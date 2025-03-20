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Murat Ongun ve Cübbeli'nin akrabası Muhittin Palazoğlu'nun mal varlığına el konuldu
Murat Ongun ve Cübbeli'nin akrabası Muhittin Palazoğlu'nun mal varlığına el konuldu
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun'un mal varlığına el... 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T17:18+0300
2025-03-20T17:34+0300
türki̇ye
i̇bb
ekrem i̇mamoğlu
murat ongun
ankara
i̇stanbul büyükşehir belediye başkanlığı
mehmet muhittin palazoğlu
ekrem i̇mamoğlu gözaltı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve Cübbeli Ahmet’in damadının ağabeyi Mehmet Muhittin Palazoğlu’nun da aralarında bulunduğu 87 kişi gözaltına alındı. Bugün ise soruşturma kapsamında Murat Ongun ve Muhittin Palazoğlu’nun mal varlıklarına el konulduğu açıklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine sulh ceza hakimliği, Ongun ve Palazoğlu’nun tüm malvarlığına tedbir koydu.İBB’ye yönelik suçlamalar neler?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu ve toplam 99 şüpheli hakkında ağır suçlamalar yöneltiyor. Soruşturma kapsamında yöneltilen suçlamalar şu şekilde:Bunların yanı sıra, İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçundan soruşturma yürütülüyor.MASAK raporları sonrası mal varlıklarına tedbirSoruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda, Murat Ongun’un mal varlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebiyle el konuldu. Karar, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından onaylandı.Ayrıca, Muhittin Palazoğlu’nun da tüm malvarlığına el konulduğu duyuruldu.Murat Ongun kimdir? Murat Ongun, Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanlığını yapıyordu. 1975 Ankara doğumlu Murat Ongun, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Show TV, ATV ve Star TV'de çalıştı. 1999 yılında ABD Dışişleri Bakanlığı’nın resmi davetlisi olarak seçilen iki Türk gazeteciden biri olarak 2 ay boyunca ABD’de ‘Yeni Medya ve Türk-Yunan Çatışma Çözümleri’ üzerine eğitim aldı. Ongun'la ilgili olarak daha önce Türk medyasında '25 milyon liralık evde oturduğu' ve 'banka hesaplarında açıklanamayan para trafiği' olduğu iddiaları yer almıştı.Mehmet Muhittin Palazoğlu kimdir?Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün akrabası Mehmet Muhittin Palazoğlu'nun lüks konut ve lüks turizm projelerinin iş geliştirme, projelendirme ve inşaat çalışmaları alanlarında faaliyet gösteren şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.
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Murat Ongun ve Cübbeli'nin akrabası Muhittin Palazoğlu'nun mal varlığına el konuldu

17:18 20.03.2025 (güncellendi: 17:34 20.03.2025)
© DHAMurat Ongun
Murat Ongun - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2025
© DHA
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine sulh ceza hakimliğince Murat Ongun ve Muhittin Palazoğlu’nun mal varlıklarına el konulduğu açıklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve Cübbeli Ahmet’in damadının ağabeyi Mehmet Muhittin Palazoğlu’nun da aralarında bulunduğu 87 kişi gözaltına alındı. Bugün ise soruşturma kapsamında Murat Ongun ve Muhittin Palazoğlu’nun mal varlıklarına el konulduğu açıklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine sulh ceza hakimliği, Ongun ve Palazoğlu’nun tüm malvarlığına tedbir koydu.

İBB’ye yönelik suçlamalar neler?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu ve toplam 99 şüpheli hakkında ağır suçlamalar yöneltiyor. Soruşturma kapsamında yöneltilen suçlamalar şu şekilde:
Suç örgütü yöneticisi olmak
Suç örgütüne üye olmak
İrtikap (kamu görevlisinin yetkisini kötüye kullanarak çıkar sağlaması)
Rüşvet
Nitelikli dolandırıcılık
Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek
İhaleye fesat karıştırmak
Bunların yanı sıra, İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçundan soruşturma yürütülüyor.

MASAK raporları sonrası mal varlıklarına tedbir

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda, Murat Ongun’un mal varlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebiyle el konuldu. Karar, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından onaylandı.
Ayrıca, Muhittin Palazoğlu’nun da tüm malvarlığına el konulduğu duyuruldu.

Murat Ongun kimdir?

Murat Ongun, Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanlığını yapıyordu. 1975 Ankara doğumlu Murat Ongun, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Show TV, ATV ve Star TV'de çalıştı. 1999 yılında ABD Dışişleri Bakanlığı’nın resmi davetlisi olarak seçilen iki Türk gazeteciden biri olarak 2 ay boyunca ABD’de ‘Yeni Medya ve Türk-Yunan Çatışma Çözümleri’ üzerine eğitim aldı. Ongun'la ilgili olarak daha önce Türk medyasında '25 milyon liralık evde oturduğu' ve 'banka hesaplarında açıklanamayan para trafiği' olduğu iddiaları yer almıştı.

Mehmet Muhittin Palazoğlu kimdir?

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün akrabası Mehmet Muhittin Palazoğlu'nun lüks konut ve lüks turizm projelerinin iş geliştirme, projelendirme ve inşaat çalışmaları alanlarında faaliyet gösteren şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.
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