03.2025
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İstanbul’da dün sabah saatlerinde metro seferleri durdurulmuştu. M1 ve M2 metro hatlarının kapalı olduğu bildirilirken, ikinci bir duyuruya kadar seferlerin normale dönmeyeceği açıklanmıştı. Bugün Metro İstanbul’dan yeni bir duyuru geldi. Türkiye-Macaristan maçı nedeniyle M2 hattında ek seferler düzenlenecek.
İstanbul’da dün sabah saatlerinde başlayan metro seferlerindeki aksaklıklar büyük tepki çekerken, Metro İstanbul bugün yeni bir duyuru yaptı. M1 ve M2 hatlarındaki seferlerin aksaması sonrası gözler yeni açıklamalara çevrildi.
Metro İstanbul’un yaptığı açıklamaya göre, 20 Mart Perşembe günü oynanacak Türkiye-Macaristan futbol karşılaşması nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda ek sefer düzenlemesi yapılacak.

M2 metro hattında maç nedeniyle ek seferler

📢 Metro İstanbul, Türkiye-Macaristan maçı nedeniyle yolcu yoğunluğunu azaltmak amacıyla M2 hattında ek seferler koydu.
🕕 18.00 – 19.45 saatleri arasında:
Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak, 7,5 dakika aralıklarla Yenikapı-Seyrantepe arasında aktarmasız seferler düzenlenecek.
🕙 Maç sonrası:
Hacıosman-Yenikapı seferlerine ek olarak, Seyrantepe’den Yenikapı’ya her 5 dakikada bir aktarmasız sefer yapılacak.
Seferler, taraftar yoğunluğu tamamen bitene kadar devam edecek.

Metro seferlerinde normale dönüş olacak mı?

🔹 Dün durdurulan metro seferlerinin normale dönmesiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
🔹 M1 ve M2 hatlarında yaşanan aksaklıkların giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.
🔹 Yolcuların, Metro İstanbul’un duyurularını takip etmesi öneriliyor.
📢 Özellikle maça gidecek futbolseverlerin, yoğunluk nedeniyle alternatif ulaşım seçeneklerini de değerlendirmesi tavsiye ediliyor.
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